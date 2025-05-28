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Новости Германия готовится к нападению России
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Германия потеряла контакт почти с миллионом потенциальных резервистов, - Financial Times

Бундесвер

В Германии из-за политики в отношении конфиденциальной информации Бундесвер не имеет контакта с почти миллионом потенциальных резервистов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Ассоциацию резервистов Бундесвера, передает Цензор.НЕТ.

Так глава ассоциации Патрик Сенсбург заявил, что жесткие немецкие и европейские правила конфиденциальности делают невозможным поддержание связи почти с миллионом человек, которые могли бы помочь укрепить резервные силы страны на фоне стремления Берлина к более активной роли в обороне и безопасности Европы.

Он добавил, что после прекращения призыва в армию в 2011 году Германия также перестала отслеживать судьбу бывших призывников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет истощить Украину и заставить ее к капитуляции. Этот план не сработает, - посол Германии Йегер

По его словам, законодательство ЕС по защите данных, а также дополнительные национальные ограничения, обусловленные исторической памятью о нацистском режиме и коммунистической ГДР, сформировавшие в обществе особую осторожность в отношении сбора и использования персональной информации, усугубляют проблему.

Читайте: Бундесвер просит крупные компании о перевозке войск и оружия на случай атаки РФ, - СМИ

Автор: 

армия (8502) Германия (7043)


