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Новости Цена на нефть Экспорт нефти РФ
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Доходы РФ от экспорта нефти упали до двухлетнего минимума, - Bloomberg

Россия продолжает терять доходы от экспорта нефти

После падения цен на российскую нефть, доходы от ее экспорта упали до двухлетнего минимума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания танкеров с российской нефтью, собранным изданием, за четыре недели до 25 мая средний объем поставок составлял 3,39 млн баррелей в сутки (на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период до 18 мая. Однако общая стоимость этих грузов была самой низкой с апреля 2023 года.

Отмечается, что доходы от экспорта российской нефти упали на $20 млн, или на 1%, до $1,26 млрд за неделю, закончившуюся 25 мая, отметили в издании.

Вместе с тем, стоимость российского экспорта сырой нефти морем имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев.

Читайте: Россия продолжает использовать подсанкционные танкеры "теневого флота" для экспорта нефти, - Bloomberg

С тех пор, как экспортный доход достиг примерно $1,95 млрд в неделю в течение 28-дневного периода до 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%, отметило издание.

"Не понятно, сыграли ли санкции (против РФ - Ред.) значительную роль в любой из этих тенденций. Однако страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового ограничения, при превышении которого российский экспорт нефти не может использовать западные суда или услуги, с текущего уровня 60 долларов до 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти обсуждают новое повышение налогов на фоне обвала нефтегазовых доходов

Автор: 

нефть (1929) россия (96038)


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Топ комментарии
+2
4 680 000 на рік... за€бісс, мабуть три війни пройшла...
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28.05.2025 21:16
+2
До чого тут техніка? Агов...
Тобі по ***** мало ракет та шахедів прилітає?
Економіка рашки вже в стагфляції тому, що ви хочете, щоб так було. Все заради вашого задоволення роблять.
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28.05.2025 21:31
+1
Можна скільки завгодно зневажати це, але їхня економіка не зважає на зневаги і виробляє зброї більше, ніж московитська армія використовує.
А що ж у нас?
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28.05.2025 21:23
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Раше піззєц!
Вра!
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28.05.2025 21:15 Ответить
Можна скільки завгодно зневажати це, але їхня економіка не зважає на зневаги і виробляє зброї більше, ніж московитська армія використовує.
А що ж у нас?
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28.05.2025 21:23 Ответить
Откуда такая статистика ? Они столько техники потеряли и они ее по твоему уже компенсировали с запасом ?
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28.05.2025 21:28 Ответить
До чого тут техніка? Агов...
Тобі по ***** мало ракет та шахедів прилітає?
Економіка рашки вже в стагфляції тому, що ви хочете, щоб так було. Все заради вашого задоволення роблять.
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28.05.2025 21:31 Ответить
Та ракеты и шахеды войну не выигрывают, а вот техника да, ну да все для твоего удовольствия, рашке санкции не до чего и они могут ещё 20 лет воевать, людей бесконечно, техники и ракет бесконечно
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28.05.2025 21:38 Ответить
Там взагалі був сарказм. Згоден з тобою.
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28.05.2025 21:41 Ответить
Раісся можєт ваєвать вєчно(с)...
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28.05.2025 21:32 Ответить
В ерефії путін та генералітет вірять в те що роблять. Вони дійсно хочуть знищити нас, роблять це свідомо та ідейно. Російські солдати, переважно, не вірять в те що роблять. Їх мета - власне збагачення. Тому за ними ініціатива у війні.
В Україні все з точністю та навпаки. Солдати хочуть громити ворога, а влада лише виклянчує гроші для розпилу. Тому ми пасемо задніх. Балістика у нас є лише в уяві воєвод, про крилаті ракети ми лише мріємо, а далекобійні БПЛА несуть бойову частина в шість-сім разів меншу, ніж російські; їх ТТХ, обсяги виробництва в рази менші.
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28.05.2025 21:33 Ответить
І шо?
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28.05.2025 21:38 Ответить
І то...
Те, що ми не можемо виграти війну і бути в «вигідній переговорній позиції» - пряма провина тих, хто в 2019 році монополізував владу в своїх клептократичних рученятах, посадив в Раду своє ватно-соросятне шобло кнопкодавів, а всі державні рішення зосередив в руках кількох чиновників режиму Януковича, за яких ніхто не голосував.

Неможливо виграти війну, коли на чолі стоять люди, мета яких - красти.
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28.05.2025 21:43 Ответить
Можливо неможливо. Це нікому невідомо.
Давай розкажи скільки крилатих ракет робили таліби і як так сталося що вони видрали як сирливого кота першу армію світу?
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28.05.2025 21:47 Ответить
Це вже навіть не смішно. Тіп по колу відверто ******* четвертий рік поспіль про балістику, крилаті ракети та дрони. А охлосу на кшталт Andrew Moon та найчеснішим патріотам-державникам абсолютно нормально залітає ця чергова порція макарон на вуха.
Поцька ти коли перестанеш піздіти в інтернеті і зміниш мене під Покровськом?
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28.05.2025 21:54 Ответить
Ну пи'здить. І не четвертий, а вже сьомий рік. Так це ж ви його обрали, такого красівого, не прибульці з Нубіру, - ви.
І шо далі, Саша "з під покровська"? Якщо по твоєму раісся может ваєвать вєчно, а у нас всьо пропало-розікрали, - то шо робить? Биться головою в стіну як всьо ху-йово? Лапи догури?
Що, конкретно?
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28.05.2025 22:42 Ответить
4 680 000 на рік... за€бісс, мабуть три війни пройшла...
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28.05.2025 21:16 Ответить
За ці кошти 39 пенсіонерам можна було підняти пенсію до 10 тисяч у місяць, але ж *** вам, краще одній сукі дати!
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28.05.2025 22:21 Ответить
Російська компанія зобов'язалася щодня постачати Reliance Industries до 500 тис барелів - це близько половини всіх морських поставок «Роснефти» з російських портів.

За оцінками аналітиків, США витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини.

Частка заводів Reliance у Джамнагарі становила 2 млрд євро, з яких 724 млн євро - саме на паливо з російської нафти.
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28.05.2025 21:24 Ответить
Експорт нафти забезпечив третину всіх доходів російського бюджету 2024 року.
Нова угода на десять років з індійським гігантом Reliance принесе «Роснефти» 13 мільярдів доларів на рік, а частина пального потрапить в Європу. Щорічно «Роснефть» буде отримувати 13 мільярдів доларів на рік і продавати 0,5% усіх світових постачань нафти одному покупцю.

В Індiйській компанії Nayara Energy 49,13% акцій належить «Роснeфти».
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28.05.2025 22:25 Ответить
Потужно, це кінець і крах російської економіки, заробляти за тиждень на 1% менше від 1.3 мільярдів.
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28.05.2025 21:41 Ответить
три роки европа тужиться, а доходи були 2 млрд в день, а стали один мільярд в день
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28.05.2025 21:56 Ответить
12й **** рік доходи падають...
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28.05.2025 22:04 Ответить
Напоминает анекдот про ментов:

Едут двое. Тут один другому говорит: - Слушай, высунь голову, посмотри, у нас мигалка вообще работает или нет? Второй высунул:
- Работает. Не работает. Работает. Не работает.
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28.05.2025 22:18 Ответить
Друзі це рішуча перемога. Доходи росії від продажу нафти впали аж на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд на тиждень... Просто вдумайтеся в цю шалену цифру, та це не що інше як сигнал що росія розпадеться вже на днях, а то й раніше
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28.05.2025 22:49 Ответить
 
 