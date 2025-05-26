Росія хоче виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює, - посол Німеччини Єґер
План Росії щодо виснаження України масованим ракетним та дроновим терором не спрацює.
Про це повідомив у соцмережі Х посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, інформує Цензор.НЕТ.
"Третя ніч поспіль - важкі російські повітряні атаки. Знову із застосуванням дронів та ракет. План Росії: виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює. Україна сильна. Німеччина твердо стоїть на її боці", - написав посол ФРН.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом було знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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ЄС допомагає Україні зброєю і грошима, навіть готова купувати для них зброю в інших країних
А скіки санкцій рашці чи зброї Україні - надав твій трамп ?
Отож!
Навіть продати відмовляється, паскуда підкацапна.
ЄС Україні надає зброю і макрофін Єдиний мінус , вони не взмозі одразу перекрити ті 50% допомоги яку надавала США , бо це потребує часу.
А скільки нових пакетів було прийнято за твого *********** - трампа ?
Та ладно виділено
Твій през - навіть продавати Україні зброю не хоче , бо пудель путіна не хоче гризти руку хозяїна
А ти його з ЄС порівнюєш
Ну тупий...
ЄС дозволело бити ракетами по рашці.
Там щоправда не факт , що тауруси передадуть , але принаймні шторми є
А США не передало жодних ракет при трампі , а ті що було від Байдена - вже вичерпались
Коли за байдена були ракети і били по рашці - це було в інфо просторі
Зараз ти не знайдешь нічого подібного
Жодної новини , що на кацапів прилетів атакамс
У-п-пу-пу знов ФШАста у стойло поставили фактами
Продовжуй істерити
У-п-пу-пу знов ФШАста у стойло поставили фактами
Продовжуй істерити""замполіт" .якщо немає фактів .що на кацапів (поки що не прилетіли атакамси)).то це не означає.що їх немає на складах.на котрі таких як Ти "фактажних кладовщиків" хер на вистріл хімарса допустять .зважуючи на велику вірогідність рередачі куйло3,14текам геолокацію складів...Давай , не пар фасолю "замполіт"
Ціле полотно викатив. А фактів так і не спростував
А твої фантазії , що ракети лежать на складах замість використання по кацапам - взагалі курам на сміх.
Чомусь раніше так не робили ,а от зараз саме почали.
Дешево пересмикуєш
Я бачу санкції які вводить ЄС і як вони знищують найбільше заводи рашки
Бачу зброю яку Україні передає ЄС
Гроші якими ЄС підтримує України
Де побачити бодай щось подібне від вас, паскуд підкацапних ?
Ви , гниль зірково-полосата, навіть продавати зброю Україні відмовляєтесь
Лише , падли, хочете ресурси задарма загарбати
Так, вони розвиваються , але цього і досі замало , щоб перекрити зупинку пакетів допомоги від ФША
А пудель путіна, трумп - навіть продавати зброю відмовляється
Ти тупий чи проплачений ?
Так, залишки пакетів Байдена ще йдуть,але нових при трампі не було прийнято
Ба більше, він навіть продавати зброю відмовляється.
Ось в чому річ.
А якби зараз був нормальний президент,а не пудель путіна - то вже були б прийняті нові пакети і потік зброї продовжився , щоб поставив кацапів у вкрай вразливе становище
Але ти занадто тупий , підкацапничку, і занадто топорно пересмикуєш , щоб визнати це
І ЗСУ ЄС і США так мало зброї дали , що вони звільнили Сумську , Харківську , Чернігівську ,Київську області і місто Херсон.
А як тільки США припинило надавати нові пакети - так одразу рашисти закріпилися на Сумщіні і відчули вседозволеність
Бачиш як важливо бути вдячним і працювати з союзниками
Бо якщо цього не робити, а лише понти колотити для внутрішнього лохторату по великому зомбофону
То союзників змінюють відкриті вороги і починається пекло.
Кумедна кацапська почвара
Найкумедніше , що ти спростувати їх не можеш
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