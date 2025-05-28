Германия потеряла контакт почти с миллионом потенциальных резервистов, - Financial Times

В Германии из-за политики в отношении конфиденциальной информации Бундесвер не имеет контакта с почти миллионом потенциальных резервистов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Ассоциацию резервистов Бундесвера, передает Цензор.НЕТ.

Так глава ассоциации Патрик Сенсбург заявил, что жесткие немецкие и европейские правила конфиденциальности делают невозможным поддержание связи почти с миллионом человек, которые могли бы помочь укрепить резервные силы страны на фоне стремления Берлина к более активной роли в обороне и безопасности Европы.

Он добавил, что после прекращения призыва в армию в 2011 году Германия также перестала отслеживать судьбу бывших призывников.

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По его словам, законодательство ЕС по защите данных, а также дополнительные национальные ограничения, обусловленные исторической памятью о нацистском режиме и коммунистической ГДР, сформировавшие в обществе особую осторожность в отношении сбора и использования персональной информации, усугубляют проблему.

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