Зеленський достроково повертається з Німеччини до Києва через наступ росіян на Сумщині, - Spiegel
Президент Володимир Зеленський скасував свою участь в церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені й вирішив достроково повернутися з Німеччини до Києва. Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області.
Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Spiegel з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє, що Зеленський вирішив повернутися до України одразу після завершення зустрічей у Берліні.
"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва", - кажуть джерела.
Головна причина - розгортання російських військ біля Сумщини та активні спроби росіян наступати там.
"Очевидно, Зеленський вважав недоречним відвідувати святковий захід за кордоном, враховуючи ситуацію", - йдеться в публікації.
Видання з посиланням на українські дані пише, що росіяни зосередили на кордоні з регіоном близько 50 тисяч солдатів.
Нагадаємо, що під час візиту до Німеччини 28 травня Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
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коня, коня, пол-царства за коня недо-наполеону.
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В районі центральної частини Локні тривають важкі бої. Українські війська стримують сили противника, який тисне у напрямку північної околиці Юнаківки.
Між Локнею та Біловодами російські війська закріпилися в лісопосадці в районі балки.
З боку Веселівки та Біловод противник тисне на район населеного пункту Водолаги."
Щоби рашистські війська не пройшли по пагорбах до Юнаківки, як це неодноразово робили на Куп'янському напрямку.
Інакше буде як на Авдіївсько-Покровському напрямку після захоплення ворогом Очеретиного.
курва !
де фортифікації ?
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95 квартал с дерьмаком, татаровым и верещук отправит в атаку?
Це знов несподіванка?
Ти написав про агітацію за Володимира Зеленського - докази в студію !
Може на похорони Портнова хоче встигнути.
Знову "речники"
ЗЕздятьбрешуть з лагом (затримка даних) в кілька днів ???
Та ми ж бачимо що кругом таке іпсо і хитання човна, від яких і нема віри Сонцесяйному
ШмаркліВові Ссаничу