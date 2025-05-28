РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8346 посетителей онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации
375 6

Еще 11 детей удалось вернуть с оккупированных Россией территорий

Из-под российской оккупации удалось вернуть еще 15 детей

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще 11 украинских детей.

Об этом сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Среди спасенных - девочка, чьи мама и брат, военнослужащие и защитники Азовстали, более трех лет провели в российском плену. Только сейчас семья снова воссоединилась. Еще один юноша впервые за три года увидел своих родных - отца и брата, которые все эти годы защищали Украину, а брат также был в плену более трех лет.

Также удалось спасти юношу-сироту, которого россияне похитили из школы, пытали и пытались мобилизовать в российскую армию накануне совершеннолетия.

Заривная поблагодарила Save Ukraine и других партнеров за содействие в проведении этой спасательной миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68 украинских детей удалось вернуть домой благодаря содействию Катара, - Лубинец

Автор: 

дети (6554) оккупация (10187) возврат (224)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, катували й намагалися мобілізувати в російську армію напередодні повноліття. Джерело: https://censor.net/ua/n3554872

Це я виділив для тих хто тут з піною на губах доказує що в кацапів не мобілізують і взагалі- жителям ТОТ ледь не по акції Газпрому роздають.
показать весь комментарий
28.05.2025 17:44 Ответить
Мобілізують. Але не напередодні повноліття, а після нього. І не на війну, а на строкову службу на 1 рік десь у тундрі.
показать весь комментарий
28.05.2025 18:07 Ответить
та канєшна. для них життя українців - цінність понад усе
показать весь комментарий
28.05.2025 18:30 Ответить
Хто отримав паспорт рф забирають на 1 рік на строкову службу.
показать весь комментарий
28.05.2025 18:41 Ответить
Ну, тобі краще знати як там у вас...
показать весь комментарий
28.05.2025 20:02 Ответить
 
 