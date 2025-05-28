УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8218 відвідувачів онлайн
Новини Наступ РФ на Сумщину Візит Зеленського до Німеччини
6 221 33

Зеленський достроково повертається з Німеччини до Києва через наступ росіян на Сумщині, - Spiegel

Зеленський повертається до України

Президент Володимир Зеленський скасував свою участь в церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені й вирішив достроково повернутися з Німеччини до Києва. Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Spiegel з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє, що Зеленський вирішив повернутися до України одразу після завершення зустрічей у Берліні.

"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва", - кажуть джерела.

Головна причина - розгортання російських військ біля Сумщини та активні спроби росіян наступати там.

"Очевидно, Зеленський вважав недоречним відвідувати святковий захід за кордоном, враховуючи ситуацію", - йдеться в публікації.

Видання з посиланням на українські дані пише, що росіяни зосередили на кордоні з регіоном близько 50 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що під час візиту до Німеччини 28 травня Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Читайте також: Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром, обговорили подальшу співпрацю

Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24250) Сумська область (3811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Буде особисто підіймати бійців з окопів в атаку?
показати весь коментар
28.05.2025 23:12
+18
сьогодні ж звизділи що ніяких угрупувань ворога на кордоні Сумській області нема...
показати весь коментар
28.05.2025 23:14
+15
И чем он поможет?
95 квартал с дерьмаком, татаровым и верещук отправит в атаку?
показати весь коментар
28.05.2025 23:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде особисто підіймати бійців з окопів в атаку?
показати весь коментар
28.05.2025 23:12 Відповісти
авжеж !

коня, коня, пол-царства за коня недо-наполеону.

.
показати весь коментар
29.05.2025 02:02 Відповісти
@ "Сумська область:
В районі центральної частини Локні тривають важкі бої. Українські війська стримують сили противника, який тисне у напрямку північної околиці Юнаківки.
Між Локнею та Біловодами російські війська закріпилися в лісопосадці в районі балки.
З боку Веселівки та Біловод противник тисне на район населеного пункту Водолаги."
показати весь коментар
28.05.2025 23:14 Відповісти
В районі Юнаківки - пануючі місцеві висоти.
показати весь коментар
28.05.2025 23:21 Відповісти
Так, висоти, як у Локні. Тому утримання цього населеного пункту є ключовим на цьому напрямку.
Щоби рашистські війська не пройшли по пагорбах до Юнаківки, як це неодноразово робили на Куп'янському напрямку.
Інакше буде як на Авдіївсько-Покровському напрямку після захоплення ворогом Очеретиного.
показати весь коментар
28.05.2025 23:46 Відповісти
никогда не было и снова вдруг

курва !

де фортифікації ?

.
показати весь коментар
29.05.2025 02:04 Відповісти
Там де і все у зепід@рів
показати весь коментар
29.05.2025 03:25 Відповісти
И чем он поможет?
95 квартал с дерьмаком, татаровым и верещук отправит в атаку?
показати весь коментар
28.05.2025 23:14 Відповісти
Як там справи в Артюха ?
показати весь коментар
28.05.2025 23:14 Відповісти
сьогодні ж звизділи що ніяких угрупувань ворога на кордоні Сумській області нема...
показати весь коментар
28.05.2025 23:14 Відповісти
Говорили что 50 000 нет,но это им не мешает захватывать села и заходить в тыл курской группировке
показати весь коментар
28.05.2025 23:24 Відповісти
шампури вже на лбз підвозять. особисто піде з ними в "шампурний наступ"
показати весь коментар
28.05.2025 23:15 Відповісти
Проведет Ставку, заслушает доклады, раздаст поручения... останется еще записать неизбежное видео и миссия выполнена. Все збс.
показати весь коментар
28.05.2025 23:25 Відповісти
Просто цікаво.

Це знов несподіванка?
показати весь коментар
28.05.2025 23:26 Відповісти
Чудова хвороба склєроз - 11 років війна , але кожного дня "несподіванка" ...
показати весь коментар
28.05.2025 23:28 Відповісти
ННН, ти за Зеленського агітував. Розкажи, ти задоволений своїм вибором? І якщо так, то які плюси в Зеленського на твою думку?
показати весь коментар
28.05.2025 23:32 Відповісти
Скрін агітації можеш викласти - чи як завжди брешеш ?
показати весь коментар
28.05.2025 23:35 Відповісти
Тебе тут всі старожили знають. Я запитую чи задоволений ти Зеленським і якщо так- що саме в ньому тобі імпонує.
показати весь коментар
28.05.2025 23:37 Відповісти
Не вихляй дупою !
Ти написав про агітацію за Володимира Зеленського - докази в студію !
показати весь коментар
28.05.2025 23:45 Відповісти
Ти зараз випросиш скрін де ти плачеш за Януковичем. А потім, якщо не вгамуєшся, і скрін де ти погрожуєш що українці ще будуть просити вибачення в матерів дохлих ;апалчєнцєв;. Я тебе ввічливо запитав, чи задоволений ти Зеленським і якщо так- що саме в ньому тобі імпонує.
показати весь коментар
28.05.2025 23:47 Відповісти
11 років хворієш, чи довше? Кучму пам'ятаєш?
показати весь коментар
28.05.2025 23:39 Відповісти
Щоб керувати особисто вітчизняною балістикою по скупченню москалів там?чи щоб підписнати накладну на масове використання хаймарсів з касетною начинкою?(((
показати весь коментар
28.05.2025 23:29 Відповісти
Звалив з Німеччини, щоб не ставили незручних запитань.
Може на похорони Портнова хоче встигнути.
показати весь коментар
28.05.2025 23:34 Відповісти
Як же військо без полководця? Хто дасть накази, грамотно організує оборону? Наш кловун Бубочка. Тричі уклоніст і похеріст, який нікому нічого не должен, окрім шашликів на травневі свята.
показати весь коментар
28.05.2025 23:36 Відповісти
портнов залишив чорний ящик? Його вміст показали зеленському?
показати весь коментар
28.05.2025 23:39 Відповісти
Так сьогодні ж писали про ці 50 тис.кацапів шо це фейк?
показати весь коментар
28.05.2025 23:41 Відповісти
Це підле іпсо від іпсістів та ухилянт! А сонцесяйний Рояліст не такий! Він долбокомандувач і всієї ставки верховний Дучо ( ВОШьд і Лідор)
показати весь коментар
29.05.2025 00:23 Відповісти
мабуть справа не в наступі,а в тому.що йому вказали культурно на двері???
показати весь коментар
28.05.2025 23:42 Відповісти
Псіханув. Не дали таураси. 150 штук на три роки. Як і з ф-16.
показати весь коментар
28.05.2025 23:52 Відповісти
Та це ж було вже © ...
Знову "речники" ЗЕздять брешуть з лагом (затримка даних) в кілька днів ???
Та ми ж бачимо що кругом таке іпсо і хитання човна, від яких і нема віри Сонцесяйному Шмарклі Вові Ссаничу
показати весь коментар
29.05.2025 00:20 Відповісти
Пхахаха. Орден Урсуле фон дер Комиссарше. ЕС решил переплюнуть брежневский ЧиЧиЧиПи.
показати весь коментар
29.05.2025 01:10 Відповісти
Ну як? Під шумок треба щось умикнути, а він далеко. Це ж він спати не буде потім
показати весь коментар
29.05.2025 03:28 Відповісти
 
 