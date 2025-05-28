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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трампа недостаточно информируют о том, что происходит в войне РФ и Украины, - советник Путина Ушаков

Кремль считает, что Трампа недостаточно информируют о войне

В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп недостаточно информирован о том, что происходит в войне РФ против Украины.

Об этом заявил советник Путина по национальной безопасности Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

В частности, сказал он, Трампа якобы недостаточно информируют об ударах Украины по РФ.

"Трамп до конца не понимает, что РФ бьет исключительно по объектам военной инфраструктуры или ВПК Украины", - сказал советник российского диктатора.

Читайте: Нейтралитет Украины и снятие санкций: Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters

Автор: 

путин владимир (31510) россия (96038) США (27055)


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Топ комментарии
+9
ШІ:З
лодій, який виставляє себе жертвою, може використовувати різні тактики для досягнення своїх цілей. Наприклад, він може:
Вимовляти огидні звинувачення:
Звинувачувати жертв у своїх вчинках, щоб знімати з себе відповідальність.
Шантажувати жертв:
Використовувати погрози та шантаж, щоб змусити жертв погоджуватися на його умови.
Створити хибну картину:
Зобразити себе як нещасну та беззахисну людину, щоб викликати співчуття та підтримати.
Шукати співчуття:
Переконувати інших, що він жертва, і таким чином отримати підтримку.
Заперечувати свої дії:
Заперечувати свої зловмисні вчинки, переконуючи, що він не винен.
Змінювати поведінку:
Переходити до агресивної поведінки, коли його тактики не діють.
Використовувати інші тактики:
Наприклад, брехню, обман, маніпуляції, щоб досягти своїх цілей.

Важливо пам'ятати, що злодій - це злодій, незалежно від того, як він себе представляє.
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28.05.2025 13:43
+7
Так нехай Трамп сюди заходить, на Цензор, тут і адмін і ми його проінформуємо. А росяні, це гівно людства, за це можуть не турбуватись.
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28.05.2025 13:38
+5
Не збрехав. Трампон не знає про 99% безчинств кацапні в Україні.
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28.05.2025 13:41
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Правила форума Совет форумчан
Спросите любого кацапа , какое по их мнению было самое грязное преступление РФ/СССР/РИ/Московии, и на этом можно будет закончить разговор
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28.05.2025 13:38 Ответить
Це різні утворення - московія, імперія романових, рфср, ссср, ельцино-путінська росія.
Ну ладно. Яке по твоєму самий грязний злочин кожної з них? - дуже цікава історична деталь.
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28.05.2025 13:46 Ответить
Це все одне й те ж саме потворне утворення! Ти ж один і той же хоч у 5, хоч у 25, хоч у 55, як би тебе не називали Ванюшка, Іван чи Іван Іванович.
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28.05.2025 14:23 Ответить
Це РІЗНІ утворення.
- московія - князівство.
- імперія романових - династична монархія, де держава і все в ній законно належало ОДНІЙ царю та його нащадкам.
- рфсср утворена в 1917 році внаслідок перевороту лєніна, що терором усунув від влади законний тимчасовий уряд.
- ссср створена в 1922 році як союз чотирьох республік РСФРР(1917), УСРР(1919), Білоруської СРР(1919) та Закавказької СФРР(1922) - передбачала диктатуру плоретарфату та побудову комуністичного устрою
- ельцинопутінське утворення це результат перевороту 1993 року, що базується лише на дикому капіталізмі-шовінізмі. В простонародьї - "кооператив озєро" - що НІЯКОГО відношення до попередніх дервавних устрої НЕМАЄ.
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28.05.2025 14:46 Ответить
Повторюю, Ви спочатку дитина, потім підліто, потім юнак, потім дорослий, але один і той же. Так і московська орда завжди за своєю суттю одна і таж дика орда, як би не маскувалась за назвами
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28.05.2025 15:50 Ответить
тотальна брехня, саме це вбиває у людях довіру до держави
як втулили гласность - так одразу совок іздох
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28.05.2025 14:26 Ответить
Злочин - це порушення закону.
Який закон порушено, коли відбувається тотальна брехня?
Отож бо й воно - ніякий.
Злочин ссср - номер раз - тотальне вбивство своїх громадян у репресіях 1930-1950 років.
Злочин ельцинско-путінської банди - переворот 1993 року - усунення від влади терористичним методом законно вибраного чеченця Хасбулатова.
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28.05.2025 14:37 Ответить
брехня то початок усіх злочинів совку
вони почали брехати ще з гасла - "уся влада совєтам"
влада була у купки партійних бонз
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28.05.2025 15:02 Ответить
Так нехай Трамп сюди заходить, на Цензор, тут і адмін і ми його проінформуємо. А росяні, це гівно людства, за це можуть не турбуватись.
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28.05.2025 13:38 Ответить
И заходят кому нужно ,и не только из окружения Д. Трампа.
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28.05.2025 14:47 Ответить
Опа, а разве война?? Не сво??? ******** на статью родненький!
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28.05.2025 13:40 Ответить
Не збрехав. Трампон не знає про 99% безчинств кацапні в Україні.
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28.05.2025 13:41 Ответить
ШІ:З
лодій, який виставляє себе жертвою, може використовувати різні тактики для досягнення своїх цілей. Наприклад, він може:
Вимовляти огидні звинувачення:
Звинувачувати жертв у своїх вчинках, щоб знімати з себе відповідальність.
Шантажувати жертв:
Використовувати погрози та шантаж, щоб змусити жертв погоджуватися на його умови.
Створити хибну картину:
Зобразити себе як нещасну та беззахисну людину, щоб викликати співчуття та підтримати.
Шукати співчуття:
Переконувати інших, що він жертва, і таким чином отримати підтримку.
Заперечувати свої дії:
Заперечувати свої зловмисні вчинки, переконуючи, що він не винен.
Змінювати поведінку:
Переходити до агресивної поведінки, коли його тактики не діють.
Використовувати інші тактики:
Наприклад, брехню, обман, маніпуляції, щоб досягти своїх цілей.

