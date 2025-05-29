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Ночью беспилотники снова атаковали Москву и область: обломки повредили дом. ВИДЕО
В ночь на 29 мая Москву и область атаковали беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, которые атаковали московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
В сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.
Также о взрывах в небе сообщали жители Одинцов, Апрелевки и Звенигорода.
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+35 Андрей Королько #512462
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Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"? Ви насолоджуєтесь тим, що вас вважають "гімноплюями" і відкрито зневажають... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
Lex Lexton
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Реєстрація: 11.03.2023
І такі ж самі "гімноплюї "нульові", що навкруг тебе "кучкуються"... Бігаєте по форуму, та в нормальних людей лайном плюєтеся...
90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.
А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...