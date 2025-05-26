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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Росія хоче виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює, - посол Німеччини Єґер

Київ після обстрілу 25 травня 2025 року

План Росії щодо виснаження України масованим ракетним та дроновим терором не спрацює.

Про це повідомив у  соцмережі Х посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, інформує Цензор.НЕТ.

"Третя ніч поспіль - важкі російські повітряні атаки. Знову із застосуванням дронів та ракет. План Росії: виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює. Україна сильна. Німеччина твердо стоїть на її боці", - написав посол ФРН.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом було знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Німеччина (7449) обстріл (28993) росія (65856)


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Топ коментарі
+8
Сидять дивлять і триндять - от і всі "союзники". Краще в союзниках мати 1 КНДР чим весь блок НАТО
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26.05.2025 14:05
+7
Росія хоче виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює, - посол Німеччини Єґер

З такою вашою допомогою - чом би й ні?
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26.05.2025 14:02
+4
"As long as it takes! Україна не програє, росія не переможе." - посол Німеччини Єгермейстер.
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26.05.2025 14:03
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Росія хоче виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює, - посол Німеччини Єґер

З такою вашою допомогою - чом би й ні?
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26.05.2025 14:02 Відповісти
"As long as it takes! Україна не програє, росія не переможе." - посол Німеччини Єгермейстер.
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26.05.2025 14:03 Відповісти
Сидять дивлять і триндять - от і всі "союзники". Краще в союзниках мати 1 КНДР чим весь блок НАТО
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26.05.2025 14:05 Відповісти
Цей план не спрацює. Україна сильна. Німеччина твердо стоїть на її боці", - написав посол ФРН. ПОКИ "ТВЕРДО" ТРИ РОКИ 3,14ЗДИТЬ.
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26.05.2025 14:06 Відповісти
Ну не мішки ж їм тягати
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26.05.2025 14:12 Відповісти
Не ФШАстам про це тявкать
ЄС допомагає Україні зброєю і грошима, навіть готова купувати для них зброю в інших країних
А скіки санкцій рашці чи зброї Україні - надав твій трамп ?
Отож!
Навіть продати відмовляється, паскуда підкацапна.
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26.05.2025 14:14 Відповісти
Мій "трамп" така ж сама як і твоя гейропейська куєта . за котру "ногу і горло тягнеш" .Це одна "гоп компанія".Паскуда.котра не бачить суті знищення України...Отож...
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26.05.2025 14:19 Відповісти
Ні , ні гниль ФШАшна - не проканає
ЄС Україні надає зброю і макрофін Єдиний мінус , вони не взмозі одразу перекрити ті 50% допомоги яку надавала США , бо це потребує часу.
А скільки нових пакетів було прийнято за твого *********** - трампа ?
Та ладно виділено
Твій през - навіть продавати Україні зброю не хоче , бо пудель путіна не хоче гризти руку хозяїна
А ти його з ЄС порівнюєш
Ну тупий...
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26.05.2025 14:43 Відповісти
Ну і тупий...https://censor.net/ua/news/3554381/************-udary-po-rf-dozvolyly-zayava-mertsa...
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26.05.2025 15:27 Відповісти
Ну дурбелику , дякую що ще раз підтвердив моє твердження
ЄС дозволело бити ракетами по рашці.
Там щоправда не факт , що тауруси передадуть , але принаймні шторми є
А США не передало жодних ракет при трампі , а ті що було від Байдена - вже вичерпались
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26.05.2025 16:41 Відповісти
А США не передало жодних ракет при трампі , а ті що було від Байдена - вже вичерпались- ,Ти що на складах далекобійних. ракет кладовщиком рахуєшся...???не сміши мої шнурки ...
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26.05.2025 19:53 Відповісти
Ти дебіл, хоча з огляду що ти навіть призвіща не маєш - мабудь так
Коли за байдена були ракети і били по рашці - це було в інфо просторі
Зараз ти не знайдешь нічого подібного
Жодної новини , що на кацапів прилетів атакамс
У-п-пу-пу знов ФШАста у стойло поставили фактами
Продовжуй істерити
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27.05.2025 12:26 Відповісти
Так на що Ти дебіл оглядаєшся???На прізвища?"замполіт" совковий.за відсутності конкретних доказів і фактів,згідно методички має переходити на хамство... (((Жодної новини , що на кацапів прилетів атакамс
У-п-пу-пу знов ФШАста у стойло поставили фактами
Продовжуй істерити""замполіт" .якщо немає фактів .що на кацапів (поки що не прилетіли атакамси)).то це не означає.що їх немає на складах.на котрі таких як Ти "фактажних кладовщиків" хер на вистріл хімарса допустять .зважуючи на велику вірогідність рередачі куйло3,14текам геолокацію складів...Давай , не пар фасолю "замполіт"
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27.05.2025 15:44 Відповісти
Ой, пригорів.
Ціле полотно викатив. А фактів так і не спростував
А твої фантазії , що ракети лежать на складах замість використання по кацапам - взагалі курам на сміх.
Чомусь раніше так не робили ,а от зараз саме почали.
Дешево пересмикуєш
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28.05.2025 09:40 Відповісти
""совкова ряднина", - "а ось Вам" "викатив" , видало
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28.05.2025 10:01 Відповісти
Шариков, що це за абрвалг ти написав, спробуй ще раз , так щоб українці це розумілли
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28.05.2025 10:11 Відповісти
раз не розумієш- не українець Ти ,а "совковий шарикоффф"
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28.05.2025 10:14 Відповісти
Яке там спрацює,якщо Німеччина потужно стоїть поруч. Соромлюсь спитати-Де Тауруси?
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26.05.2025 14:06 Відповісти
Там, де їм і місце. На німецьких складах.
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26.05.2025 14:23 Відповісти
Коли будем відповідати - то ні - своїх ракет катма - може Захід підсуєтиться
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26.05.2025 14:07 Відповісти
І зразу легше стало після того як посол Еґер написав ці підбадьорливі слова в Х і відхльобнув ще трохи німецького пивка у посольстві.
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26.05.2025 14:13 Відповісти
ФШАст
Я бачу санкції які вводить ЄС і як вони знищують найбільше заводи рашки
Бачу зброю яку Україні передає ЄС
Гроші якими ЄС підтримує України

