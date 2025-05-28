Війська РФ атакували 6 ракетами та 88 дронами. Знешкоджено 71 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 28 травня 2025 року війська РФ застосували проти України 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також атакували 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 - збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Світловодськ, пошкоджено підприємство, троє постраждалих.