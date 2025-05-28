Німеччина втратила контакт майже з мільйоном потенційних резервістів, - Financial Times

У Німеччині через політику щодо конфіденційної інформації Бундесвер немає контакту з майже мільйоном потенційних резервістів.

Про це пише Financial Times із посиланням на Асоціацію резервістів Бундесверу, передає Цензор.НЕТ.

Так голова асоціації Патрік Сенсбурґ заявив, що жорсткі німецькі та європейські правила конфіденційності унеможливлюють підтримку зв’язку майже з мільйоном осіб, які могли б допомогти зміцнити резервні сили країни на тлі прагнення Берліна до активнішої ролі в обороні й безпеці Європи.

Він додав, що після припинення призову до армії у 2011 році Німеччина також перестала відстежувати долю колишніх призовників.

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За його словами, законодавство ЄС щодо захисту даних, а також додаткові національні обмеження, зумовлені історичною пам’яттю про нацистський режим і комуністичну НДР, що сформували у суспільстві особливу обережність стосовно збору й використання персональної інформації поглиблюють проблему.

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