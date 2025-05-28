УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11806 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
3 308 29

Трампа недостатньо інформують про те, що відбувається у війні РФ та України, - радник Путіна Ушаков

Кремль вважає, що Трампа недостатньо інформують про війну

У Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп недостатньо поінформований про те, що відбувається у війні РФ проти України.

Про це заявив радник Путіна з національної безпеки Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зокрема, сказав він, Трампа нібито недостатньо інформують про удари України по РФ.

"Трамп до кінця не розуміє, що РФ б'є виключно по об'єктах військової інфраструктури чи ВПК України", - сказав радник російського диктатора.

Читайте: Нейтралітет України та зняття санкцій: Путін висунув умови для припинення війни, - Reuters

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) США (23303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
ШІ:З
лодій, який виставляє себе жертвою, може використовувати різні тактики для досягнення своїх цілей. Наприклад, він може:
Вимовляти огидні звинувачення:
Звинувачувати жертв у своїх вчинках, щоб знімати з себе відповідальність.
Шантажувати жертв:
Використовувати погрози та шантаж, щоб змусити жертв погоджуватися на його умови.
Створити хибну картину:
Зобразити себе як нещасну та беззахисну людину, щоб викликати співчуття та підтримати.
Шукати співчуття:
Переконувати інших, що він жертва, і таким чином отримати підтримку.
Заперечувати свої дії:
Заперечувати свої зловмисні вчинки, переконуючи, що він не винен.
Змінювати поведінку:
Переходити до агресивної поведінки, коли його тактики не діють.
Використовувати інші тактики:
Наприклад, брехню, обман, маніпуляції, щоб досягти своїх цілей.

Важливо пам'ятати, що злодій - це злодій, незалежно від того, як він себе представляє.
показати весь коментар
28.05.2025 13:43
+7
Так нехай Трамп сюди заходить, на Цензор, тут і адмін і ми його проінформуємо. А росяні, це гівно людства, за це можуть не турбуватись.
показати весь коментар
28.05.2025 13:38
+5
Не збрехав. Трампон не знає про 99% безчинств кацапні в Україні.
показати весь коментар
28.05.2025 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спросите любого кацапа , какое по их мнению было самое грязное преступление РФ/СССР/РИ/Московии, и на этом можно будет закончить разговор
показати весь коментар
28.05.2025 13:38 Відповісти
Це різні утворення - московія, імперія романових, рфср, ссср, ельцино-путінська росія.
Ну ладно. Яке по твоєму самий грязний злочин кожної з них? - дуже цікава історична деталь.
показати весь коментар
28.05.2025 13:46 Відповісти
Це все одне й те ж саме потворне утворення! Ти ж один і той же хоч у 5, хоч у 25, хоч у 55, як би тебе не називали Ванюшка, Іван чи Іван Іванович.
показати весь коментар
28.05.2025 14:23 Відповісти
Це РІЗНІ утворення.
- московія - князівство.
- імперія романових - династична монархія, де держава і все в ній законно належало ОДНІЙ царю та його нащадкам.
- рфсср утворена в 1917 році внаслідок перевороту лєніна, що терором усунув від влади законний тимчасовий уряд.
- ссср створена в 1922 році як союз чотирьох республік РСФРР(1917), УСРР(1919), Білоруської СРР(1919) та Закавказької СФРР(1922) - передбачала диктатуру плоретарфату та побудову комуністичного устрою
- ельцинопутінське утворення це результат перевороту 1993 року, що базується лише на дикому капіталізмі-шовінізмі. В простонародьї - "кооператив озєро" - що НІЯКОГО відношення до попередніх дервавних устрої НЕМАЄ.
показати весь коментар
28.05.2025 14:46 Відповісти
Повторюю, Ви спочатку дитина, потім підліто, потім юнак, потім дорослий, але один і той же. Так і московська орда завжди за своєю суттю одна і таж дика орда, як би не маскувалась за назвами
показати весь коментар
28.05.2025 15:50 Відповісти
тотальна брехня, саме це вбиває у людях довіру до держави
як втулили гласность - так одразу совок іздох
показати весь коментар
28.05.2025 14:26 Відповісти
Злочин - це порушення закону.
Який закон порушено, коли відбувається тотальна брехня?
Отож бо й воно - ніякий.
Злочин ссср - номер раз - тотальне вбивство своїх громадян у репресіях 1930-1950 років.
Злочин ельцинско-путінської банди - переворот 1993 року - усунення від влади терористичним методом законно вибраного чеченця Хасбулатова.
показати весь коментар
28.05.2025 14:37 Відповісти
брехня то початок усіх злочинів совку
вони почали брехати ще з гасла - "уся влада совєтам"
влада була у купки партійних бонз
показати весь коментар
28.05.2025 15:02 Відповісти
Так нехай Трамп сюди заходить, на Цензор, тут і адмін і ми його проінформуємо. А росяні, це гівно людства, за це можуть не турбуватись.
показати весь коментар
28.05.2025 13:38 Відповісти
И заходят кому нужно ,и не только из окружения Д. Трампа.
показати весь коментар
28.05.2025 14:47 Відповісти
Опа, а разве война?? Не сво??? ******** на статью родненький!
показати весь коментар
28.05.2025 13:40 Відповісти
Не збрехав. Трампон не знає про 99% безчинств кацапні в Україні.
показати весь коментар
28.05.2025 13:41 Відповісти
ШІ:З
лодій, який виставляє себе жертвою, може використовувати різні тактики для досягнення своїх цілей. Наприклад, він може:
Вимовляти огидні звинувачення:
Звинувачувати жертв у своїх вчинках, щоб знімати з себе відповідальність.
Шантажувати жертв:
Використовувати погрози та шантаж, щоб змусити жертв погоджуватися на його умови.
Створити хибну картину:
Зобразити себе як нещасну та беззахисну людину, щоб викликати співчуття та підтримати.
Шукати співчуття:
Переконувати інших, що він жертва, і таким чином отримати підтримку.
Заперечувати свої дії:
Заперечувати свої зловмисні вчинки, переконуючи, що він не винен.
Змінювати поведінку:
Переходити до агресивної поведінки, коли його тактики не діють.
Використовувати інші тактики:
Наприклад, брехню, обман, маніпуляції, щоб досягти своїх цілей.