Важливо пам'ятати, що злодій - це злодій, незалежно від того, як він себе представляє.
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28.05.2025 13:43 Ответить
Трамп, як і пуйло, дуже активно використовує подібні методи.
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28.05.2025 13:45 Ответить
Ушаков решил опровергнуть американскую разведку, ну-ну...
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28.05.2025 13:50 Ответить
Ага, надо послать к Трампу Мудазвона и Боброедку, уж они то точно полностью проинформируют старичка.
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28.05.2025 13:55 Ответить
Захопити Атомну ЗАЕС, зруйнувати Каховську ГЄС, Бурштинську та інші Теплостанції - це що військові об'екти чи ВПК?
Охматдит, Буча, торгові центри в Кривому Розі,... ЗД Вокзали в Краматорську, ... це що?
падаль кацапська
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28.05.2025 13:55 Ответить
А ще з недавніх подій, Суми,вдень,центр міста у вербну неділю двома балістичними ракетами..........
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28.05.2025 14:18 Ответить
УШАКОВ - ти мразь брехлива , як і твій вишкрабок ху@ло !!
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28.05.2025 13:58 Ответить
Ви ще ті "інформатори..." ГИДОТА мацковська!
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28.05.2025 14:01 Ответить
Цинічні,кацапські ********.
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28.05.2025 14:09 Ответить
сміх сміхом, а з трампом такі заяви можуть прокатити на користь параші:

трампа ж звинувачували на першому терміні, що він довіряє усним словам пітуна більше, ніж власній розвідці.

а зараз, я впевнений, ситуація ще гірша. Чого вартує, що трамп досі не в курсі, хто агресор а хто жертва...
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28.05.2025 14:14 Ответить
путін все чесно розповідає трампу, той в курсі всього...
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28.05.2025 14:25 Ответить
він шо читати не вміє?
шо значить доносять?
піздець нах
відкрий інтеренет та читай, поц
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28.05.2025 14:28 Ответить
Це треба бути настільки тупим щоб в таке повірити,для кого воно це ****...ть. Тобто воно хоче сказати , що Вугледар який повністю зруйновано, кожна будівля в ньому була військовою інфраструктурою. Кацапи - божевільні.
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28.05.2025 14:46 Ответить
Як же так? Так окучували Трампона - тони бріхонь у його вуха вливали - і на тобі недостатньо!
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28.05.2025 14:51 Ответить
So great is the power of Donald Trump's remarkable personality that friend and foe alike start and end their statements by bowing down and imparting a passionate kiss on Trump's sizable behind.
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28.05.2025 17:09 Ответить
 
 