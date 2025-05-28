Гроссі відвідає Україну та, можливо, Росію на тлі потенційного перезапуску ЗАЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська прокладають лінії електропередач для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euro News.

"Можу сказати, що найближчими днями я знову поїду до Києва і, можливо, також до Росії", - зазначив Гроссі.

Глава МАГАТЕ додав, що військові операції тривають у відносній близькості до станції.

"Ми стурбовані цим, ми стежимо за ситуацією. Як ви знаєте, ми постійно присутні на станції. І ми будемо продовжувати обговорення цього питання з обома сторонами, зокрема з росіянами", – сказав він, додавши, що ідея поновлення роботи станції "є питанням, яке вимагає дуже ретельного розгляду і, можливо, дуже ретельної оцінки безпеки. Тож це одне з питань, яке я буду обговорювати з ними протягом найближчих днів".

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Нагадаємо, у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.