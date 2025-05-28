Ще 11 дітей вдалося повернути з окупованих Росією територій

Із тимчасово захоплених росіянами територій в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще 11 українських дітей.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Серед врятованих - дівчинка, чиї мама та брат, військовослужбовці і захисники Азовсталі, понад три роки провели в російському полоні. Лише зараз родина знову возз’єдналася. Ще один хлопець уперше за три роки побачив своїх рідних - батька і брата, які всі ці роки захищали Україну, а брат також був у полоні понад три роки.

Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, катували й намагалися мобілізувати в російську армію напередодні повноліття.

Зарівна подякувала Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в проведенні цієї рятувальної місії.

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