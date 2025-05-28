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Новости Обстрелы Харькова
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В пригороде Харькова прогремели взрывы, - мэр

вибух

В ночь на 28 мая в пригороде Харькова прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Терехова.

"Звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода. Однако для Харькова и в дальнейшем сохраняется опасность ударных БПЛА. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и оставайтесь в укрытиях. Берегите себя!" - написал Терехов.

Напомним вечером 27 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: РФ впервые ударила по Харькову FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ, - Терехов

Автор: 

взрыв (6795) Харьков (7549) Харьковская область (1018) Харьковский район (316)


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