Зеленський не планував залишатись в Німеччині на другий день, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський не скорочував свій візит до Німеччини, програма була виконана за один день.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерело в Офісі Президента.
В ОП також спростували інформацію про нібито скорочення візиту через загрозливу ситуацію на Сумщині.
"Програма візиту була виконана за 1 день, 2-го дня перебування президента в Німеччині офіційно не підтверджували. Інформація щодо скорочення візиту через ситуацію на Сумщині не відповідає дійсності", - заявило джерело.
Раніше німецьке видання Spiegel повідомляло, що президент Володимир Зеленський скасував свою участь в церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені й вирішив достроково повернутися з Німеччини до Києва. Плани глави держави були змінені через загрозу масштабної наступальної операції російських військ у Сумській області.
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і німецьке видання Spiegel 😡
Що за ДУРНЯ? Яка ще наступальна операція мацкавитів в Сумській області , доки ще не обміняли Курщину на окуповані території ? На шМарафоні так і пояснювали сутність Курської Операції - щоб ворог не попер на Сумщину та щоб було на що обмінювати окуповані в 2022 році території.
Ці "зелені" мене зовсім заплутали!