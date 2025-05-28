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Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, - посол Ченцов

біженці

Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня.

Про це повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", – заявив Ченцов.

Він зауважив, що на рішення Єврокомісії "вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується".

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – це жінки, і біля третини – діти, тобто. вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", – пояснив посол.

Ченцов розповів, що паралельно в ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

Нагадаємо, наразі тимчасовий захист для українців в ЄС діє до березня 2026 року. Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона біженців з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС у червні обговорить долю подальшого тимчасового захисту для українців, - Euractiv

Дипломат повідомив, що наступного тижня відбудеться візит в Брюссель віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який проведе перемовини з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме на тему "пошуку спільного підходу до вказаного питання".

"Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія і держави-члени будуть сприяти поверненню наших громадян, – тих, які готові повернутися, – якщо безпекова ситуація дозволятиме це", – розповів Ченцов.

За результатами консультацій з українською стороною, Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.

Читайте також: Наступного тижня у Брюсселі розпочнуться консультації щодо тимчасового захисту для українців у ЄС,- Чернишов

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Диванні нафронтовики та броньовані патріоти в шоці )
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28.05.2025 20:57 Відповісти
Ті, які в Німеччині, наприклад, з початку війни, до цього часу, зможуть отримати посвідку на постійне проживання. Вони повернуться? Та велика дуля...
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28.05.2025 21:42 Відповісти
Німеччина залише лише тих, хто працює, вивчив німецьку мову. Всі інші поїдуть в Україну, а це 3/4 українських біженців.
Наприклад, 6 міс тому - https://www.dw.com/uk/v-nimeccini-pracevlastovani-majze-300-tisac-ukrainciv/a-71673400#:~:text=%D0%92%20%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20300%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%E2%80%93%20DW%20%E2%80%93%2019.02.2025. у Німеччині станом на листопад 2024 року офіційно працевлаштовані близько 300 тисяч українців. Це становить майже чверть від загальної кількості українців, які проживають в Німеччині (понад 1,1 млн осіб).
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28.05.2025 22:39 Відповісти
Додайте до цієї чверті, пенсіонерів, малолітніх дітей та їх матерів. Тобто всіх тих,від кого не будуть вимаати працевлаштування, чи будуть, з певними умовами. Їх теж ніхто не буде висилати назад
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28.05.2025 22:46 Відповісти
Дивують уявлення людей про шару. Яка примітивна наївність. Ви мабуть дитинство та юність провели у совку? - Пенсіонери та матері з дітьми після війни поїдуть в Україну, ніхто їх не забезпечуватиме після зняття захисту, якщо вони самі себе не забезпечують.
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28.05.2025 22:57 Відповісти
Воевать ещё два года значит
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28.05.2025 22:04 Відповісти
Смысл держать беженцев в ЕС? Дешевле в Украине новые дома построить.
Лучше бы больше оружия прислали
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28.05.2025 22:09 Відповісти
 
 