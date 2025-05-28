Трамп поки не визначився з подальшими кроками щодо Росії, - Politico
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського лідера Володимира Путіна вичерпалося, але поки не ухвалив рішення про подальші кроки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"Путін перебуває в небезпечній близькості від того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього", - сказав виданню один зі співробітників американської адміністрації на умовах анонімності.
За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не вирішив, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення атак Росії щодо України.
"Зараз я дуже, дуже скептично ставлюся до того, що Трамп коли-небудь введе серйозні санкції або заходи щодо Росії, - сказав Курт Волкер, який був спецпредставником США по Україні під час першого терміну Трампа. - У нього було так багато можливостей зробити це, але він завжди від них ухилявся".
Тим часом українські союзники в Європі, які зіткнулися з можливістю того, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, не покаравши Росію, намагаються придумати, як їм узяти на себе ініціативу з підтримки України, пише Politico.
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Потрібен ще один дзвінок тет-а-тет Трампа путіну щоб отримати інструкції.
А до того Трамп буде корчити круглого дурня і молоти незрозумілу хрінь.
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.
1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.
2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".
3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва",
4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.
Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.
Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.
Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.
Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися...
Бо при всьому скепсісі до «ЯО, ТЯО і ФУЯО», людство зараз таки нарешті має можливість здійснити операцію RESET LIFE на планеті, яку, ця цивілізація називає різними мовами Земля.
Петятрампон, ты - дурак?!...
«володя,ти ж хороший хлопець,не роби більше так...»
Ну хай у нас вийшло,вибрали кучму другий раз«може,він виправиться».
Але неже у Штатах не знайшлося адекватної людини,бачили ж перший раз,що воно таке