Доходы РФ от экспорта нефти упали до двухлетнего минимума, - Bloomberg

После падения цен на российскую нефть, доходы от ее экспорта упали до двухлетнего минимума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания танкеров с российской нефтью, собранным изданием, за четыре недели до 25 мая средний объем поставок составлял 3,39 млн баррелей в сутки (на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период до 18 мая. Однако общая стоимость этих грузов была самой низкой с апреля 2023 года.

Отмечается, что доходы от экспорта российской нефти упали на $20 млн, или на 1%, до $1,26 млрд за неделю, закончившуюся 25 мая, отметили в издании.

Вместе с тем, стоимость российского экспорта сырой нефти морем имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев.

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С тех пор, как экспортный доход достиг примерно $1,95 млрд в неделю в течение 28-дневного периода до 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%, отметило издание.

"Не понятно, сыграли ли санкции (против РФ - Ред.) значительную роль в любой из этих тенденций. Однако страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового ограничения, при превышении которого российский экспорт нефти не может использовать западные суда или услуги, с текущего уровня 60 долларов до 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

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