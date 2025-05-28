Зеленський не планував залишатись в Німеччині на другий день, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не скорочував свій візит до Німеччини, програма була виконана за один день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерело в Офісі Президента.

В ОП також спростували інформацію про нібито скорочення візиту через загрозливу ситуацію на Сумщині.

"Програма візиту була виконана за 1 день, 2-го дня перебування президента в Німеччині офіційно не підтверджували. Інформація щодо скорочення візиту через ситуацію на Сумщині не відповідає дійсності", - заявило джерело.

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Раніше німецьке видання Spiegel повідомляло, що президент Володимир Зеленський скасував свою участь в церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені й вирішив достроково повернутися з Німеччини до Києва. Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області.