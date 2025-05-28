1 089 0
В пригороде Харькова прогремели взрывы, - мэр
В ночь на 28 мая в пригороде Харькова прогремели взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Терехова.
"Звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода. Однако для Харькова и в дальнейшем сохраняется опасность ударных БПЛА. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и оставайтесь в укрытиях. Берегите себя!" - написал Терехов.
Напомним вечером 27 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль