Трампа недостаточно информируют о том, что происходит в войне РФ и Украины, - советник Путина Ушаков

В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп недостаточно информирован о том, что происходит в войне РФ против Украины.

Об этом заявил советник Путина по национальной безопасности Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

В частности, сказал он, Трампа якобы недостаточно информируют об ударах Украины по РФ.

"Трамп до конца не понимает, что РФ бьет исключительно по объектам военной инфраструктуры или ВПК Украины", - сказал советник российского диктатора.

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