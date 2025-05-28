Гросси посетит Украину и, возможно, Россию на фоне потенциального перезапуска ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска прокладывают линии электропередач для подключения Запорожской АЭС к своей энергосистеме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euro News.

"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев и, возможно, также в Россию", - отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что военные операции продолжаются в относительной близости к станции.

"Мы обеспокоены этим, мы следим за ситуацией. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать обсуждение этого вопроса с обеими сторонами, в частности с россиянами", - сказал он, добавив, что идея возобновления работы станции "является вопросом, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из вопросов, который я буду обсуждать с ними в течение ближайших дней".

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Напомним, в отчете международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.