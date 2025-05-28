Еще 11 детей удалось вернуть с оккупированных Россией территорий

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще 11 украинских детей.

Об этом сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Среди спасенных - девочка, чьи мама и брат, военнослужащие и защитники Азовстали, более трех лет провели в российском плену. Только сейчас семья снова воссоединилась. Еще один юноша впервые за три года увидел своих родных - отца и брата, которые все эти годы защищали Украину, а брат также был в плену более трех лет.

Также удалось спасти юношу-сироту, которого россияне похитили из школы, пытали и пытались мобилизовать в российскую армию накануне совершеннолетия.

Заривная поблагодарила Save Ukraine и других партнеров за содействие в проведении этой спасательной миссии.

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