Російська влада обговорює нове підвищення податків на тлі обвалу нафтогазових доходів

Депутати Держдуми Росії знову обговорюють сценарії підвищення податків, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка цього року зіткнулася із двозначним падінням нафтогазових доходів.

Про це розповів Комітету з бюджету Держдуми РФ Андрєй Макаров, передає The Moscow Times.

Зокрема, надійшли пропозиції підняти податки для банків, а також для нафтових компаній.

Обидві ідеї, за словами Макарова, є нежиттєздатними. Нафтові компанії платити більше не можуть, оскільки опинилися під санкціями. Щодо банків, то вони також стали мішенню західних обмежень, а від їхньої стійкості залежить безпека всієї економіки країни.

Проте, визнав Макаров, навіть оновлені прогнози щодо російського бюджету, зі зниженим планом доходів, зараз виглядають "надто оптимістичними".

Мінфін РФ чекає, що за підсумками року скарбниця збере 8,3 трлн руб. податків з нафти та газу – на 2,6 трлн руб. менше, ніж планувалося. Загальні доходи не дотягнуть 1,8 трлн руб. до початкового плану (38,5 трлн руб. замість 40,3 трлн), а дефіцит стане рекордним із часів пандемії – 3,8 трлн руб.

Щоб наповнити військовий бюджет, розмір якого б'є рекорди з часів СРСР, у 2022-2024 роках російський уряд уже підвищував податки на нафту й газ, вводив для великого бізнесу "податок на надприбутки" та курсові мита.

Раніше стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

До того повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня.

Окрім того, Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

Нагадаємо, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.