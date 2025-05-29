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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Ночью беспилотники снова атаковали Москву и область: обломки повредили дом. ВИДЕО

В ночь на 29 мая Москву и область атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, которые атаковали московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

В сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

Также о взрывах в небе сообщали жители Одинцов, Апрелевки и Звенигорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны массированно атаковали Зеленоград под Москвой: зафиксировано попадание в технопарк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

москва (3090) Удары по РФ (318)


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Топ комментарии
+35
херня все это.кацапы разбирают наши города в пыль,а мы в ответ ссцым им в тапки и радуемся, типа ответка.этот дом должен быть похож на любой дом в бахмуте или авдеевке,вот тогда и настанет справедливость!
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29.05.2025 07:17
+18
Шибки вибили. Шахед би пів-будинку виніс.
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29.05.2025 07:19
+17
Так і у нас про це мовчать... А кацапам треба відповідать цитатою з Лаврова, ще весни 2022-го року: "Мы бьём исключительно па ваенным абъектам... А если наши ракеты падают на дама мирных жителей - эта исключительна вина вашего ПВО... Нечего сбивать наши ракеты над жилыми районами... Пусть-бы летели дальше...".
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29.05.2025 07:49
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в шо ви кцапня думали , тільки нам ви будете псувати сон
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29.05.2025 07:01 Ответить
херня все это.кацапы разбирают наши города в пыль,а мы в ответ ссцым им в тапки и радуемся, типа ответка.этот дом должен быть похож на любой дом в бахмуте или авдеевке,вот тогда и настанет справедливость!
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29.05.2025 07:17 Ответить
через тиждень буде тобі пиль в москві
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29.05.2025 07:22 Ответить
Через тиждень буде нам тільки "пиль в глаза" в телемарафоні, як і всі останні шість років
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29.05.2025 08:58 Ответить
На жаль мААЦква далеко, а те шо можна розвалити там бєлгород чи інше місто, то кремлівським кацапам це до лампочки.
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29.05.2025 07:38 Ответить
Тому вже не раз я писав, що потрібно відмовитись від атак по Москві, яку напічкали засобами ППО по гланди. Є цілі набагато ближчі і кращі ніж кілька вибитих вікон - вокзали, вантажні сортувальні станції, автозаправки, мости, ешелони на відстані 300 км від кордону, все що стосується військової логістики, а також ТП, що забезпечують подачу електроенергії на мережі залізничних доріг та підприємства.
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29.05.2025 14:09 Ответить
Це все зрозуміло і логічно, але не на кацапщині. Там всі рішення приймаються виключно в крємлі, а на них можуть подіяти тільки події на мААЦквє та піДєрє. А якщо шось буде не так за межами то їм поюху. М'яса у них достатньо, якщо кацапи будуть голодати чи жити в підвалах їм теж поюху. А от коли не будуть працювати аеропорти на мААЦквє та піДєрє то це вже шось і коли мААЦквЄчам буде летіти на голову то і вони можуть вийти на красТную плоШШадь, цього теж ***** зараз не треба.
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29.05.2025 14:24 Ответить
Щоб не працювали аеропорти, потрібно нищити їхню інфраструктуру, що не робиться і думаю не буде робитись, бо в Омані так не домовлялись. Тимчасові обмеження польотів це мізер, до якого часто приводять погодні умови. Достукатись до зомбованих макітр мацквічей за допомогою одиночних БПЛА, які прориваються, з фугасами по 10-20кг це шо до слона колючкою з будяка, а 1000 ракет в нас немає і за епохи зельців не світить. Наявні БПЛА на відстань до 300 км замість палива можна пригрузити потужнішим фугасом, тобто вже не 20 кг, а 50-60, шо призведе до достатньо дошкульних руйнувань на тактичній глибині ворога. Такий хід змусить кацапів перекинути частину ППО від Мацкви ближче до фронту, шо відкриє для нас вікно можливостей, а якщо не перекинуть, то нехай посидять їхні ппошники без діла - за пару місяців розслабляться, забухають, втратать пильність і те вікно можливостей таки відкриється. Заодно хоч одну хотєньку ***** задовольним - воно ж дуже хоче "буферну" зону .
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29.05.2025 22:43 Ответить
А можна посилання на оманські домовленості? Дуже хочеться взнати деталі...
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30.05.2025 07:56 Ответить
Нашо тобі? Ти й так злий.
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30.05.2025 23:40 Ответить
Я ж написав нашо. З 2019-го всі пиНдять про них, а де можна почитати не кажуть.
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31.05.2025 00:03 Ответить
Бояться. Оскаженієш, як почитаєш. Мені теж не кажуть, але я (це не важко, якщо проаналізувати послідовність дій після Оману) здогадуюсь, тому й написав там вище, що "думаю ..."
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31.05.2025 00:15 Ответить
Ааааа.... Так ти теж не читав? Ніхто, мля, не читав, зате аналітичні висновки всі роблять...
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31.05.2025 06:19 Ответить
Русня ніколи й нікуди не вийде бо путін це росія і продовження війни це питання їхнього виживання. Якщо вони не переможуть - їм каюк, тому вони будуть мовчати хоч би що там не було. Максимум - спробують виїхати. Вони це чудово розуміють на відміну від багатьох українців що вірять в якісь перемовини, перемирʼя та т.і. Війна з рф - питання виживання українців (тих що не встигнуть звалити десь за кордон). Або ми, або вони. Миру з рф не буде ніколи.
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30.05.2025 08:55 Ответить
Шибки вибили. Шахед би пів-будинку виніс.
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29.05.2025 07:19 Ответить
зіпсувати тисячам кацапам сон теж добре
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29.05.2025 07:24 Ответить
один далекобійний дрон вартує від 50 000 доларів. запустили чималу кількість дронів, мінімум 20-30 шт. долетів один,розбудив московитів. 20 дронів це 1 мільйон доларів. Ти тупий??? будильник за мільйон баксів? це все наші народні гроші. У нашої армії не вистачає всього, а ти який хворий на голову радується одноразовому будильнику за мільйон валюти?????
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30.05.2025 00:28 Ответить
Ще горить кватирка.
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29.05.2025 08:53 Ответить
кацапам дозволяють публікувати тільки пошкодження житлового сектору, а якщо дуже повезе, то це може бути лікарня або школа. А так у них більше нічого не горить.
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29.05.2025 07:25 Ответить
Так і у нас про це мовчать... А кацапам треба відповідать цитатою з Лаврова, ще весни 2022-го року: "Мы бьём исключительно па ваенным абъектам... А если наши ракеты падают на дама мирных жителей - эта исключительна вина вашего ПВО... Нечего сбивать наши ракеты над жилыми районами... Пусть-бы летели дальше...".
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29.05.2025 07:49 Ответить
на форумі цензора не знають, що у них мовчать, тому зараз напишуть про вибиті шибки у багатоповерхівці. У нас тут є постійний дописувач, якій постіно на чергуванні у темах діпстрайків, і пише про вибиті шибки.
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29.05.2025 08:04 Ответить
Я бачу... Ця гнида тут "смердить" постійно... Косить під "фсьопрапальщика"...
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29.05.2025 08:13 Ответить
косить під працівника МВС, хоча насправді працівник ФСБ на підробітках, якому контора сплачує VPN "Україна преміум".
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29.05.2025 08:31 Ответить
Ти ж бачиш, що я "відслідковую" його "пургу"... Працює "тонко" - щоб "роги не обламали"... "Ходить по краю" та "косить" під "фсьопрапальщика"... І навіть це робить дуже обережно...
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29.05.2025 08:42 Ответить
у кацапів є така приказка - дурак дурака відіт іздалєка , ну ти зрозумів, сподіваюсь.
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29.05.2025 21:33 Ответить
...................................................
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29.05.2025 21:34 Ответить
о в цей раз більше крапочок, ти хоч щось зрозумів
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30.05.2025 18:59 Ответить
Слухай, дурню! Ти мені поясни одну річ - бо я вас, "гімноплюїв", ніяк зрозуміть не можу: що ВАМИ, рухає? Приходите на форум, і лізете до того дописувача, про якого вам достеменно відомо, що він вважає вас недоумками, і відкрито зневажає... Більш того, прекрасно знаєте, що з вами спілкуваться не будуть, а просто "пошлють нах". Але все одно претеся і провокуєте "срач"...
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"? Ви насолоджуєтесь тим, що вас вважають "гімноплюями" і відкрито зневажають... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
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30.05.2025 19:04 Ответить
ти помиляєшся, те, що ти когось вважаєш, не значить, що ти не є тим недоумком, але це властиво недоумкам, особливо, якщо вони совкові військові пенси
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30.05.2025 19:24 Ответить
ти маєш зрозуміти одну просту істину, що всім посрати, що ти думаєш, бо ти і є ти, тупий старий ваєнний дурень і є гівноплєм. і ти нікого нікудине можєш послати, бо ти там перебуваєш.
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30.05.2025 19:34 Ответить
А КОГО цікавиш ти?
Lex Lexton

