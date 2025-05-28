Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, - посол Ченцов
Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня.
Про це повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", – заявив Ченцов.
Він зауважив, що на рішення Єврокомісії "вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується".
"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – це жінки, і біля третини – діти, тобто. вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", – пояснив посол.
Ченцов розповів, що паралельно в ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.
Нагадаємо, наразі тимчасовий захист для українців в ЄС діє до березня 2026 року. Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона біженців з України.
Дипломат повідомив, що наступного тижня відбудеться візит в Брюссель віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який проведе перемовини з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме на тему "пошуку спільного підходу до вказаного питання".
"Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія і держави-члени будуть сприяти поверненню наших громадян, – тих, які готові повернутися, – якщо безпекова ситуація дозволятиме це", – розповів Ченцов.
За результатами консультацій з українською стороною, Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.
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Лучше бы больше оружия прислали