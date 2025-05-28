Трамп пока не определился с дальнейшими шагами в отношении России, - Politico
Президент США Дональд Трамп дал понять, что его терпение в отношении российского лидера Владимира Путина иссякло, но пока не принял решение о дальнейших шагах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Путин находится в опасной близости от того, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему", - сказал изданию один из сотрудников американской администрации на условиях анонимности.
По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не решил, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак России в отношении Украины.
"Сейчас я очень, очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-нибудь введет серьезные санкции или меры в отношении России", - сказал Курт Волкер, который был спецпредставителем США по Украине во время первого срока Трампа. - "У него было так много возможностей сделать это, но он всегда от них уклонялся".
Тем временем украинские союзники в Европе, которые столкнулись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются придумать, как им взять на себя инициативу по поддержке Украины, пишет Politico.
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Потрібен ще один дзвінок тет-а-тет Трампа путіну щоб отримати інструкції.
А до того Трамп буде корчити круглого дурня і молоти незрозумілу хрінь.
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.
1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.
2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".
3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва",
4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.
Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.
Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.
Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.
Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися...
Бо при всьому скепсісі до «ЯО, ТЯО і ФУЯО», людство зараз таки нарешті має можливість здійснити операцію RESET LIFE на планеті, яку, ця цивілізація називає різними мовами Земля.
Петятрампон, ты - дурак?!...
«володя,ти ж хороший хлопець,не роби більше так...»
Ну хай у нас вийшло,вибрали кучму другий раз«може,він виправиться».
Але неже у Штатах не знайшлося адекватної людини,бачили ж перший раз,що воно таке