Трампа недостаточно информируют о том, что происходит в войне РФ и Украины, - советник Путина Ушаков
В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп недостаточно информирован о том, что происходит в войне РФ против Украины.
Об этом заявил советник Путина по национальной безопасности Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
В частности, сказал он, Трампа якобы недостаточно информируют об ударах Украины по РФ.
"Трамп до конца не понимает, что РФ бьет исключительно по объектам военной инфраструктуры или ВПК Украины", - сказал советник российского диктатора.
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Ну ладно. Яке по твоєму самий грязний злочин кожної з них? - дуже цікава історична деталь.
- московія - князівство.
- імперія романових - династична монархія, де держава і все в ній законно належало ОДНІЙ царю та його нащадкам.
- рфсср утворена в 1917 році внаслідок перевороту лєніна, що терором усунув від влади законний тимчасовий уряд.
- ссср створена в 1922 році як союз чотирьох республік РСФРР(1917), УСРР(1919), Білоруської СРР(1919) та Закавказької СФРР(1922) - передбачала диктатуру плоретарфату та побудову комуністичного устрою
- ельцинопутінське утворення це результат перевороту 1993 року, що базується лише на дикому капіталізмі-шовінізмі. В простонародьї - "кооператив озєро" - що НІЯКОГО відношення до попередніх дервавних устрої НЕМАЄ.
як втулили гласность - так одразу совок іздох
Який закон порушено, коли відбувається тотальна брехня?
Отож бо й воно - ніякий.
Злочин ссср - номер раз - тотальне вбивство своїх громадян у репресіях 1930-1950 років.
Злочин ельцинско-путінської банди - переворот 1993 року - усунення від влади терористичним методом законно вибраного чеченця Хасбулатова.
вони почали брехати ще з гасла - "уся влада совєтам"
влада була у купки партійних бонз
лодій, який виставляє себе жертвою, може використовувати різні тактики для досягнення своїх цілей. Наприклад, він може:
Вимовляти огидні звинувачення:
Звинувачувати жертв у своїх вчинках, щоб знімати з себе відповідальність.
Шантажувати жертв:
Використовувати погрози та шантаж, щоб змусити жертв погоджуватися на його умови.
Створити хибну картину:
Зобразити себе як нещасну та беззахисну людину, щоб викликати співчуття та підтримати.
Шукати співчуття:
Переконувати інших, що він жертва, і таким чином отримати підтримку.
Заперечувати свої дії:
Заперечувати свої зловмисні вчинки, переконуючи, що він не винен.
Змінювати поведінку:
Переходити до агресивної поведінки, коли його тактики не діють.
Використовувати інші тактики:
Наприклад, брехню, обман, маніпуляції, щоб досягти своїх цілей.
Важливо пам'ятати, що злодій - це злодій, незалежно від того, як він себе представляє.
Охматдит, Буча, торгові центри в Кривому Розі,... ЗД Вокзали в Краматорську, ... це що?
падаль кацапська
трампа ж звинувачували на першому терміні, що він довіряє усним словам пітуна більше, ніж власній розвідці.
а зараз, я впевнений, ситуація ще гірша. Чого вартує, що трамп досі не в курсі, хто агресор а хто жертва...
шо значить доносять?
піздець нах
відкрий інтеренет та читай, поц