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Новини Обстріли Харкова
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В передмісті Харкова пролунали вибухи, - мер

вибух

В ніч на 28 травня в передмісті Харкова пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова.

"Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!" - написав Терехов.

Нагадаємо ввечері 27 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: РФ вперше вдарила по Харкову FPV-дроном із бойовою частиною на базі РПГ, - Терехов

Автор: 

вибух (4507) Харків (5665) Харківська область (1026) Харківський район (316)


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