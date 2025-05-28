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Новини Повернення дітей з окупації
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Ще 11 дітей вдалося повернути з окупованих Росією територій

З російської окупації вдалося повернути ще 15 дітей

Із тимчасово захоплених росіянами територій в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще 11 українських дітей.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Серед врятованих - дівчинка, чиї мама та брат, військовослужбовці і захисники Азовсталі, понад три роки провели в російському полоні. Лише зараз родина знову возз’єдналася. Ще один хлопець уперше за три роки побачив своїх рідних - батька і брата, які всі ці роки захищали Україну, а брат також був у полоні понад три роки.

Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, катували й намагалися мобілізувати в російську армію напередодні повноліття.

Зарівна подякувала Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в проведенні цієї рятувальної місії.

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Автор: 

діти (5128) окупація (6739) повернення (243)


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Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, катували й намагалися мобілізувати в російську армію напередодні повноліття. Джерело: https://censor.net/ua/n3554872

Це я виділив для тих хто тут з піною на губах доказує що в кацапів не мобілізують і взагалі- жителям ТОТ ледь не по акції Газпрому роздають.
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Мобілізують. Але не напередодні повноліття, а після нього. І не на війну, а на строкову службу на 1 рік десь у тундрі.
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28.05.2025 18:07 Відповісти
та канєшна. для них життя українців - цінність понад усе
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28.05.2025 18:30 Відповісти
Хто отримав паспорт рф забирають на 1 рік на строкову службу.
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28.05.2025 18:41 Відповісти
Ну, тобі краще знати як там у вас...
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28.05.2025 20:02 Відповісти
 
 