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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Німеччина втратила контакт майже з мільйоном потенційних резервістів, - Financial Times

Бундесвер

У Німеччині через політику щодо конфіденційної інформації Бундесвер немає контакту з майже мільйоном потенційних резервістів.

Про це пише Financial Times із посиланням на Асоціацію резервістів Бундесверу, передає Цензор.НЕТ.

Так голова асоціації Патрік Сенсбурґ заявив, що жорсткі німецькі та європейські правила конфіденційності унеможливлюють підтримку зв’язку майже з мільйоном осіб, які могли б допомогти зміцнити резервні сили країни на тлі прагнення Берліна до активнішої ролі в обороні й безпеці Європи.

Він додав, що після припинення призову до армії у 2011 році Німеччина також перестала відстежувати долю колишніх призовників.

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За його словами, законодавство ЄС щодо захисту даних, а також додаткові національні обмеження, зумовлені історичною пам’яттю про нацистський режим і комуністичну НДР, що сформували у суспільстві особливу обережність стосовно збору й використання персональної інформації поглиблюють проблему.

Читайте: Бундесвер просить великі компанії про перевезення військ і зброї на випадок атаки РФ, - ЗМІ

Автор: 

армія (3777) Німеччина (7449)


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Топ коментарі
+19
Зато эти сраные фрицы нас поучают "Мобилизируйте больше людей". Пусть на свою армию посмотрят которая РАЗБЕЖАЛАСЬ даже до начала ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ боевых действий. Поучайте лучше ваших паучат
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28.05.2025 00:44
+16
українці ж безкоштовні. А своїх шкода.
То ви воюйте хлопці, ми з вами, тримайтеся. Тауруси може дамо, а може ще не вирішли. СП може відновимо, а може й ні. Енергоносії будемо у раші купляти, бо інакше нам дорогувато комуналка стане. Так що ми з вами до кінця!
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28.05.2025 01:28
+15
путін дурачок. За цей час він би маршем вже пройшов всю єуропу і мив би ноги в океані португалії. А вчепився в Україну. Дурне рішення. І його ще не пізно змінити
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28.05.2025 00:42
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плять !
партайгеноссе Шеленберг ридаєт навзрид !
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28.05.2025 01:04 Відповісти
Реєстрація: 22.05.2025
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28.05.2025 01:30 Відповісти
путін дурачок. За цей час він би маршем вже пройшов всю єуропу і мив би ноги в океані португалії. А вчепився в Україну. Дурне рішення. І його ще не пізно змінити
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28.05.2025 00:42 Відповісти
Чому не пройшов? Щось сталося?
Спіткувся об маленьке Українське бабко-село?
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28.05.2025 00:56 Відповісти
Украинская армия, на данный момент, сильнее чем все европейские армии вместе взятые. Да конечно есть ядерка у двух и хороший моб ресурс у нескольких стран но сработает ли это это очень, очень большой вопрос.
Расчет я так понимаю на то что когда /если Украина падёт, а фронт может рухнуть как тысячелетняя стена, в Европе не будет абсолютно ничего что сможет остановить москаля.
А украинские солдаты, вместе с украинскими ухилянтам, будут выбирать между службой в мясных войсках ВС РФ, смертью от авитаминоза и истощения в Сибири и чекистким подвалом со всеми вытекающими.
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28.05.2025 03:37 Відповісти
Дурню не ліпи
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28.05.2025 05:25 Відповісти
Дурня це такі як ти
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28.05.2025 06:51 Відповісти
або партизанську війну
я вже схрон збираю
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28.05.2025 05:27 Відповісти
З появою дронів партизанська війна неможлива.
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28.05.2025 06:46 Відповісти
аби шось ляпнути
шеклі перечитав мабуть, Страж наче казка така
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28.05.2025 06:55 Відповісти
А може просто я знаю що таке дрони, бо особисто з ними стикався?
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28.05.2025 07:12 Відповісти
то може тоді ти доведеш це аргументами а не кокєтством? 😁
бо я не знаю як розрізнити діверсанта за допомогою дрона якщо він виглядає як пересічний громадянин
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28.05.2025 07:26 Відповісти
А, ну, якщо ти отримаєш кацапський аусвайс і старанно ходитимеш на роботу на кацапському оборонному заводі, в режимі робота-дім, то, звісно, кацапи ніяк не здогадаються що ти партизан.
Ти ж не збираєшся вирити землянку в лісі і ходити постріляти?- бо тоді тебе миттю засічуть. Та навіть коли взимку буржуйку розпалиш- нору твою тут же спалять.
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28.05.2025 07:31 Відповісти
закінчуй надрочувати на пропаганду
я можу виїхати хоч зараз
але не їду
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28.05.2025 08:31 Відповісти
А взагалі- прикольні ви всі. Спочатку кричать- хай кацапи реально нападуть- тоді піду до військомату. Тепер кричать- хай кацапи окупують- буду партизанити. Смішні, правда.
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28.05.2025 07:33 Відповісти
неможливо виграти під владою зрадників
спочатку зенах
потім нормальні контракти за велики гроші
кріпаки скінчились
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28.05.2025 08:32 Відповісти
