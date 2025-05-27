Людину, яка не є депутатом, звинуватили у "зловживанні депутатськими повноваженнями", - КМДА каже про свавілля влади
Звинувачення директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової у "зловживанні депутатськими повноваженнями" є абсурдними, бо вона ніколи не була депутаткою.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Ця справа – черговий приклад ґвалтування закону та здорового глузду з боку влади, вважає Соловйова.
"Влада руками силовиків сфабрикувала справу: наробили помилок, вийшовши самі на себе. Силовики так стараються догодити владі у тиску на Київ, що без мого відома призначили мене депутаткою Київської міської ради та на папері "влаштували" на роботу, аби прийти з обшуками. Мене звинувачують в тому, що я начебто зловживала своїми повноваженнями депутатки Київради та виїздила за кордон. Це все прекрасно. Тільки я – не є депутатом Київради", - написала Соловйова.
Більш того, вона наголошує, що в період так званих "зловживань" вона навіть ще не працювала у КМДА.
"На повному серйозі пишуть: "Встановлено, що Соловйова М.М. з 03 по 09 червня 2023 року перебувала на території Туреччини". На даній посаді я працюю з 23 серпня 2023 року. Тому або силовики винайшли машину часу, або їм плювати на закон. Я ж законів не порушувала. А от зловживання з боку силовиків та центральної влади – фіксуються кожного дня. І на відміну від мене, ці "товариші" при високих посадах та погонах. Суспільство не пробачить їм таке ґвалтування закону та здорового глузду. Таке не забувається", - наголосила Соловйова.
Військовослужбовець та громадський активіст Олексій Гриценко обурений діями влади та силовиків щодо місцевого самоврядування Києва.
"Якого біса таке відбувається в період війни? Цим всім правоохоронцям нема чого робити, як штопати ліві документи і паралізувати установу міста? Як всі, хто це готував, потрапили в правоохоронні органи та в суд? Ну і щоб отримати певні документи, якщо виникла необхідність, достатньо звернутись офіційно і отримати. Чи треба кошмарити обовʼязково? Портнов помер, але справа Портнова живе…. Хоча треба віддати належне, при ньому хоч трохи дивилися на законність того, що роблять", - підкреслив Гриценко.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску з боку центральної влади на місцеве самоврядування з метою її дискредитації та зачистки політичного поля. Він наголосив, що це негативно впливає на забезпечення життєдіяльності столиці та комфорт киян.
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а є збіговисько казнокрадів , які живуть по своїх законах !!
Хтось же має бути крайнім!
Ось ця "депутатка" без депутатаства й стала "зловживачкою" такими повноваженням!
А шо, круто! придумано на всі 100.
Ти вина лиш у тому, що хочеться їм жерти, сказали, й ярлика "корупція" на шию надягнули!