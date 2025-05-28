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Новости Наступление РФ на Сумщину Визит Зеленского в Германию
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Зеленский досрочно возвращается из Германии в Киев из-за наступления россиян в Сумской области, - Spiegel

Зеленский возвращается в Украину

Президент Владимир Зеленский отменил свое участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене и решил досрочно вернуться из Германии в Киев. Планы главы государства были изменены из-за угрозы масштабной наступательной операции российских войск в Сумской области.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что Зеленский решил вернуться в Украину сразу после завершения встреч в Берлине.

"Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев", - говорят источники.

Главная причина - развертывание российских войск возле Сумщины и активные попытки россиян наступать там.

"Очевидно, Зеленский посчитал неуместным посещать праздничное мероприятие за рубежом, учитывая ситуацию", - говорится в публикации.

Издание со ссылкой на украинские данные пишет, что россияне сосредоточили на границе с регионом около 50 тысяч солдат.

Напомним, что во время визита в Германию 28 мая Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Читайте также: Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером, обсудили дальнейшее сотрудничество

Автор: 

Германия (7043) Зеленский Владимир (20742) Сумская область (3262)


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Топ комментарии
+17
Буде особисто підіймати бійців з окопів в атаку?
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28.05.2025 23:12
+14
сьогодні ж звизділи що ніяких угрупувань ворога на кордоні Сумській області нема...
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28.05.2025 23:14
+13
И чем он поможет?
95 квартал с дерьмаком, татаровым и верещук отправит в атаку?
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28.05.2025 23:14
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Буде особисто підіймати бійців з окопів в атаку?
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28.05.2025 23:12 Ответить
авжеж !

коня, коня, пол-царства за коня недо-наполеону.

.
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29.05.2025 02:02 Ответить
@ "Сумська область:
В районі центральної частини Локні тривають важкі бої. Українські війська стримують сили противника, який тисне у напрямку північної околиці Юнаківки.
Між Локнею та Біловодами російські війська закріпилися в лісопосадці в районі балки.
З боку Веселівки та Біловод противник тисне на район населеного пункту Водолаги."
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28.05.2025 23:14 Ответить
В районі Юнаківки - пануючі місцеві висоти.
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28.05.2025 23:21 Ответить
Так, висоти, як у Локні. Тому утримання цього населеного пункту є ключовим на цьому напрямку.
Щоби рашистські війська не пройшли по пагорбах до Юнаківки, як це неодноразово робили на Куп'янському напрямку.
Інакше буде як на Авдіївсько-Покровському напрямку після захоплення ворогом Очеретиного.
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28.05.2025 23:46 Ответить
никогда не было и снова вдруг

курва !

де фортифікації ?

.
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29.05.2025 02:04 Ответить
И чем он поможет?
95 квартал с дерьмаком, татаровым и верещук отправит в атаку?
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28.05.2025 23:14 Ответить
Як там справи в Артюха ?
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28.05.2025 23:14 Ответить
сьогодні ж звизділи що ніяких угрупувань ворога на кордоні Сумській області нема...
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28.05.2025 23:14 Ответить
Говорили что 50 000 нет,но это им не мешает захватывать села и заходить в тыл курской группировке
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28.05.2025 23:24 Ответить
шампури вже на лбз підвозять. особисто піде з ними в "шампурний наступ"
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28.05.2025 23:15 Ответить
Проведет Ставку, заслушает доклады, раздаст поручения... останется еще записать неизбежное видео и миссия выполнена. Все збс.
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28.05.2025 23:25 Ответить
Просто цікаво.

Це знов несподіванка?
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28.05.2025 23:26 Ответить
Чудова хвороба склєроз - 11 років війна , але кожного дня "несподіванка" ...
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28.05.2025 23:28 Ответить
ННН, ти за Зеленського агітував. Розкажи, ти задоволений своїм вибором? І якщо так, то які плюси в Зеленського на твою думку?
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28.05.2025 23:32 Ответить
Скрін агітації можеш викласти - чи як завжди брешеш ?
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28.05.2025 23:35 Ответить
Тебе тут всі старожили знають. Я запитую чи задоволений ти Зеленським і якщо так- що саме в ньому тобі імпонує.
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28.05.2025 23:37 Ответить
Не вихляй дупою !
Ти написав про агітацію за Володимира Зеленського - докази в студію !
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28.05.2025 23:45 Ответить
Ти зараз випросиш скрін де ти плачеш за Януковичем. А потім, якщо не вгамуєшся, і скрін де ти погрожуєш що українці ще будуть просити вибачення в матерів дохлих ;апалчєнцєв;. Я тебе ввічливо запитав, чи задоволений ти Зеленським і якщо так- що саме в ньому тобі імпонує.
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28.05.2025 23:47 Ответить
11 років хворієш, чи довше? Кучму пам'ятаєш?
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28.05.2025 23:39 Ответить
Щоб керувати особисто вітчизняною балістикою по скупченню москалів там?чи щоб підписнати накладну на масове використання хаймарсів з касетною начинкою?(((
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28.05.2025 23:29 Ответить
Звалив з Німеччини, щоб не ставили незручних запитань.
Може на похорони Портнова хоче встигнути.
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28.05.2025 23:34 Ответить
Як же військо без полководця? Хто дасть накази, грамотно організує оборону? Наш кловун Бубочка. Тричі уклоніст і похеріст, який нікому нічого не должен, окрім шашликів на травневі свята.
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28.05.2025 23:36 Ответить
портнов залишив чорний ящик? Його вміст показали зеленському?
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28.05.2025 23:39 Ответить
Так сьогодні ж писали про ці 50 тис.кацапів шо це фейк?
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28.05.2025 23:41 Ответить
Це підле іпсо від іпсістів та ухилянт! А сонцесяйний Рояліст не такий! Він долбокомандувач і всієї ставки верховний Дучо ( ВОШьд і Лідор)
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29.05.2025 00:23 Ответить
мабуть справа не в наступі,а в тому.що йому вказали культурно на двері???
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28.05.2025 23:42 Ответить
Псіханув. Не дали таураси. 150 штук на три роки. Як і з ф-16.
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28.05.2025 23:52 Ответить
Та це ж було вже © ...
Знову "речники" ЗЕздять брешуть з лагом (затримка даних) в кілька днів ???
Та ми ж бачимо що кругом таке іпсо і хитання човна, від яких і нема віри Сонцесяйному Шмарклі Вові Ссаничу
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29.05.2025 00:20 Ответить
Пхахаха. Орден Урсуле фон дер Комиссарше. ЕС решил переплюнуть брежневский ЧиЧиЧиПи.
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29.05.2025 01:10 Ответить
 
 