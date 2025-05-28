Трампа недостатньо інформують про те, що відбувається у війні РФ та України, - радник Путіна Ушаков

У Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп недостатньо поінформований про те, що відбувається у війні РФ проти України.

Про це заявив радник Путіна з національної безпеки Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зокрема, сказав він, Трампа нібито недостатньо інформують про удари України по РФ.

"Трамп до кінця не розуміє, що РФ б'є виключно по об'єктах військової інфраструктури чи ВПК України", - сказав радник російського диктатора.

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