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Топ комментарии
+19
Зато эти сраные фрицы нас поучают "Мобилизируйте больше людей". Пусть на свою армию посмотрят которая РАЗБЕЖАЛАСЬ даже до начала ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ боевых действий. Поучайте лучше ваших паучат
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28.05.2025 00:44
+16
українці ж безкоштовні. А своїх шкода.
То ви воюйте хлопці, ми з вами, тримайтеся. Тауруси може дамо, а може ще не вирішли. СП може відновимо, а може й ні. Енергоносії будемо у раші купляти, бо інакше нам дорогувато комуналка стане. Так що ми з вами до кінця!
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28.05.2025 01:28
+15
путін дурачок. За цей час він би маршем вже пройшов всю єуропу і мив би ноги в океані португалії. А вчепився в Україну. Дурне рішення. І його ще не пізно змінити
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28.05.2025 00:42
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плять !
партайгеноссе Шеленберг ридаєт навзрид !
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28.05.2025 01:04 Ответить
Реєстрація: 22.05.2025
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28.05.2025 01:30 Ответить
путін дурачок. За цей час він би маршем вже пройшов всю єуропу і мив би ноги в океані португалії. А вчепився в Україну. Дурне рішення. І його ще не пізно змінити
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28.05.2025 00:42 Ответить
Чому не пройшов? Щось сталося?
Спіткувся об маленьке Українське бабко-село?
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28.05.2025 00:56 Ответить
Украинская армия, на данный момент, сильнее чем все европейские армии вместе взятые. Да конечно есть ядерка у двух и хороший моб ресурс у нескольких стран но сработает ли это это очень, очень большой вопрос.
Расчет я так понимаю на то что когда /если Украина падёт, а фронт может рухнуть как тысячелетняя стена, в Европе не будет абсолютно ничего что сможет остановить москаля.
А украинские солдаты, вместе с украинскими ухилянтам, будут выбирать между службой в мясных войсках ВС РФ, смертью от авитаминоза и истощения в Сибири и чекистким подвалом со всеми вытекающими.
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28.05.2025 03:37 Ответить
Дурню не ліпи
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28.05.2025 05:25 Ответить
Дурня це такі як ти
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28.05.2025 06:51 Ответить
або партизанську війну
я вже схрон збираю
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28.05.2025 05:27 Ответить
З появою дронів партизанська війна неможлива.
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28.05.2025 06:46 Ответить
аби шось ляпнути
шеклі перечитав мабуть, Страж наче казка така
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28.05.2025 06:55 Ответить
А може просто я знаю що таке дрони, бо особисто з ними стикався?
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28.05.2025 07:12 Ответить
то може тоді ти доведеш це аргументами а не кокєтством? 😁
бо я не знаю як розрізнити діверсанта за допомогою дрона якщо він виглядає як пересічний громадянин
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28.05.2025 07:26 Ответить
А, ну, якщо ти отримаєш кацапський аусвайс і старанно ходитимеш на роботу на кацапському оборонному заводі, в режимі робота-дім, то, звісно, кацапи ніяк не здогадаються що ти партизан.
Ти ж не збираєшся вирити землянку в лісі і ходити постріляти?- бо тоді тебе миттю засічуть. Та навіть коли взимку буржуйку розпалиш- нору твою тут же спалять.
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28.05.2025 07:31 Ответить
закінчуй надрочувати на пропаганду
я можу виїхати хоч зараз
але не їду
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28.05.2025 08:31 Ответить
А взагалі- прикольні ви всі. Спочатку кричать- хай кацапи реально нападуть- тоді піду до військомату. Тепер кричать- хай кацапи окупують- буду партизанити. Смішні, правда.
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28.05.2025 07:33 Ответить
неможливо виграти під владою зрадників
спочатку зенах
потім нормальні контракти за велики гроші
кріпаки скінчились
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28.05.2025 08:32 Ответить
Чего ж дурачек??? дурачек гитлер, который распылял силы, этот бьет в одну точку, мобилизирует оккупированных, разделяет старый и новый свет и прет дальше…
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28.05.2025 06:15 Ответить
Зато эти сраные фрицы нас поучают "Мобилизируйте больше людей". Пусть на свою армию посмотрят которая РАЗБЕЖАЛАСЬ даже до начала ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ боевых действий. Поучайте лучше ваших паучат
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28.05.2025 00:44 Ответить
українці ж безкоштовні. А своїх шкода.
То ви воюйте хлопці, ми з вами, тримайтеся. Тауруси може дамо, а може ще не вирішли. СП може відновимо, а може й ні. Енергоносії будемо у раші купляти, бо інакше нам дорогувато комуналка стане. Так що ми з вами до кінця!
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28.05.2025 01:28 Ответить
В смысле бесплатные ? Они дают оружие и финансовую помощь , не говоря сколько тратят на содержание беженцев,
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28.05.2025 01:31 Ответить
Никакая финансовая помощь не заментт и дня под КАБами и массированым арт-обстрелами с добиванием дронами
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28.05.2025 01:39 Ответить
Ну да ребы не решают которые стоят деньги и которые самые лучшие в мире как раз немецкая фирма делает
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28.05.2025 01:57 Ответить
Це для них як капля в морі.
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28.05.2025 02:25 Ответить
Не треба воювать,треба здаватись,хай окупанти все забірають.Всі втечем в Польщу?В німців війни немає,і вони нам нічого не винні.
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28.05.2025 05:52 Ответить
Касаб, коли це німці вас, блювотину людства з тавром "росиянин", цьому повчала?
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28.05.2025 06:39 Ответить
Это залёт. Похоже, немцы тоже придут к необходимости бусификации на улицах.
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28.05.2025 00:50 Ответить
Єдина армія у Європі яка боєздатна це українська..
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28.05.2025 01:35 Ответить
Ага, ще забув сказати, що Україна зараз - єдина держава у Європі, яка тримає своїх громадян за рабів. Зупини зараз бусифікацію, що буде в результаті?
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28.05.2025 06:01 Ответить
А як з цім питанням у вас у Цахал?
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28.05.2025 06:40 Ответить
У Ізраїлі культура інша, тут служба - це почесний обов'язок, це закладають у голови дітей зі школи, після армії - багато пільг та соціальні зв'язки, та й служба тут така, що на вихідні можна їздити додому, діти міністрів служать без блату, деякі навіть нещодавно загинули у Газі, але, звичайно, є система контролю, закони, процедури щодо ухилянтів, але оснанні- це не масове явище.
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28.05.2025 12:23 Ответить
Я за це в курсі, но я питав за інше бо бачив багато відосов як в аеропортах після нападу хамасівців, да не прийме їх як і росіян земля, до різних країн тікали резервісти. У нас теж тікали і зараз тікають слимаки.
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28.05.2025 12:33 Ответить
Звичайно, у разі небезпеки, резервісти прибувають з інших країн до Ізраїлю, є таке правило. Намагаються виїхати нові емігранти, пересидіти шухер "удома", у рашці. Але, здебільшого, вони не є війсковозобов'язані.
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28.05.2025 14:05 Ответить
Миллион резервистов исчезли как в фокусах Дэвида Копперфильда! Испарились! Растворились в растворителе
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28.05.2025 01:35 Ответить
Які проблеми?
У разі початку війни, будуть як в Україні ловити на вулицях "ухилянтів"!
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28.05.2025 01:38 Ответить
Можеш назвати, наприклад, яка держава в період Другої світової війни репресивно заганяла своїх громадян на фронт?
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28.05.2025 06:07 Ответить
Та попробуй ты Европейца в армию загони! Он с адвокатами докажет что прапвительство КОЗЛЫ! А на улице поймаеш "ухилянта"там негры и арабы таких ******** полицейским вставят что хребты из трусов посыпятся
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28.05.2025 01:42 Ответить
Як же ж тебе пердолить, пензюк.
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28.05.2025 06:42 Ответить
Вот так вот. Получать бесплатное бабло и соцжилье , учиться и лечиться бесплатно есть контакт, а в армию идти-- нет контакта. Нихт ферштейн. А о том, что у каждого гражданина вне зависимости от пола от 16-17 до 60 должга быть весомая причина что бы не быть в армии в военное время, они и не догадываются в Бундесвере.
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28.05.2025 03:27 Ответить
до 60??? дядьку, тобі скільки? 🤔
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28.05.2025 05:29 Ответить
Та яка різниця, воїн з Брайтон-Біч краще знає
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28.05.2025 06:11 Ответить
Меньше
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28.05.2025 09:37 Ответить
так закройте кордони з польшею австрією швейцарією та ще що там 😁
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28.05.2025 05:28 Ответить
Это гениально! ******** базу данных резервистов на один миллион чел из за "конфедициальной политики"до такого надо было еще додуматся! Но ничо! В головах быстро наступит"просветление после отупения" когда раша вторгнется в Европу
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28.05.2025 05:52 Ответить
ніхто ніколи ніяки бази не видаляє
кажу як базовик
усе стискається шифрується та у банківську скриньку за написом
"бд така то за таку то дату"

