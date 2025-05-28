Германия потеряла контакт почти с миллионом потенциальных резервистов, - Financial Times
В Германии из-за политики в отношении конфиденциальной информации Бундесвер не имеет контакта с почти миллионом потенциальных резервистов.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Ассоциацию резервистов Бундесвера, передает Цензор.НЕТ.
Так глава ассоциации Патрик Сенсбург заявил, что жесткие немецкие и европейские правила конфиденциальности делают невозможным поддержание связи почти с миллионом человек, которые могли бы помочь укрепить резервные силы страны на фоне стремления Берлина к более активной роли в обороне и безопасности Европы.
Он добавил, что после прекращения призыва в армию в 2011 году Германия также перестала отслеживать судьбу бывших призывников.
По его словам, законодательство ЕС по защите данных, а также дополнительные национальные ограничения, обусловленные исторической памятью о нацистском режиме и коммунистической ГДР, сформировавшие в обществе особую осторожность в отношении сбора и использования персональной информации, усугубляют проблему.
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партайгеноссе Шеленберг ридаєт навзрид !
Спіткувся об маленьке Українське бабко-село?
Расчет я так понимаю на то что когда /если Украина падёт, а фронт может рухнуть как тысячелетняя стена, в Европе не будет абсолютно ничего что сможет остановить москаля.
А украинские солдаты, вместе с украинскими ухилянтам, будут выбирать между службой в мясных войсках ВС РФ, смертью от авитаминоза и истощения в Сибири и чекистким подвалом со всеми вытекающими.
я вже схрон збираю
шеклі перечитав мабуть, Страж наче казка така
бо я не знаю як розрізнити діверсанта за допомогою дрона якщо він виглядає як пересічний громадянин
Ти ж не збираєшся вирити землянку в лісі і ходити постріляти?- бо тоді тебе миттю засічуть. Та навіть коли взимку буржуйку розпалиш- нору твою тут же спалять.
я можу виїхати хоч зараз
але не їду
спочатку зенах
потім нормальні контракти за велики гроші
кріпаки скінчились
То ви воюйте хлопці, ми з вами, тримайтеся. Тауруси може дамо, а може ще не вирішли. СП може відновимо, а може й ні. Енергоносії будемо у раші купляти, бо інакше нам дорогувато комуналка стане. Так що ми з вами до кінця!
У разі початку війни, будуть як в Україні ловити на вулицях "ухилянтів"!
кажу як базовик
усе стискається шифрується та у банківську скриньку за написом
"бд така то за таку то дату"
локшину знімайте з вух
Deutsche Dodgers?
"Чим далі в ліс - тим товщі партизани"...
Підійди до дзеркала, і ...РАВНЯЯЯЯЯЙСЬ, СМІРНА !!!
До тих пір, поки кондрашка не uoбNnet.