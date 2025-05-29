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Вночі безпілотники знову атакували Москву і область: уламки пошкодили будинок. ВIДЕО
У ніч проти 29 травня Москву та область атакували безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО відбили атаку трьох безпілотників, які атакували московський регіон. За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб
У мережі повідомляють про серйозне пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.
Також про вибухи в небі повідомляли мешканці Одінцов, Апрелівки та Звенигорода.
Топ коментарі
+35 Андрей Королько #512462
показати весь коментар29.05.2025 07:17 Посилання
+18 Андрій Лавриненко
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+17 Яр Холодний
показати весь коментар29.05.2025 07:49 Посилання
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Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"? Ви насолоджуєтесь тим, що вас вважають "гімноплюями" і відкрито зневажають... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
Lex Lexton
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Реєстрація: 11.03.2023
І такі ж самі "гімноплюї "нульові", що навкруг тебе "кучкуються"... Бігаєте по форуму, та в нормальних людей лайном плюєтеся...
90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.
А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...