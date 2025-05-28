Трамп поки не визначився з подальшими кроками щодо Росії, - Politico

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського лідера Володимира Путіна вичерпалося, але поки не ухвалив рішення про подальші кроки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Путін перебуває в небезпечній близькості від того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього", - сказав виданню один зі співробітників американської адміністрації на умовах анонімності.

За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не вирішив, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення атак Росії щодо України.

"Зараз я дуже, дуже скептично ставлюся до того, що Трамп коли-небудь введе серйозні санкції або заходи щодо Росії, - сказав Курт Волкер, який був спецпредставником США по Україні під час першого терміну Трампа. - У нього було так багато можливостей зробити це, але він завжди від них ухилявся".

Тим часом українські союзники в Європі, які зіткнулися з можливістю того, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, не покаравши Росію, намагаються придумати, як їм узяти на себе ініціативу з підтримки України, пише Politico.

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