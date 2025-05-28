УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7529 відвідувачів онлайн
Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
921 21

Гроссі відвідає Україну та, можливо, Росію на тлі потенційного перезапуску ЗАЕС

Перезапуск ЗАЕС: Гроссі відвідає Україну та, можливо Росію

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська прокладають лінії електропередач для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euro News.

"Можу сказати, що найближчими днями я знову поїду до Києва і, можливо, також до Росії", - зазначив Гроссі.

Глава МАГАТЕ додав, що військові операції тривають у відносній близькості до станції.

"Ми стурбовані цим, ми стежимо за ситуацією. Як ви знаєте, ми постійно присутні на станції. І ми будемо продовжувати обговорення цього питання з обома сторонами, зокрема з росіянами", – сказав він, додавши, що ідея поновлення роботи станції "є питанням, яке вимагає дуже ретельного розгляду і, можливо, дуже ретельної оцінки безпеки. Тож це одне з питань, яке я буду обговорювати з ними протягом найближчих днів".

Читайте: Перезапуск ЗАЕС може мати небезпечні наслідки, - Галущенко

Нагадаємо, у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

Автор: 

росія (65856) Запорізька АЕС (1417) Гроссі Рафаель (296)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
спитай у Верещук та Ермака
показати весь коментар
28.05.2025 21:49
+2
Москву відвідай обязатєльно. За зарплатою...
показати весь коментар
28.05.2025 21:49
+2
Це вже падло буде вговарювати Україну змиритися і не заважати рашистам освоювати ЗАЕС. Падло, де санкції на терористичну організацію Росатом яка захопила ЗАЕС? Хер ви суки отримаєте а не запуск рашистами ЗАЕС.
показати весь коментар
28.05.2025 22:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як так сталося, що ЗАЕС опинилася в руках ворога в лічені години?
показати весь коментар
28.05.2025 21:48 Відповісти
спитай у Верещук та Ермака
показати весь коментар
28.05.2025 21:49 Відповісти
Хто це такі?
показати весь коментар
28.05.2025 21:55 Відповісти
Рєгєнти.
показати весь коментар
28.05.2025 21:57 Відповісти
Тобто військові виконують накази осіб без повноважень?
показати весь коментар
28.05.2025 22:01 Відповісти
Ви живете на Марсі?
показати весь коментар
28.05.2025 22:14 Відповісти
На Марсі напевно було би краще, ніж серед 73 відсотків неадекватів
показати весь коментар
28.05.2025 22:38 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2025 21:50 Відповісти
Так починалася зрада України.
І хто поніс за це покарання?????
показати весь коментар
28.05.2025 21:52 Відповісти
Нажаль і він став жертвою зеленого шахрайства
показати весь коментар
28.05.2025 22:06 Відповісти
То був сарказм.
Дуже гіркий.
показати весь коментар
28.05.2025 22:07 Відповісти
В.Ф. Залужний зробив все, щоб відтермінувати виконання злочинних наказів у лютому 2022, чим фактично врятував Україну, від запланованого розгрому.
показати весь коментар
28.05.2025 22:11 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2025 21:49 Відповісти
Москву відвідай обязатєльно. За зарплатою...
показати весь коментар
28.05.2025 21:49 Відповісти
А реактори вони чим охолоджувати будуть? Того ставочка, що лишився, ледь на один реактор вистачає. А резервне живлення? Те, що ми з таким трудом подаємо? Заберіть у мавп гранату! Чи Чорнобиль нічому не навчив?
показати весь коментар
28.05.2025 21:59 Відповісти
Ну що Ви.
Таваріщь прієхал за зарплатой.
показати весь коментар
28.05.2025 22:02 Відповісти
той резервуар спокійно за декілька тижнів наповнять водою з дніпра кинувши декілька насосів.
якщо пішла мова про запуск значить колуарно вже порішали і аес залишається за підорами, але зебобікам по марахфону це поки не озвучили.
показати весь коментар
28.05.2025 23:15 Відповісти
Для повноти картини на окуповану ЗАЕС його треба везти на змародереному у українців авто. Якщо там плями крові, відмивати не варто. Гроссі з тими кривавими вбивцями і ручкається і обнвмається без натяуів на відразу.
показати весь коментар
28.05.2025 22:09 Відповісти
Це вже падло буде вговарювати Україну змиритися і не заважати рашистам освоювати ЗАЕС. Падло, де санкції на терористичну організацію Росатом яка захопила ЗАЕС? Хер ви суки отримаєте а не запуск рашистами ЗАЕС.
показати весь коментар
28.05.2025 22:15 Відповісти
 
 