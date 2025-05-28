Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года, - посол Ченцов
Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня.
Об этом сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года", - заявил Ченцов.
Он отметил, что на решение Еврокомиссии "повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается".
"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", - пояснил посол.
Ченцов рассказал, что параллельно в ЕС продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.
Напомним, сейчас временная защита для украинцев в ЕС действует до марта 2026 года. По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона беженцев из Украины.
Дипломат сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышева, который проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".
"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, - тех, которые готовы вернуться, - если ситуация с безопасностью будет позволять это", - рассказал Ченцов.
По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад, 6 міс тому - https://www.dw.com/uk/v-nimeccini-pracevlastovani-majze-300-tisac-ukrainciv/a-71673400#:~:text=%D0%92%20%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20300%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%E2%80%93%20DW%20%E2%80%93%2019.02.2025. у Німеччині станом на листопад 2024 року офіційно працевлаштовані близько 300 тисяч українців. Це становить майже чверть від загальної кількості українців, які проживають в Німеччині (понад 1,1 млн осіб).
Лучше бы больше оружия прислали