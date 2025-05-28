Трамп пока не определился с дальнейшими шагами в отношении России, - Politico

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его терпение в отношении российского лидера Владимира Путина иссякло, но пока не принял решение о дальнейших шагах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Путин находится в опасной близости от того, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему", - сказал изданию один из сотрудников американской администрации на условиях анонимности.

По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не решил, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак России в отношении Украины.

"Сейчас я очень, очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-нибудь введет серьезные санкции или меры в отношении России", - сказал Курт Волкер, который был спецпредставителем США по Украине во время первого срока Трампа. - "У него было так много возможностей сделать это, но он всегда от них уклонялся".

Тем временем украинские союзники в Европе, которые столкнулись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются придумать, как им взять на себя инициативу по поддержке Украины, пишет Politico.

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