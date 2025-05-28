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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський не планував залишатись в Німеччині на другий день, - ЗМІ

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не скорочував свій візит до Німеччини, програма була виконана за один день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерело в Офісі Президента.

В ОП також спростували інформацію про нібито скорочення візиту через загрозливу ситуацію на Сумщині.

"Програма візиту була виконана за 1 день, 2-го дня перебування президента в Німеччині офіційно не підтверджували. Інформація щодо скорочення візиту через ситуацію на Сумщині не відповідає дійсності", - заявило джерело.

Читайте: Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром, обговорили подальшу співпрацю

Раніше німецьке видання Spiegel повідомляло, що президент Володимир Зеленський скасував свою участь в церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені й вирішив достроково повернутися з Німеччини до Києва. Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області.

Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24250)


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Брешуть , як дихають нам і Зеленський,
і німецьке видання Spiegel 😡
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28.05.2025 23:57 Відповісти
То хто збрехав - видання https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-wegen-drohender-russischer-grossoffensive-wolodymyr-selenskyj-sagt-karlspreis-teilnahme-ab-a-f712ac5c-5977-45b6-8450-5d0c2cd52721 Spiegel ?
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29.05.2025 00:00 Відповісти
Я.ставлю на ОП.
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29.05.2025 00:05 Відповісти
"та гранати в мерца не той сістєми" - пояснили в оп-і.
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29.05.2025 00:26 Відповісти
Зеленський не планував залишатись в Німеччині на другий день


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29.05.2025 00:38 Відповісти
"Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області. "

Що за ДУРНЯ? Яка ще наступальна операція мацкавитів в Сумській області , доки ще не обміняли Курщину на окуповані території ? На шМарафоні так і пояснювали сутність Курської Операції - щоб ворог не попер на Сумщину та щоб було на що обмінювати окуповані в 2022 році території.

Ці "зелені" мене зовсім заплутали!
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29.05.2025 00:41 Відповісти
Мабуть, він уже, з усими Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, десь поряд з Покровським, Курським, Лиманським та Торецьким напрямками Джерело: https://censor.net/ua/n3554941
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29.05.2025 00:58 Відповісти
Вірю)
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29.05.2025 04:34 Відповісти
 
 