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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Россия препятствует миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - Представительство Украины в ОБСЕ и ООН

заэс,аэс,запорожская

Россия продолжает использовать оккупированную Запорожскую АЭС как военную базу и инструмент политического шантажа, а также системно препятствует работе экспертов миссии МАГАТЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство Украины в ОБСЕ и ООН

"Государство-агрессор неоднократно отказывалось предоставить гарантии безопасности для ротации миссии через подконтрольную Украине территорию и целенаправленно создавало угрозы для движения по согласованному маршруту. Пример - российский удар дроном по автомобилю с логотипом МАГАТЭ в декабре 2024 года. Эти действия России откровенно пренебрегают международные дипломатические усилия, включая инициативы Соединенных Штатов Америки, направленные на прекращение войны и обеспечение глобальной ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

Из-за политики шантажа, террора, агрессии и демонстративного пренебрежения к международному праву и Уставу ООН со стороны России МАГАТЭ вынуждено второй раз проводить ротацию через временно оккупированную территорию Украины, ведь более 80 дней эксперты Агентства работали в условиях постоянного давления, ограничений свободы передвижения и присутствия вооруженных российских подразделений.

"Несмотря на российское давление, МАГАТЭ остается преданным принципам международного права, в частности нерушимости суверенитета и территориальной целостности Украины, и не признает никаких изменений юрисдикции над Запорожской АЭС, которая несмотря на все остается украинским ядерным объектом", - подчеркнули в Представительстве Украины в ОБСЕ и ООН.

Там отметили критическую важность сохранения такой позиции международными организациями, а также призвали усиливать давление на Россию для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.

"Украина призывает к выработке прозрачного, основанного на международном праве механизма, который позволит осуществлять ротацию персонала МАГАТЭ исключительно через территорию, подконтрольную Правительству Украины, вплоть до полного возвращения ЗАЭС ее законному владельцу - Украине. Это единственно возможный путь к обеспечению ядерной безопасности и соблюдения международного правопорядка", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

МАГАТЭ (402) ОБСЕ (4883) ООН (4186) Запорожская АЭС (718)


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Сподіваюсь що отой кабель що путін тягне до ЗАЕС бомбитимуть щодня аби не було перепідключення її до расєї. Все інше пуста і відволікаючя бездієва ху...я.
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29.05.2025 08:28 Ответить
магате нічого такого не каже!
у гроссі всьо чікі пікі з лаптямі.
то, навіщо оте чесне обсє нагнітати?
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29.05.2025 08:29 Ответить
Хтось здивований, що рф перешкоджає?
Назвіть хоть одну річь, в чому кацапня допомогає !
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29.05.2025 08:33 Ответить
Україні треба поводитись з ЗАЕС, як з війсковою базою ворога.
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29.05.2025 08:50 Ответить
Пропонуєте бомбити??
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29.05.2025 08:57 Ответить
нєнє.
бомбити не можна ні в якому разі!
все повинно передатися кацапам неушкодженним та прайюючим.
як, мелітополь, бердянськ, залізниця в крим, чонгар, керченський міст.
бомбити нунунуну.....
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29.05.2025 09:03 Ответить
**** там делает обоссаное магате? Легализовует захват АЭС? Магате иди на ***.
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29.05.2025 08:59 Ответить
 
 