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Реєстрація: 11.03.2023
І такі ж самі "гімноплюї "нульові", що навкруг тебе "кучкуються"... Бігаєте по форуму, та в нормальних людей лайном плюєтеся...
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30.05.2025 20:34 Ответить
а я не прагну відомості, на відміну марнославного х..яра. між іншим марнославство це теж гріх, якщо ти не вкурсі. і чому ти вирішило, що ти "номальна людина"? де стандарт "нормальної людини", ти тупень совковий з одною звивиною від пєлотки
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30.05.2025 21:07 Ответить
Так нічого дивного... Для того, щоб буть "відомим" - треба щось собою представлять... А для цього треба мать "клепку в голові"... А ти здатен лише "лайно накидать на вентилятор", та "срач розводить"... Тому ти нікому й не цікавий... Тобі не тільки я про це кажу...
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30.05.2025 21:11 Ответить
у мене вистачає клепки, щоб не міряти об'єм в квадратних метрах, цитувапти не існуючі висери суфорова, чи петросянити, на відміну від тебе, що таким чином намагається привернути до скебе увагу і видатися розумним, а це і є марнославство. а оце, що не тільки, ти, то ти мабуть про себе в множині, бо ви всі дегани на одне лице.
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30.05.2025 21:16 Ответить
кацапи не спати , страждати !
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29.05.2025 07:25 Ответить
Інколи здається,що в наших дронах якийсь примусовий обмежувач бойового навантаження
90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.

