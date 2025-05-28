Войска РФ атаковали 6 ракетами и 88 дронами. Отражено 71 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 28 мая 2025 года войска РФ применили против Украины 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также атаковали 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 - сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Где последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Светловодск, повреждено предприятие, трое пострадавших.
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