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Новости Украинские беженцы
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Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года, - посол Ченцов

біженці

Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года", - заявил Ченцов.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии "повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается".

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", - пояснил посол.

Ченцов рассказал, что параллельно в ЕС продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

Напомним, сейчас временная защита для украинцев в ЕС действует до марта 2026 года. По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона беженцев из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС в июне обсудит судьбу дальнейшей временной защиты для украинцев, - Euractiv

Дипломат сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышева, который проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".

"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, - тех, которые готовы вернуться, - если ситуация с безопасностью будет позволять это", - рассказал Ченцов.

По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

Читайте также: На следующей неделе в Брюсселе начнутся консультации относительно временной защиты для украинцев в ЕС,- Чернышов

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Диванні нафронтовики та броньовані патріоти в шоці )
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28.05.2025 20:57 Ответить
Ті, які в Німеччині, наприклад, з початку війни, до цього часу, зможуть отримати посвідку на постійне проживання. Вони повернуться? Та велика дуля...
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28.05.2025 21:42 Ответить
Німеччина залише лише тих, хто працює, вивчив німецьку мову. Всі інші поїдуть в Україну, а це 3/4 українських біженців.
Наприклад, 6 міс тому - https://www.dw.com/uk/v-nimeccini-pracevlastovani-majze-300-tisac-ukrainciv/a-71673400#:~:text=%D0%92%20%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20300%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%E2%80%93%20DW%20%E2%80%93%2019.02.2025. у Німеччині станом на листопад 2024 року офіційно працевлаштовані близько 300 тисяч українців. Це становить майже чверть від загальної кількості українців, які проживають в Німеччині (понад 1,1 млн осіб).
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28.05.2025 22:39 Ответить
Додайте до цієї чверті, пенсіонерів, малолітніх дітей та їх матерів. Тобто всіх тих,від кого не будуть вимаати працевлаштування, чи будуть, з певними умовами. Їх теж ніхто не буде висилати назад
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28.05.2025 22:46 Ответить
Дивують уявлення людей про шару. Яка примітивна наївність. Ви мабуть дитинство та юність провели у совку? - Пенсіонери та матері з дітьми після війни поїдуть в Україну, ніхто їх не забезпечуватиме після зняття захисту, якщо вони самі себе не забезпечують.
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28.05.2025 22:57 Ответить
Воевать ещё два года значит
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28.05.2025 22:04 Ответить
Смысл держать беженцев в ЕС? Дешевле в Украине новые дома построить.
Лучше бы больше оружия прислали
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28.05.2025 22:09 Ответить
 
 