Де побачити бодай щось подібне від вас, паскуд підкацапних ?
Ви , гниль зірково-полосата, навіть продавати зброю Україні відмовляєтесь
Лише , падли, хочете ресурси задарма загарбати
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26.05.2025 14:16 Відповісти
Ну правильно, не его же дети под ракетами гибнут, можно попотужничать попивая пивко в дойчленд
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26.05.2025 14:34 Відповісти
Німець не бреше - партнери справді не мають наміру дати виснажитися Україні. Просто вони й не мають наміру виснажити РФ, так що отак воно і буде все. Як казала Верещук, готуйте дітей і онуків.
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26.05.2025 14:15 Відповісти
Просто у ЄС доволі обмежені наразі можливості з виробництва зброї
Так, вони розвиваються , але цього і досі замало , щоб перекрити зупинку пакетів допомоги від ФША
А пудель путіна, трумп - навіть продавати зброю відмовляється
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26.05.2025 14:18 Відповісти
Пакети допомоги від США ще не припинялися - в чому ж тоді річ? Всі ці пакети такі, аби дати, але не дуже багато? Чомусь всі 3 роки було добре видно - як тільки ЗСУ мають ініціативу, так краник і прикручують, як москалі пруть - дають більше. Чиста випадковість.
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26.05.2025 14:23 Відповісти
Лол ШТА
Ти тупий чи проплачений ?
Так, залишки пакетів Байдена ще йдуть,але нових при трампі не було прийнято
Ба більше, він навіть продавати зброю відмовляється.
Ось в чому річ.
А якби зараз був нормальний президент,а не пудель путіна - то вже були б прийняті нові пакети і потік зброї продовжився , щоб поставив кацапів у вкрай вразливе становище
Але ти занадто тупий , підкацапничку, і занадто топорно пересмикуєш , щоб визнати це
І ЗСУ ЄС і США так мало зброї дали , що вони звільнили Сумську , Харківську , Чернігівську ,Київську області і місто Херсон.
А як тільки США припинило надавати нові пакети - так одразу рашисти закріпилися на Сумщіні і відчули вседозволеність
Бачиш як важливо бути вдячним і працювати з союзниками
Бо якщо цього не робити, а лише понти колотити для внутрішнього лохторату по великому зомбофону
То союзників змінюють відкриті вороги і починається пекло.
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26.05.2025 14:38 Відповісти
"тупий чи проплачений", "підкацапничку" - сказали б зразу, шо ви неадекват)
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26.05.2025 14:52 Відповісти
Ой, як пригорів від фактів
Кумедна кацапська почвара
Найкумедніше , що ти спростувати їх не можеш
1:0
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26.05.2025 16:42 Відповісти
"два в одному"..
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28.05.2025 10:02 Відповісти
Через пол годика если так пойдет будет снижение призывного до 20. А потом до 18 и наступит черед женщин. А там может и пенсию начнут гребсти. Будет что патриотам цензора показать
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26.05.2025 14:32 Відповісти
Україна на *** має ті всі атаки, буде нищити кацапів поки не виб'є їх усіх, тому нехай не сподіваються!
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26.05.2025 14:17 Відповісти
Спрацює. Питання часу і ціни, яку готова буде платити рашистостан
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26.05.2025 14:37 Відповісти
 
 