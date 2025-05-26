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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Россия хочет истощить Украину и принудить ее к капитуляции. Этот план не сработает, - посол Германии Егер

Киев после обстрела 25 мая 2025 года

План России по истощению Украины массированным ракетным и дроновым террором не сработает.

Об этом сообщил в соцсети Х посол Германии в Украине Мартин Егер, информирует Цензор.НЕТ.

"Третья ночь подряд - тяжелые российские воздушные атаки. Опять с применением дронов и ракет. План России: истощить Украину и принудить ее к капитуляции. Этот план не сработает. Украина сильна. Германия твердо стоит на ее стороне", - написал посол ФРГ.

Также читайте: С начала вторжения РФ убила в Украине 630 детей, - ювенальные прокуроры

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего было уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Германия (7033) обстрел (27626) россия (96001)


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Топ комментарии
+7
Сидять дивлять і триндять - от і всі "союзники". Краще в союзниках мати 1 КНДР чим весь блок НАТО
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26.05.2025 14:05
+6
Росія хоче виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює, - посол Німеччини Єґер

З такою вашою допомогою - чом би й ні?
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26.05.2025 14:02
+4
"As long as it takes! Україна не програє, росія не переможе." - посол Німеччини Єгермейстер.
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26.05.2025 14:03
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Росія хоче виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює, - посол Німеччини Єґер

З такою вашою допомогою - чом би й ні?
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26.05.2025 14:02 Ответить
"As long as it takes! Україна не програє, росія не переможе." - посол Німеччини Єгермейстер.
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26.05.2025 14:03 Ответить
Сидять дивлять і триндять - от і всі "союзники". Краще в союзниках мати 1 КНДР чим весь блок НАТО
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26.05.2025 14:05 Ответить
Цей план не спрацює. Україна сильна. Німеччина твердо стоїть на її боці", - написав посол ФРН. ПОКИ "ТВЕРДО" ТРИ РОКИ 3,14ЗДИТЬ.
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26.05.2025 14:06 Ответить
Ну не мішки ж їм тягати
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26.05.2025 14:12 Ответить
Не ФШАстам про це тявкать
ЄС допомагає Україні зброєю і грошима, навіть готова купувати для них зброю в інших країних
А скіки санкцій рашці чи зброї Україні - надав твій трамп ?
Отож!
Навіть продати відмовляється, паскуда підкацапна.
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26.05.2025 14:14 Ответить
Мій "трамп" така ж сама як і твоя гейропейська куєта . за котру "ногу і горло тягнеш" .Це одна "гоп компанія".Паскуда.котра не бачить суті знищення України...Отож...
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26.05.2025 14:19 Ответить
Ні , ні гниль ФШАшна - не проканає
ЄС Україні надає зброю і макрофін Єдиний мінус , вони не взмозі одразу перекрити ті 50% допомоги яку надавала США , бо це потребує часу.
А скільки нових пакетів було прийнято за твого *********** - трампа ?
Та ладно виділено
Твій през - навіть продавати Україні зброю не хоче , бо пудель путіна не хоче гризти руку хозяїна
А ти його з ЄС порівнюєш
Ну тупий...
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26.05.2025 14:43 Ответить
Ну і тупий...https://censor.net/ua/news/3554381/************-udary-po-rf-dozvolyly-zayava-mertsa...
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26.05.2025 15:27 Ответить
Яке там спрацює,якщо Німеччина потужно стоїть поруч. Соромлюсь спитати-Де Тауруси?
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26.05.2025 14:06 Ответить
Там, де їм і місце. На німецьких складах.
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26.05.2025 14:23 Ответить
Коли будем відповідати - то ні - своїх ракет катма - може Захід підсуєтиться
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26.05.2025 14:07 Ответить
І зразу легше стало після того як посол Еґер написав ці підбадьорливі слова в Х і відхльобнув ще трохи німецького пивка у посольстві.
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26.05.2025 14:13 Ответить
ФШАст
Я бачу санкції які вводить ЄС і як вони знищують найбільше заводи рашки
Бачу зброю яку Україні передає ЄС
Гроші якими ЄС підтримує України

Де побачити бодай щось подібне від вас, паскуд підкацапних ?
Ви , гниль зірково-полосата, навіть продавати зброю Україні відмовляєтесь
Лише , падли, хочете ресурси задарма загарбати
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26.05.2025 14:16 Ответить
Ну правильно, не его же дети под ракетами гибнут, можно попотужничать попивая пивко в дойчленд
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26.05.2025 14:34 Ответить
Німець не бреше - партнери справді не мають наміру дати виснажитися Україні. Просто вони й не мають наміру виснажити РФ, так що отак воно і буде все. Як казала Верещук, готуйте дітей і онуків.
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26.05.2025 14:15 Ответить
Просто у ЄС доволі обмежені наразі можливості з виробництва зброї
Так, вони розвиваються , але цього і досі замало , щоб перекрити зупинку пакетів допомоги від ФША
А пудель путіна, трумп - навіть продавати зброю відмовляється
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26.05.2025 14:18 Ответить
Пакети допомоги від США ще не припинялися - в чому ж тоді річ? Всі ці пакети такі, аби дати, але не дуже багато? Чомусь всі 3 роки було добре видно - як тільки ЗСУ мають ініціативу, так краник і прикручують, як москалі пруть - дають більше. Чиста випадковість.
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26.05.2025 14:23 Ответить
Лол ШТА
Ти тупий чи проплачений ?
Так, залишки пакетів Байдена ще йдуть,але нових при трампі не було прийнято
Ба більше, він навіть продавати зброю відмовляється.
Ось в чому річ.
А якби зараз був нормальний президент,а не пудель путіна - то вже були б прийняті нові пакети і потік зброї продовжився , щоб поставив кацапів у вкрай вразливе становище
Але ти занадто тупий , підкацапничку, і занадто топорно пересмикуєш , щоб визнати це
І ЗСУ ЄС і США так мало зброї дали , що вони звільнили Сумську , Харківську , Чернігівську ,Київську області і місто Херсон.
А як тільки США припинило надавати нові пакети - так одразу рашисти закріпилися на Сумщіні і відчули вседозволеність
Бачиш як важливо бути вдячним і працювати з союзниками
Бо якщо цього не робити, а лише понти колотити для внутрішнього лохторату по великому зомбофону
То союзників змінюють відкриті вороги і починається пекло.
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26.05.2025 14:38 Ответить
"тупий чи проплачений", "підкацапничку" - сказали б зразу, шо ви неадекват)
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26.05.2025 14:52 Ответить
Через пол годика если так пойдет будет снижение призывного до 20. А потом до 18 и наступит черед женщин. А там может и пенсию начнут гребсти. Будет что патриотам цензора показать
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26.05.2025 14:32 Ответить
Україна на *** має ті всі атаки, буде нищити кацапів поки не виб'є їх усіх, тому нехай не сподіваються!
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26.05.2025 14:17 Ответить
Спрацює. Питання часу і ціни, яку готова буде платити рашистостан
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26.05.2025 14:37 Ответить
 
 