Доходи РФ від експорту нафти впали до дворічного мінімуму, - Bloomberg
Після падіння цін на російську нафту, доходи від її експорту впали до дворічного мінімуму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Згідно з даними відстеження танкерів з російською нафтою, зібраними виданням, за чотири тижні до 25 травня середній обсяг постачань становив 3,39 млн барелів на добу (на 10 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 18 травня. Однак загальна вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року.
Зазначається, що доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.
Разом з тим, вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.
Відтоді, як експортний дохід досяг приблизно $1,95 млрд на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг постачань знизився приблизно на 8%, зазначило видання.
"Не зрозуміло, чи зіграли санкції (проти РФ - Ред.) значну роль у будь-якій із цих тенденцій. Проте країни G-7 розглядають можливість зниження цінового обмеження, при перевищенні якого російський експорт нафти не може використовувати західні судна або послуги, з поточного рівня 60 доларів до 50 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.
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Вра!
А що ж у нас?
Тобі по ***** мало ракет та шахедів прилітає?
Економіка рашки вже в стагфляції тому, що ви хочете, щоб так було. Все заради вашого задоволення роблять.
В Україні все з точністю та навпаки. Солдати хочуть громити ворога, а влада лише виклянчує гроші для розпилу. Тому ми пасемо задніх. Балістика у нас є лише в уяві воєвод, про крилаті ракети ми лише мріємо, а далекобійні БПЛА несуть бойову частина в шість-сім разів меншу, ніж російські; їх ТТХ, обсяги виробництва в рази менші.
Те, що ми не можемо виграти війну і бути в «вигідній переговорній позиції» - пряма провина тих, хто в 2019 році монополізував владу в своїх клептократичних рученятах, посадив в Раду своє ватно-соросятне шобло кнопкодавів, а всі державні рішення зосередив в руках кількох чиновників режиму Януковича, за яких ніхто не голосував.
Неможливо виграти війну, коли на чолі стоять люди, мета яких - красти.
Давай розкажи скільки крилатих ракет робили таліби і як так сталося що вони видрали як сирливого кота першу армію світу?
Поцька ти коли перестанеш піздіти в інтернеті і зміниш мене під Покровськом?
І шо далі, Саша "з під покровська"? Якщо по твоєму раісся может ваєвать вєчно, а у нас всьо пропало-розікрали, - то шо робить? Биться головою в стіну як всьо ху-йово? Лапи догури?
Що, конкретно?
За оцінками аналітиків, США витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини.
Частка заводів Reliance у Джамнагарі становила 2 млрд євро, з яких 724 млн євро - саме на паливо з російської нафти.
Нова угода на десять років з індійським гігантом Reliance принесе «Роснефти» 13 мільярдів доларів на рік, а частина пального потрапить в Європу. Щорічно «Роснефть» буде отримувати 13 мільярдів доларів на рік і продавати 0,5% усіх світових постачань нафти одному покупцю.
В Індiйській компанії Nayara Energy 49,13% акцій належить «Роснeфти».
Едут двое. Тут один другому говорит: - Слушай, высунь голову, посмотри, у нас мигалка вообще работает или нет? Второй высунул:
- Работает. Не работает. Работает. Не работает.