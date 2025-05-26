Россия хочет истощить Украину и принудить ее к капитуляции. Этот план не сработает, - посол Германии Егер
План России по истощению Украины массированным ракетным и дроновым террором не сработает.
Об этом сообщил в соцсети Х посол Германии в Украине Мартин Егер, информирует Цензор.НЕТ.
"Третья ночь подряд - тяжелые российские воздушные атаки. Опять с применением дронов и ракет. План России: истощить Украину и принудить ее к капитуляции. Этот план не сработает. Украина сильна. Германия твердо стоит на ее стороне", - написал посол ФРГ.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего было уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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ЄС допомагає Україні зброєю і грошима, навіть готова купувати для них зброю в інших країних
А скіки санкцій рашці чи зброї Україні - надав твій трамп ?
Отож!
Навіть продати відмовляється, паскуда підкацапна.
ЄС Україні надає зброю і макрофін Єдиний мінус , вони не взмозі одразу перекрити ті 50% допомоги яку надавала США , бо це потребує часу.
А скільки нових пакетів було прийнято за твого *********** - трампа ?
Та ладно виділено
Твій през - навіть продавати Україні зброю не хоче , бо пудель путіна не хоче гризти руку хозяїна
А ти його з ЄС порівнюєш
Ну тупий...
Я бачу санкції які вводить ЄС і як вони знищують найбільше заводи рашки
Бачу зброю яку Україні передає ЄС
Гроші якими ЄС підтримує України
Де побачити бодай щось подібне від вас, паскуд підкацапних ?
Ви , гниль зірково-полосата, навіть продавати зброю Україні відмовляєтесь
Лише , падли, хочете ресурси задарма загарбати
Так, вони розвиваються , але цього і досі замало , щоб перекрити зупинку пакетів допомоги від ФША
А пудель путіна, трумп - навіть продавати зброю відмовляється
Ти тупий чи проплачений ?
Так, залишки пакетів Байдена ще йдуть,але нових при трампі не було прийнято
Ба більше, він навіть продавати зброю відмовляється.
Ось в чому річ.
А якби зараз був нормальний президент,а не пудель путіна - то вже були б прийняті нові пакети і потік зброї продовжився , щоб поставив кацапів у вкрай вразливе становище
Але ти занадто тупий , підкацапничку, і занадто топорно пересмикуєш , щоб визнати це
І ЗСУ ЄС і США так мало зброї дали , що вони звільнили Сумську , Харківську , Чернігівську ,Київську області і місто Херсон.
А як тільки США припинило надавати нові пакети - так одразу рашисти закріпилися на Сумщіні і відчули вседозволеність
Бачиш як важливо бути вдячним і працювати з союзниками
Бо якщо цього не робити, а лише понти колотити для внутрішнього лохторату по великому зомбофону
То союзників змінюють відкриті вороги і починається пекло.