Важливо пам'ятати, що злодій - це злодій, незалежно від того, як він себе представляє.
показати весь коментар
28.05.2025 13:43 Відповісти
Трамп, як і пуйло, дуже активно використовує подібні методи.
показати весь коментар
28.05.2025 13:45 Відповісти
Ушаков решил опровергнуть американскую разведку, ну-ну...
показати весь коментар
28.05.2025 13:50 Відповісти
Ага, надо послать к Трампу Мудазвона и Боброедку, уж они то точно полностью проинформируют старичка.
показати весь коментар
28.05.2025 13:55 Відповісти
Захопити Атомну ЗАЕС, зруйнувати Каховську ГЄС, Бурштинську та інші Теплостанції - це що військові об'екти чи ВПК?
Охматдит, Буча, торгові центри в Кривому Розі,... ЗД Вокзали в Краматорську, ... це що?
падаль кацапська
показати весь коментар
28.05.2025 13:55 Відповісти
А ще з недавніх подій, Суми,вдень,центр міста у вербну неділю двома балістичними ракетами..........
показати весь коментар
28.05.2025 14:18 Відповісти
УШАКОВ - ти мразь брехлива , як і твій вишкрабок ху@ло !!
показати весь коментар
28.05.2025 13:58 Відповісти
Ви ще ті "інформатори..." ГИДОТА мацковська!
показати весь коментар
28.05.2025 14:01 Відповісти
Цинічні,кацапські ********.
показати весь коментар
28.05.2025 14:09 Відповісти
сміх сміхом, а з трампом такі заяви можуть прокатити на користь параші:

трампа ж звинувачували на першому терміні, що він довіряє усним словам пітуна більше, ніж власній розвідці.

а зараз, я впевнений, ситуація ще гірша. Чого вартує, що трамп досі не в курсі, хто агресор а хто жертва...
показати весь коментар
28.05.2025 14:14 Відповісти
путін все чесно розповідає трампу, той в курсі всього...
показати весь коментар
28.05.2025 14:25 Відповісти
він шо читати не вміє?
шо значить доносять?
піздець нах
відкрий інтеренет та читай, поц
показати весь коментар
28.05.2025 14:28 Відповісти
Це треба бути настільки тупим щоб в таке повірити,для кого воно це ****...ть. Тобто воно хоче сказати , що Вугледар який повністю зруйновано, кожна будівля в ньому була військовою інфраструктурою. Кацапи - божевільні.
показати весь коментар
28.05.2025 14:46 Відповісти
Як же так? Так окучували Трампона - тони бріхонь у його вуха вливали - і на тобі недостатньо!
показати весь коментар
28.05.2025 14:51 Відповісти
So great is the power of Donald Trump's remarkable personality that friend and foe alike start and end their statements by bowing down and imparting a passionate kiss on Trump's sizable behind.
показати весь коментар
28.05.2025 17:09 Відповісти
 
 