А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...
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29.05.2025 07:28 Ответить
а які моделі наших БПЛА літають на москвуз пятьма кілограмами вибухівки?
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29.05.2025 07:51 Ответить
Молодці, НАШІ РІДНЕНЬКІ ВОЇНИ ЗСУ!!! Що, підла кацапня, подобається вам "двіжуха" вашого ВИРОДКА пуйла??? Отримуйте задоволення, ПІДЛІ МОСКАЛІ!!!
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29.05.2025 07:32 Ответить
Нагадали що війна - нехай сцяться
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29.05.2025 07:42 Ответить
знову з Внуково тільки ковром-самольотом можно полетіти, бо від Апрєлєвки до ЗПП Внуково 9 кілометрів.
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29.05.2025 07:43 Ответить
мешканці Одінцово чули вибухи, а от мешканці Сколково, яке впритул межує з Одінцово, не чули. Мабуть одинцовці сліпі, а сколковці оглохли від гуркоту нанотехнологічних підприємств.
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29.05.2025 07:57 Ответить
"Двіжуха" на парашиї якісь неопізнані "Ворожі" дрони масовано атакують моцкву та підмоцков'я
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29.05.2025 07:49 Ответить
Як пуйло і хотіло - двіжуха
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29.05.2025 07:57 Ответить
Черговий наліт скловинищувачів. Патужно!
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29.05.2025 08:47 Ответить
камни с неба
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29.05.2025 08:53 Ответить
ну... най буде. Могло б бути краще
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29.05.2025 08:55 Ответить
10 хвилин тому: страшні пожежі в москві - миттева відповідь зИленского
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29.05.2025 12:32 Ответить
Комарині укуси видають як бозна що. Розумію, нема чим(подякуємо ЗЕлупню та 73% лушпіням, які вірили "хуже не будет" і "хошпоржом"). Поржали? Та і партнерам нашим - "каби чего не вишло..." Але вже за стільки часу не можна було щось таке зварганити, щоб москалі почіхали свої бошки? Не вірю. Було б бажання. А бажання хватає тільки на відосіки і "бурну діяльність"...типу. Так що просвітку поки що не бачу, та і чи буде?
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29.05.2025 12:45 Ответить
Хтось бачить проблему? Маркетолог бачить можливість. Робиться мобільна приложуха для всього світа, купляєш наклейку на дрон, побажання, або адресну доставку. Бонусні програми, акції, отето все.
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29.05.2025 15:56 Ответить
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29.05.2025 18:39 Ответить
Нікчемні рішення керівництва України. Та в'їбі...ь по тим місцям де є наступи рашистів - по ночліжках, по базах, по зброї, по кладових - ніхріна - зеленского цікавить на скіки годин унукво не відправить літаки. Кончена країна.
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29.05.2025 20:45 Ответить
Такі добре захищені цілі потрібно атакувати балістикою та невеликою кількістю дронів для відволікання ппо, а малопотужні дрони варто віддати бригадам на передову для використання по легкозахищеним цілям та піхоті. На мою думку це марнування бюджету заради інфошуму.
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29.05.2025 21:25 Ответить
Судя по кацапским видео, что выкладывают---комаринные укусы почти всё. Ну разве бздошные вопли радуют. Ну нахера лупить, где пво отличное, ведь мацква и ближнее?! Ну вот 4 города, рукой подать---Белгород, Курск, Воронеж и Ростов! И почему то тишина по Симферополю изначально. Та равнять как они сравняли Волчанск и многие города, что близко к границе. И всю дислокацию индустрии ведь отлично знаем в этих городах. Хотя на сегодня стоило бы прежде всего поддержать линию фронта,ВСУ! Ведь кацапня прёт и нахватывает все больше. Уже проскочила цифра, что за последние дней 8 ухватили 100 кв км! Спешат до переговоров нахватать. И получается.
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29.05.2025 21:44 Ответить
 
 