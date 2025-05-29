Вночі безпілотники знову атакували Москву і область: уламки пошкодили будинок. ВIДЕО

У ніч проти 29 травня Москву та область атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО відбили атаку трьох безпілотників, які атакували московський регіон. За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб

У мережі повідомляють про серйозне пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.

Також про вибухи в небі повідомляли мешканці Одінцов, Апрелівки та Звенигорода.

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