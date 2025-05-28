Зеленський достроково повертається з Німеччини до Києва через наступ росіян на Сумщині, - Spiegel

Президент Володимир Зеленський скасував свою участь в церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені й вирішив достроково повернутися з Німеччини до Києва. Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Spiegel з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє, що Зеленський вирішив повернутися до України одразу після завершення зустрічей у Берліні.

"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва", - кажуть джерела.

Головна причина - розгортання російських військ біля Сумщини та активні спроби росіян наступати там.

"Очевидно, Зеленський вважав недоречним відвідувати святковий захід за кордоном, враховуючи ситуацію", - йдеться в публікації.

Видання з посиланням на українські дані пише, що росіяни зосередили на кордоні з регіоном близько 50 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що під час візиту до Німеччини 28 травня Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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