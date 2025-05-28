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Войска РФ атаковали 6 ракетами и 88 дронами. Отражено 71 БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает Шахеды

В ночь на 28 мая 2025 года войска РФ применили против Украины 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также атаковали 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 - сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Светловодск, повреждено предприятие, трое пострадавших.

Автор: 

ракеты (3596) Воздушные силы (2390) Шахед (1127)


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Знову балістика не по Києву, тому й не збили нічого.
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28.05.2025 09:22 Ответить
Балістику не по Києву не збивають ніколи,збивать нема чим, хіба що сцаними трусєлями Зелідора.Зато хоть поржом,де вони оті ржуни цікаво,думаю більшість у Європах,знаю такого успів виїхать сидить тепер носа не показує,мерзота.
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28.05.2025 09:47 Ответить
В Одесі пару разів таки збивали. Минулого року.
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28.05.2025 09:48 Ответить
 
 