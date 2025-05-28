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Новини Обстріли Кіровоградщини
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Ворог вночі атакував Світловодськ, пошкоджено підприємство, троє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі атакували Світловодськ на Кіровоградщині. Близько другої години у місті пролунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андій Райкович.

У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих.

Також пошкоджено 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок.

На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлення

"Двоє людей зазнали травми легкого ступеня тяжкості, від госпіталізації відмовилися і після огляду їх відпустили додому. Ще один постраждалий знаходиться в стані середньої тяжкості в лікарні під наглядом медиків", - розповів головний лікар Світловодської центральної міської лікарні Сергій Савич.

За словами Райковича, внаслідок атаки наразі понад 1400 абонентів у місті без електропостачання.

Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську

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Автор: 

обстріл (28993) Кіровоградська область (578) Олександрійський район (3) Світловодськ (1)


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28.05.2025 07:04 Відповісти
В мене для них нове прізвисько - ОРКОСВИНІ!
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28.05.2025 07:44 Відповісти
СВИНЯ, якщо зрівнювати з кацапом - це високоінтелектуальна тварина, чистоплотна, не пьє горілку, з повагою відноситься до свого хозяїна. Правна, бувають свині - бешкетники, які не від зла ******* подуркувати, повалятись іноді в калюжі для сміху. А кацап - тупе створіння. Кацапа зачинають по пьянкі, коли дівчину має все село по чергі, ось і вихолдять з нах дебіли. Тим паче кацапа народжують стоячи, воно випадає, вдаряється тімячком об підлогу, так на світ появляеться черговий безмозглий орк. І всі ці тупорилі ідіоти називаються кацапами.
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28.05.2025 08:09 Відповісти
Кацапів не народжують. Вони з'являються в результаті помЙОтов
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28.05.2025 08:19 Відповісти
Шановний, на мою думку з чистоплотністю свиней ви трохи перебільшили, бо там, де побували кацапи, брудно як у неприбраному свинарнику!
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28.05.2025 08:41 Відповісти
Москалям не подобається договір про копалини між Україною та США
Попереджають що з літієм будуть проблеми
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28.05.2025 09:08 Відповісти
У кого будуть проблеми з літієм?
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28.05.2025 10:12 Відповісти
 
 