локшину знімайте з вух
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28.05.2025 06:57 Ответить
Як там по німецькому звучить "ухилянт"?
Deutsche Dodgers?
"Чим далі в ліс - тим товщі партизани"...
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28.05.2025 06:10 Ответить
...і щось у коментах Deutsche бюргерів не видно...
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28.05.2025 06:13 Ответить
А ось і перший чудо,зольдато само обізвалось,як затичка у кожну дірку.
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28.05.2025 07:03 Ответить
Старому слондату захотілося уваги?
Підійди до дзеркала, і ...РАВНЯЯЯЯЯЙСЬ, СМІРНА !!!
До тих пір, поки кондрашка не uoбNnet.
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28.05.2025 12:08 Ответить
Бабці меркель не забудьте подякувати..."камсамолка, активистуа" ще та...
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28.05.2025 06:34 Ответить
Особенно за разгром 26 бригад бундесвера что лишило ЕС основной сухопутной армии.
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28.05.2025 07:06 Ответить
Думаю, німці без проблем зберуть цей мільон, пообіцявши громадянство полякам та українцям.
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28.05.2025 07:29 Ответить
Ну поляки на это точно не купятся. Проще своих кошмарить, 100 миллионов или сколько там живут, на территории в пол-Украины. Но в любом случае им Гитлер понадобится для сохранения независимости.
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28.05.2025 09:46 Ответить
Пан випадково не таксистом працює?
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28.05.2025 10:15 Ответить
Випадково ні. Але ж, хотілося би поробити з тиждень чи пару днів у Нью-Йорку, пан читав колись книжку " Жовті королі", про тамошніх таксистів у 1970х.
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28.05.2025 13:35 Ответить
Das TCK?
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28.05.2025 12:25 Ответить
 
 