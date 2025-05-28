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Новини ціна на нафту Експорт нафти РФ
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Доходи РФ від експорту нафти впали до дворічного мінімуму, - Bloomberg

Росія продовжує втрачати доходи від експорту нафти

Після падіння цін на російську нафту, доходи від її експорту впали до дворічного мінімуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів з російською нафтою, зібраними виданням, за чотири тижні до 25 травня середній обсяг постачань становив 3,39 млн барелів на добу (на 10 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 18 травня. Однак загальна вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року.

Зазначається, що доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.

Разом з тим, вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.

Читайте: Росія продовжує використовувати підсанкційні танкери "тіньового флоту" для експорту нафти, – Bloomberg

Відтоді, як експортний дохід досяг приблизно $1,95 млрд на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг постачань знизився приблизно на 8%, зазначило видання.

"Не зрозуміло, чи зіграли санкції (проти РФ  - Ред.) значну роль у будь-якій із цих тенденцій. Проте країни G-7 розглядають можливість зниження цінового обмеження, при перевищенні якого російський експорт нафти не може використовувати західні судна або послуги, з поточного рівня 60 доларів до 50 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська влада обговорює нове підвищення податків на тлі обвалу нафтогазових доходів

Автор: 

нафта (5575) росія (65856)


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Топ коментарі
+2
4 680 000 на рік... за€бісс, мабуть три війни пройшла...
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28.05.2025 21:16
+2
До чого тут техніка? Агов...
Тобі по ***** мало ракет та шахедів прилітає?
Економіка рашки вже в стагфляції тому, що ви хочете, щоб так було. Все заради вашого задоволення роблять.
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28.05.2025 21:31
+1
Можна скільки завгодно зневажати це, але їхня економіка не зважає на зневаги і виробляє зброї більше, ніж московитська армія використовує.
А що ж у нас?
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28.05.2025 21:23
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Вра!
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28.05.2025 21:15 Відповісти
Можна скільки завгодно зневажати це, але їхня економіка не зважає на зневаги і виробляє зброї більше, ніж московитська армія використовує.
А що ж у нас?
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28.05.2025 21:23 Відповісти
Откуда такая статистика ? Они столько техники потеряли и они ее по твоему уже компенсировали с запасом ?
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28.05.2025 21:28 Відповісти
До чого тут техніка? Агов...
Тобі по ***** мало ракет та шахедів прилітає?
Економіка рашки вже в стагфляції тому, що ви хочете, щоб так було. Все заради вашого задоволення роблять.
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28.05.2025 21:31 Відповісти
Та ракеты и шахеды войну не выигрывают, а вот техника да, ну да все для твоего удовольствия, рашке санкции не до чего и они могут ещё 20 лет воевать, людей бесконечно, техники и ракет бесконечно
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28.05.2025 21:38 Відповісти
Там взагалі був сарказм. Згоден з тобою.
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28.05.2025 21:41 Відповісти
Раісся можєт ваєвать вєчно(с)...
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28.05.2025 21:32 Відповісти
В ерефії путін та генералітет вірять в те що роблять. Вони дійсно хочуть знищити нас, роблять це свідомо та ідейно. Російські солдати, переважно, не вірять в те що роблять. Їх мета - власне збагачення. Тому за ними ініціатива у війні.
В Україні все з точністю та навпаки. Солдати хочуть громити ворога, а влада лише виклянчує гроші для розпилу. Тому ми пасемо задніх. Балістика у нас є лише в уяві воєвод, про крилаті ракети ми лише мріємо, а далекобійні БПЛА несуть бойову частина в шість-сім разів меншу, ніж російські; їх ТТХ, обсяги виробництва в рази менші.
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28.05.2025 21:33 Відповісти
І шо?
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28.05.2025 21:38 Відповісти
І то...
Те, що ми не можемо виграти війну і бути в «вигідній переговорній позиції» - пряма провина тих, хто в 2019 році монополізував владу в своїх клептократичних рученятах, посадив в Раду своє ватно-соросятне шобло кнопкодавів, а всі державні рішення зосередив в руках кількох чиновників режиму Януковича, за яких ніхто не голосував.

Неможливо виграти війну, коли на чолі стоять люди, мета яких - красти.
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28.05.2025 21:43 Відповісти
Можливо неможливо. Це нікому невідомо.
Давай розкажи скільки крилатих ракет робили таліби і як так сталося що вони видрали як сирливого кота першу армію світу?
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28.05.2025 21:47 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Тіп по колу відверто ******* четвертий рік поспіль про балістику, крилаті ракети та дрони. А охлосу на кшталт Andrew Moon та найчеснішим патріотам-державникам абсолютно нормально залітає ця чергова порція макарон на вуха.
Поцька ти коли перестанеш піздіти в інтернеті і зміниш мене під Покровськом?
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28.05.2025 21:54 Відповісти
Ну пи'здить. І не четвертий, а вже сьомий рік. Так це ж ви його обрали, такого красівого, не прибульці з Нубіру, - ви.
І шо далі, Саша "з під покровська"? Якщо по твоєму раісся может ваєвать вєчно, а у нас всьо пропало-розікрали, - то шо робить? Биться головою в стіну як всьо ху-йово? Лапи догури?
Що, конкретно?
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28.05.2025 22:42 Відповісти
4 680 000 на рік... за€бісс, мабуть три війни пройшла...
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28.05.2025 21:16 Відповісти
За ці кошти 39 пенсіонерам можна було підняти пенсію до 10 тисяч у місяць, але ж *** вам, краще одній сукі дати!
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28.05.2025 22:21 Відповісти
Російська компанія зобов'язалася щодня постачати Reliance Industries до 500 тис барелів - це близько половини всіх морських поставок «Роснефти» з російських портів.

За оцінками аналітиків, США витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини.

Частка заводів Reliance у Джамнагарі становила 2 млрд євро, з яких 724 млн євро - саме на паливо з російської нафти.
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28.05.2025 21:24 Відповісти
Експорт нафти забезпечив третину всіх доходів російського бюджету 2024 року.
Нова угода на десять років з індійським гігантом Reliance принесе «Роснефти» 13 мільярдів доларів на рік, а частина пального потрапить в Європу. Щорічно «Роснефть» буде отримувати 13 мільярдів доларів на рік і продавати 0,5% усіх світових постачань нафти одному покупцю.

В Індiйській компанії Nayara Energy 49,13% акцій належить «Роснeфти».
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28.05.2025 22:25 Відповісти
Потужно, це кінець і крах російської економіки, заробляти за тиждень на 1% менше від 1.3 мільярдів.
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28.05.2025 21:41 Відповісти
три роки европа тужиться, а доходи були 2 млрд в день, а стали один мільярд в день
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28.05.2025 21:56 Відповісти
12й **** рік доходи падають...
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28.05.2025 22:04 Відповісти
Напоминает анекдот про ментов:

Едут двое. Тут один другому говорит: - Слушай, высунь голову, посмотри, у нас мигалка вообще работает или нет? Второй высунул:
- Работает. Не работает. Работает. Не работает.
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28.05.2025 22:18 Відповісти
Друзі це рішуча перемога. Доходи росії від продажу нафти впали аж на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд на тиждень... Просто вдумайтеся в цю шалену цифру, та це не що інше як сигнал що росія розпадеться вже на днях, а то й раніше
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28.05.2025 22:49 Відповісти
 
 