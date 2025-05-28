Трампа недостатньо інформують про те, що відбувається у війні РФ та України, - радник Путіна Ушаков
У Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп недостатньо поінформований про те, що відбувається у війні РФ проти України.
Про це заявив радник Путіна з національної безпеки Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Зокрема, сказав він, Трампа нібито недостатньо інформують про удари України по РФ.
"Трамп до кінця не розуміє, що РФ б'є виключно по об'єктах військової інфраструктури чи ВПК України", - сказав радник російського диктатора.
Топ коментарі
+9 AbOriginal_UA
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+7 Старый зольдат
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+5 Gary Grant
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Ну ладно. Яке по твоєму самий грязний злочин кожної з них? - дуже цікава історична деталь.
- московія - князівство.
- імперія романових - династична монархія, де держава і все в ній законно належало ОДНІЙ царю та його нащадкам.
- рфсср утворена в 1917 році внаслідок перевороту лєніна, що терором усунув від влади законний тимчасовий уряд.
- ссср створена в 1922 році як союз чотирьох республік РСФРР(1917), УСРР(1919), Білоруської СРР(1919) та Закавказької СФРР(1922) - передбачала диктатуру плоретарфату та побудову комуністичного устрою
- ельцинопутінське утворення це результат перевороту 1993 року, що базується лише на дикому капіталізмі-шовінізмі. В простонародьї - "кооператив озєро" - що НІЯКОГО відношення до попередніх дервавних устрої НЕМАЄ.
як втулили гласность - так одразу совок іздох
Який закон порушено, коли відбувається тотальна брехня?
Отож бо й воно - ніякий.
Злочин ссср - номер раз - тотальне вбивство своїх громадян у репресіях 1930-1950 років.
Злочин ельцинско-путінської банди - переворот 1993 року - усунення від влади терористичним методом законно вибраного чеченця Хасбулатова.
вони почали брехати ще з гасла - "уся влада совєтам"
влада була у купки партійних бонз
лодій, який виставляє себе жертвою, може використовувати різні тактики для досягнення своїх цілей. Наприклад, він може:
Вимовляти огидні звинувачення:
Звинувачувати жертв у своїх вчинках, щоб знімати з себе відповідальність.
Шантажувати жертв:
Використовувати погрози та шантаж, щоб змусити жертв погоджуватися на його умови.
Створити хибну картину:
Зобразити себе як нещасну та беззахисну людину, щоб викликати співчуття та підтримати.
Шукати співчуття:
Переконувати інших, що він жертва, і таким чином отримати підтримку.
Заперечувати свої дії:
Заперечувати свої зловмисні вчинки, переконуючи, що він не винен.
Змінювати поведінку:
Переходити до агресивної поведінки, коли його тактики не діють.
Використовувати інші тактики:
Наприклад, брехню, обман, маніпуляції, щоб досягти своїх цілей.
Важливо пам'ятати, що злодій - це злодій, незалежно від того, як він себе представляє.
Охматдит, Буча, торгові центри в Кривому Розі,... ЗД Вокзали в Краматорську, ... це що?
падаль кацапська
трампа ж звинувачували на першому терміні, що він довіряє усним словам пітуна більше, ніж власній розвідці.
а зараз, я впевнений, ситуація ще гірша. Чого вартує, що трамп досі не в курсі, хто агресор а хто жертва...
шо значить доносять?
піздець нах
відкрий інтеренет та читай, поц