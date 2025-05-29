Зеленский не планировал оставаться в Германии на второй день, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский не сокращал свой визит в Германию, программа была выполнена за один день.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источник в Офисе Президента.
В ОП также опровергли информацию о якобы сокращении визита из-за угрожающей ситуации на Сумщине.
"Программа визита была выполнена за 1 день, 2-го дня пребывания президента в Германии официально не подтверждали. Информация о сокращении визита из-за ситуации на Сумщине не соответствует действительности", - заявил источник.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что президент Владимир Зеленский отменил свое участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене и решил досрочно вернуться из Германии в Киев. Планы главы государства были изменены из-за угрозы масштабной наступательной операции российских войск в Сумской области.
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і німецьке видання Spiegel 😡
Що за ДУРНЯ? Яка ще наступальна операція мацкавитів в Сумській області , доки ще не обміняли Курщину на окуповані території ? На шМарафоні так і пояснювали сутність Курської Операції - щоб ворог не попер на Сумщину та щоб було на що обмінювати окуповані в 2022 році території.
Ці "зелені" мене зовсім заплутали!