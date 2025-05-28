Зеленский досрочно возвращается из Германии в Киев из-за наступления россиян в Сумской области, - Spiegel

Президент Владимир Зеленский отменил свое участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене и решил досрочно вернуться из Германии в Киев. Планы главы государства были изменены из-за угрозы масштабной наступательной операции российских войск в Сумской области.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что Зеленский решил вернуться в Украину сразу после завершения встреч в Берлине.

"Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев", - говорят источники.

Главная причина - развертывание российских войск возле Сумщины и активные попытки россиян наступать там.

"Очевидно, Зеленский посчитал неуместным посещать праздничное мероприятие за рубежом, учитывая ситуацию", - говорится в публикации.

Издание со ссылкой на украинские данные пишет, что россияне сосредоточили на границе с регионом около 50 тысяч солдат.

Напомним, что во время визита в Германию 28 мая Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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