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Гросси посетит Украину и, возможно, Россию на фоне потенциального перезапуска ЗАЭС

Перезапуск ЗАЭС: Гросси посетит Украину и, возможно, Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска прокладывают линии электропередач для подключения Запорожской АЭС к своей энергосистеме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euro News.

"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев и, возможно, также в Россию", - отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что военные операции продолжаются в относительной близости к станции.

"Мы обеспокоены этим, мы следим за ситуацией. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать обсуждение этого вопроса с обеими сторонами, в частности с россиянами", - сказал он, добавив, что идея возобновления работы станции "является вопросом, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из вопросов, который я буду обсуждать с ними в течение ближайших дней".

Читайте: Перезапуск ЗАЭС может иметь опасные последствия, - Галущенко

Напомним, в отчете международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

Автор: 

россия (96038) Запорожская АЭС (713) Рафаэль Гросси (178)


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Топ комментарии
+6
спитай у Верещук та Ермака
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28.05.2025 21:49
+2
Москву відвідай обязатєльно. За зарплатою...
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28.05.2025 21:49
+2
Це вже падло буде вговарювати Україну змиритися і не заважати рашистам освоювати ЗАЕС. Падло, де санкції на терористичну організацію Росатом яка захопила ЗАЕС? Хер ви суки отримаєте а не запуск рашистами ЗАЕС.
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28.05.2025 22:15
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Як так сталося, що ЗАЕС опинилася в руках ворога в лічені години?
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28.05.2025 21:48 Ответить
спитай у Верещук та Ермака
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28.05.2025 21:49 Ответить
Хто це такі?
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28.05.2025 21:55 Ответить
Рєгєнти.
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28.05.2025 21:57 Ответить
Тобто військові виконують накази осіб без повноважень?
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28.05.2025 22:01 Ответить
Ви живете на Марсі?
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28.05.2025 22:14 Ответить
На Марсі напевно було би краще, ніж серед 73 відсотків неадекватів
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28.05.2025 22:38 Ответить
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28.05.2025 21:50 Ответить
Так починалася зрада України.
І хто поніс за це покарання?????
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28.05.2025 21:52 Ответить
Нажаль і він став жертвою зеленого шахрайства
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28.05.2025 22:06 Ответить
То був сарказм.
Дуже гіркий.
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28.05.2025 22:07 Ответить
В.Ф. Залужний зробив все, щоб відтермінувати виконання злочинних наказів у лютому 2022, чим фактично врятував Україну, від запланованого розгрому.
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28.05.2025 22:11 Ответить
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28.05.2025 21:49 Ответить
Москву відвідай обязатєльно. За зарплатою...
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28.05.2025 21:49 Ответить
А реактори вони чим охолоджувати будуть? Того ставочка, що лишився, ледь на один реактор вистачає. А резервне живлення? Те, що ми з таким трудом подаємо? Заберіть у мавп гранату! Чи Чорнобиль нічому не навчив?
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28.05.2025 21:59 Ответить
Ну що Ви.
Таваріщь прієхал за зарплатой.
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28.05.2025 22:02 Ответить
той резервуар спокійно за декілька тижнів наповнять водою з дніпра кинувши декілька насосів.
якщо пішла мова про запуск значить колуарно вже порішали і аес залишається за підорами, але зебобікам по марахфону це поки не озвучили.
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28.05.2025 23:15 Ответить
Для повноти картини на окуповану ЗАЕС його треба везти на змародереному у українців авто. Якщо там плями крові, відмивати не варто. Гроссі з тими кривавими вбивцями і ручкається і обнвмається без натяуів на відразу.
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28.05.2025 22:09 Ответить
Це вже падло буде вговарювати Україну змиритися і не заважати рашистам освоювати ЗАЕС. Падло, де санкції на терористичну організацію Росатом яка захопила ЗАЕС? Хер ви суки отримаєте а не запуск рашистами ЗАЕС.
показать весь комментарий
28.05.2025 22:15 Ответить
 
 