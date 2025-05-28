Зеленский досрочно возвращается из Германии в Киев из-за наступления россиян в Сумской области, - Spiegel
Президент Владимир Зеленский отменил свое участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене и решил досрочно вернуться из Германии в Киев. Планы главы государства были изменены из-за угрозы масштабной наступательной операции российских войск в Сумской области.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что Зеленский решил вернуться в Украину сразу после завершения встреч в Берлине.
"Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев", - говорят источники.
Главная причина - развертывание российских войск возле Сумщины и активные попытки россиян наступать там.
"Очевидно, Зеленский посчитал неуместным посещать праздничное мероприятие за рубежом, учитывая ситуацию", - говорится в публикации.
Издание со ссылкой на украинские данные пишет, что россияне сосредоточили на границе с регионом около 50 тысяч солдат.
Напомним, что во время визита в Германию 28 мая Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
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коня, коня, пол-царства за коня недо-наполеону.
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В районі центральної частини Локні тривають важкі бої. Українські війська стримують сили противника, який тисне у напрямку північної околиці Юнаківки.
Між Локнею та Біловодами російські війська закріпилися в лісопосадці в районі балки.
З боку Веселівки та Біловод противник тисне на район населеного пункту Водолаги."
Щоби рашистські війська не пройшли по пагорбах до Юнаківки, як це неодноразово робили на Куп'янському напрямку.
Інакше буде як на Авдіївсько-Покровському напрямку після захоплення ворогом Очеретиного.
курва !
де фортифікації ?
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95 квартал с дерьмаком, татаровым и верещук отправит в атаку?
Це знов несподіванка?
Ти написав про агітацію за Володимира Зеленського - докази в студію !
Може на похорони Портнова хоче встигнути.
Знову "речники"
ЗЕздятьбрешуть з лагом (затримка даних) в кілька днів ???
Та ми ж бачимо що кругом таке іпсо і хитання човна, від яких і нема віри Сонцесяйному
ШмаркліВові Ссаничу