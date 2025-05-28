Доходы РФ от экспорта нефти упали до двухлетнего минимума, - Bloomberg
После падения цен на российскую нефть, доходы от ее экспорта упали до двухлетнего минимума.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным отслеживания танкеров с российской нефтью, собранным изданием, за четыре недели до 25 мая средний объем поставок составлял 3,39 млн баррелей в сутки (на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период до 18 мая. Однако общая стоимость этих грузов была самой низкой с апреля 2023 года.
Отмечается, что доходы от экспорта российской нефти упали на $20 млн, или на 1%, до $1,26 млрд за неделю, закончившуюся 25 мая, отметили в издании.
Вместе с тем, стоимость российского экспорта сырой нефти морем имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев.
С тех пор, как экспортный доход достиг примерно $1,95 млрд в неделю в течение 28-дневного периода до 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%, отметило издание.
"Не понятно, сыграли ли санкции (против РФ - Ред.) значительную роль в любой из этих тенденций. Однако страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового ограничения, при превышении которого российский экспорт нефти не может использовать западные суда или услуги, с текущего уровня 60 долларов до 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении.
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Вра!
А що ж у нас?
Тобі по ***** мало ракет та шахедів прилітає?
Економіка рашки вже в стагфляції тому, що ви хочете, щоб так було. Все заради вашого задоволення роблять.
В Україні все з точністю та навпаки. Солдати хочуть громити ворога, а влада лише виклянчує гроші для розпилу. Тому ми пасемо задніх. Балістика у нас є лише в уяві воєвод, про крилаті ракети ми лише мріємо, а далекобійні БПЛА несуть бойову частина в шість-сім разів меншу, ніж російські; їх ТТХ, обсяги виробництва в рази менші.
Те, що ми не можемо виграти війну і бути в «вигідній переговорній позиції» - пряма провина тих, хто в 2019 році монополізував владу в своїх клептократичних рученятах, посадив в Раду своє ватно-соросятне шобло кнопкодавів, а всі державні рішення зосередив в руках кількох чиновників режиму Януковича, за яких ніхто не голосував.
Неможливо виграти війну, коли на чолі стоять люди, мета яких - красти.
Давай розкажи скільки крилатих ракет робили таліби і як так сталося що вони видрали як сирливого кота першу армію світу?
Поцька ти коли перестанеш піздіти в інтернеті і зміниш мене під Покровськом?
І шо далі, Саша "з під покровська"? Якщо по твоєму раісся может ваєвать вєчно, а у нас всьо пропало-розікрали, - то шо робить? Биться головою в стіну як всьо ху-йово? Лапи догури?
Що, конкретно?
За оцінками аналітиків, США витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини.
Частка заводів Reliance у Джамнагарі становила 2 млрд євро, з яких 724 млн євро - саме на паливо з російської нафти.
Нова угода на десять років з індійським гігантом Reliance принесе «Роснефти» 13 мільярдів доларів на рік, а частина пального потрапить в Європу. Щорічно «Роснефть» буде отримувати 13 мільярдів доларів на рік і продавати 0,5% усіх світових постачань нафти одному покупцю.
В Індiйській компанії Nayara Energy 49,13% акцій належить «Роснeфти».
Едут двое. Тут один другому говорит: - Слушай, высунь голову, посмотри, у нас мигалка вообще работает или нет? Второй высунул:
- Работает. Не работает. Работает. Не работает.