Німеччина втратила контакт майже з мільйоном потенційних резервістів, - Financial Times
У Німеччині через політику щодо конфіденційної інформації Бундесвер немає контакту з майже мільйоном потенційних резервістів.
Про це пише Financial Times із посиланням на Асоціацію резервістів Бундесверу, передає Цензор.НЕТ.
Так голова асоціації Патрік Сенсбурґ заявив, що жорсткі німецькі та європейські правила конфіденційності унеможливлюють підтримку зв’язку майже з мільйоном осіб, які могли б допомогти зміцнити резервні сили країни на тлі прагнення Берліна до активнішої ролі в обороні й безпеці Європи.
Він додав, що після припинення призову до армії у 2011 році Німеччина також перестала відстежувати долю колишніх призовників.
За його словами, законодавство ЄС щодо захисту даних, а також додаткові національні обмеження, зумовлені історичною пам’яттю про нацистський режим і комуністичну НДР, що сформували у суспільстві особливу обережність стосовно збору й використання персональної інформації поглиблюють проблему.
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партайгеноссе Шеленберг ридаєт навзрид !
Спіткувся об маленьке Українське бабко-село?
Расчет я так понимаю на то что когда /если Украина падёт, а фронт может рухнуть как тысячелетняя стена, в Европе не будет абсолютно ничего что сможет остановить москаля.
А украинские солдаты, вместе с украинскими ухилянтам, будут выбирать между службой в мясных войсках ВС РФ, смертью от авитаминоза и истощения в Сибири и чекистким подвалом со всеми вытекающими.
я вже схрон збираю
шеклі перечитав мабуть, Страж наче казка така
бо я не знаю як розрізнити діверсанта за допомогою дрона якщо він виглядає як пересічний громадянин
Ти ж не збираєшся вирити землянку в лісі і ходити постріляти?- бо тоді тебе миттю засічуть. Та навіть коли взимку буржуйку розпалиш- нору твою тут же спалять.
я можу виїхати хоч зараз
але не їду
спочатку зенах
потім нормальні контракти за велики гроші
кріпаки скінчились
То ви воюйте хлопці, ми з вами, тримайтеся. Тауруси може дамо, а може ще не вирішли. СП може відновимо, а може й ні. Енергоносії будемо у раші купляти, бо інакше нам дорогувато комуналка стане. Так що ми з вами до кінця!
У разі початку війни, будуть як в Україні ловити на вулицях "ухилянтів"!
кажу як базовик
усе стискається шифрується та у банківську скриньку за написом
"бд така то за таку то дату"
локшину знімайте з вух
Deutsche Dodgers?
"Чим далі в ліс - тим товщі партизани"...
Підійди до дзеркала, і ...РАВНЯЯЯЯЯЙСЬ, СМІРНА !!!
До тих пір, поки кондрашка не uoбNnet.