Чего ж дурачек??? дурачек гитлер, который распылял силы, этот бьет в одну точку, мобилизирует оккупированных, разделяет старый и новый свет и прет дальше…
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28.05.2025 06:15 Відповісти
Зато эти сраные фрицы нас поучают "Мобилизируйте больше людей". Пусть на свою армию посмотрят которая РАЗБЕЖАЛАСЬ даже до начала ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ боевых действий. Поучайте лучше ваших паучат
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28.05.2025 00:44 Відповісти
українці ж безкоштовні. А своїх шкода.
То ви воюйте хлопці, ми з вами, тримайтеся. Тауруси може дамо, а може ще не вирішли. СП може відновимо, а може й ні. Енергоносії будемо у раші купляти, бо інакше нам дорогувато комуналка стане. Так що ми з вами до кінця!
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28.05.2025 01:28 Відповісти
В смысле бесплатные ? Они дают оружие и финансовую помощь , не говоря сколько тратят на содержание беженцев,
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28.05.2025 01:31 Відповісти
Никакая финансовая помощь не заментт и дня под КАБами и массированым арт-обстрелами с добиванием дронами
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28.05.2025 01:39 Відповісти
Ну да ребы не решают которые стоят деньги и которые самые лучшие в мире как раз немецкая фирма делает
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28.05.2025 01:57 Відповісти
Це для них як капля в морі.
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28.05.2025 02:25 Відповісти
Не треба воювать,треба здаватись,хай окупанти все забірають.Всі втечем в Польщу?В німців війни немає,і вони нам нічого не винні.
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28.05.2025 05:52 Відповісти
Касаб, коли це німці вас, блювотину людства з тавром "росиянин", цьому повчала?
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28.05.2025 06:39 Відповісти
Это залёт. Похоже, немцы тоже придут к необходимости бусификации на улицах.
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28.05.2025 00:50 Відповісти
Єдина армія у Європі яка боєздатна це українська..
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28.05.2025 01:35 Відповісти
Ага, ще забув сказати, що Україна зараз - єдина держава у Європі, яка тримає своїх громадян за рабів. Зупини зараз бусифікацію, що буде в результаті?
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28.05.2025 06:01 Відповісти
А як з цім питанням у вас у Цахал?
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28.05.2025 06:40 Відповісти
У Ізраїлі культура інша, тут служба - це почесний обов'язок, це закладають у голови дітей зі школи, після армії - багато пільг та соціальні зв'язки, та й служба тут така, що на вихідні можна їздити додому, діти міністрів служать без блату, деякі навіть нещодавно загинули у Газі, але, звичайно, є система контролю, закони, процедури щодо ухилянтів, але оснанні- це не масове явище.
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28.05.2025 12:23 Відповісти
Я за це в курсі, но я питав за інше бо бачив багато відосов як в аеропортах після нападу хамасівців, да не прийме їх як і росіян земля, до різних країн тікали резервісти. У нас теж тікали і зараз тікають слимаки.
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28.05.2025 12:33 Відповісти
Миллион резервистов исчезли как в фокусах Дэвида Копперфильда! Испарились! Растворились в растворителе
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28.05.2025 01:35 Відповісти
Які проблеми?
У разі початку війни, будуть як в Україні ловити на вулицях "ухилянтів"!
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28.05.2025 01:38 Відповісти
Можеш назвати, наприклад, яка держава в період Другої світової війни репресивно заганяла своїх громадян на фронт?
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28.05.2025 06:07 Відповісти
Та попробуй ты Европейца в армию загони! Он с адвокатами докажет что прапвительство КОЗЛЫ! А на улице поймаеш "ухилянта"там негры и арабы таких ******** полицейским вставят что хребты из трусов посыпятся
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28.05.2025 01:42 Відповісти
Як же ж тебе пердолить, пензюк.
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28.05.2025 06:42 Відповісти
Вот так вот. Получать бесплатное бабло и соцжилье , учиться и лечиться бесплатно есть контакт, а в армию идти-- нет контакта. Нихт ферштейн. А о том, что у каждого гражданина вне зависимости от пола от 16-17 до 60 должга быть весомая причина что бы не быть в армии в военное время, они и не догадываются в Бундесвере.
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28.05.2025 03:27 Відповісти
до 60??? дядьку, тобі скільки? 🤔
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28.05.2025 05:29 Відповісти
Та яка різниця, воїн з Брайтон-Біч краще знає
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28.05.2025 06:11 Відповісти
Меньше
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28.05.2025 09:37 Відповісти
так закройте кордони з польшею австрією швейцарією та ще що там 😁
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28.05.2025 05:28 Відповісти
Это гениально! ******** базу данных резервистов на один миллион чел из за "конфедициальной политики"до такого надо было еще додуматся! Но ничо! В головах быстро наступит"просветление после отупения" когда раша вторгнется в Европу
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28.05.2025 05:52 Відповісти
ніхто ніколи ніяки бази не видаляє
кажу як базовик
усе стискається шифрується та у банківську скриньку за написом
"бд така то за таку то дату"

