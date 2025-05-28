В передмісті Харкова пролунали вибухи, - мер

В ніч на 28 травня в передмісті Харкова пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова.

"Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!" - написав Терехов.

Нагадаємо ввечері 27 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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