Доходи РФ від експорту нафти впали до дворічного мінімуму, - Bloomberg

Після падіння цін на російську нафту, доходи від її експорту впали до дворічного мінімуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів з російською нафтою, зібраними виданням, за чотири тижні до 25 травня середній обсяг постачань становив 3,39 млн барелів на добу (на 10 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 18 травня. Однак загальна вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року.

Зазначається, що доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.

Разом з тим, вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.

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Відтоді, як експортний дохід досяг приблизно $1,95 млрд на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг постачань знизився приблизно на 8%, зазначило видання.

"Не зрозуміло, чи зіграли санкції (проти РФ - Ред.) значну роль у будь-якій із цих тенденцій. Проте країни G-7 розглядають можливість зниження цінового обмеження, при перевищенні якого російський експорт нафти не може використовувати західні судна або послуги, з поточного рівня 60 доларів до 50 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

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