локшину знімайте з вух
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28.05.2025 06:57 Відповісти
Як там по німецькому звучить "ухилянт"?
Deutsche Dodgers?
"Чим далі в ліс - тим товщі партизани"...
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28.05.2025 06:10 Відповісти
...і щось у коментах Deutsche бюргерів не видно...
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28.05.2025 06:13 Відповісти
А ось і перший чудо,зольдато само обізвалось,як затичка у кожну дірку.
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28.05.2025 07:03 Відповісти
Старому слондату захотілося уваги?
Підійди до дзеркала, і ...РАВНЯЯЯЯЯЙСЬ, СМІРНА !!!
До тих пір, поки кондрашка не uoбNnet.
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28.05.2025 12:08 Відповісти
Бабці меркель не забудьте подякувати..."камсамолка, активистуа" ще та...
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28.05.2025 06:34 Відповісти
Особенно за разгром 26 бригад бундесвера что лишило ЕС основной сухопутной армии.
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28.05.2025 07:06 Відповісти
Думаю, німці без проблем зберуть цей мільон, пообіцявши громадянство полякам та українцям.
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28.05.2025 07:29 Відповісти
Ну поляки на это точно не купятся. Проще своих кошмарить, 100 миллионов или сколько там живут, на территории в пол-Украины. Но в любом случае им Гитлер понадобится для сохранения независимости.
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28.05.2025 09:46 Відповісти
Пан випадково не таксистом працює?
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28.05.2025 10:15 Відповісти
Das TCK?
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28.05.2025 12:25 Відповісти
 
 