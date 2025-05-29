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Новости Визит Зеленского в Германию
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Зеленский не планировал оставаться в Германии на второй день, - СМИ

президент Украины Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не сокращал свой визит в Германию, программа была выполнена за один день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источник в Офисе Президента.

В ОП также опровергли информацию о якобы сокращении визита из-за угрожающей ситуации на Сумщине.

"Программа визита была выполнена за 1 день, 2-го дня пребывания президента в Германии официально не подтверждали. Информация о сокращении визита из-за ситуации на Сумщине не соответствует действительности", - заявил источник.

Читайте: Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером, обсудили дальнейшее сотрудничество

Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что президент Владимир Зеленский отменил свое участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене и решил досрочно вернуться из Германии в Киев. Планы главы государства были изменены из-за угрозы масштабной наступательной операции российских войск в Сумской области.

Автор: 

Германия (7043) Зеленский Владимир (20769)


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Брешуть , як дихають нам і Зеленський,
і німецьке видання Spiegel 😡
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28.05.2025 23:57 Ответить
То хто збрехав - видання https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-wegen-drohender-russischer-grossoffensive-wolodymyr-selenskyj-sagt-karlspreis-teilnahme-ab-a-f712ac5c-5977-45b6-8450-5d0c2cd52721 Spiegel ?
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29.05.2025 00:00 Ответить
Я.ставлю на ОП.
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29.05.2025 00:05 Ответить
"та гранати в мерца не той сістєми" - пояснили в оп-і.
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29.05.2025 00:26 Ответить
Зеленський не планував залишатись в Німеччині на другий день


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29.05.2025 00:38 Ответить
"Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області. "

Що за ДУРНЯ? Яка ще наступальна операція мацкавитів в Сумській області , доки ще не обміняли Курщину на окуповані території ? На шМарафоні так і пояснювали сутність Курської Операції - щоб ворог не попер на Сумщину та щоб було на що обмінювати окуповані в 2022 році території.

Ці "зелені" мене зовсім заплутали!
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29.05.2025 00:41 Ответить
Мабуть, він уже, з усими Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, десь поряд з Покровським, Курським, Лиманським та Торецьким напрямками Джерело: https://censor.net/ua/n3554941
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29.05.2025 00:58 Ответить
 
 