Ще 11 дітей вдалося повернути з окупованих Росією територій
Із тимчасово захоплених росіянами територій в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще 11 українських дітей.
Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.
Серед врятованих - дівчинка, чиї мама та брат, військовослужбовці і захисники Азовсталі, понад три роки провели в російському полоні. Лише зараз родина знову возз’єдналася. Ще один хлопець уперше за три роки побачив своїх рідних - батька і брата, які всі ці роки захищали Україну, а брат також був у полоні понад три роки.
Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, катували й намагалися мобілізувати в російську армію напередодні повноліття.
Зарівна подякувала Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в проведенні цієї рятувальної місії.
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Це я виділив для тих хто тут з піною на губах доказує що в кацапів не мобілізують і взагалі- жителям ТОТ ледь не по акції Газпрому роздають.