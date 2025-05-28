Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года, - посол Ченцов

Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года", - заявил Ченцов.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии "повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается".

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", - пояснил посол.

Ченцов рассказал, что параллельно в ЕС продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

Напомним, сейчас временная защита для украинцев в ЕС действует до марта 2026 года. По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона беженцев из Украины.

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Дипломат сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышева, который проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".

"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, - тех, которые готовы вернуться, - если ситуация с безопасностью будет позволять это", - рассказал Ченцов.

По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

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