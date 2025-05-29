Росія перешкоджає місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Представництво України в ОБСЄ та ООН

Росія продовжує використовувати окуповану Запорізьку АЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу, а також системно перешкоджає роботі експертів місії МАГАТЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Представництво України в ОБСЄ та ООН

"Держава-агресор неодноразово відмовлялася надати гарантії безпеки для ротації місії через підконтрольну Україні територію та цілеспрямовано створювала загрози для руху узгодженим маршрутом. Приклад - російський удар дроном по автомобілю з логотипом МАГАТЕ в грудні 2024 року. Ці дії Росії відверто зневажають міжнародні дипломатичні зусилля, включно з ініціативами Сполучених Штатів Америки, спрямованими на припинення війни та гарантування глобальної ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Через політику шантажу, терору, агресії та демонстративної зневаги до міжнародного права і Статуту ООН з боку Росії МАГАТЕ змушене вдруге проводити ротацію через тимчасово окуповану територію України, адже понад 80 днів експерти Агентства працювали в умовах постійного тиску, обмежень свободи пересування та присутності озброєних російських підрозділів.

"Попри російський тиск, МАГАТЕ залишається відданим принципам міжнародного права, зокрема непорушності суверенітету та територіальної цілісності України, і не визнає жодних змін юрисдикції над Запорізькою АЕС, що попри все лишається українським ядерним об’єктом" - підкреслили у Представництві України в ОБСЄ та ООН.

Там наголосили на критичній важливості збереження такої позиції міжнародними організаціями, а також закликали посилювати тиск на Рросію задля деокупації і демілітаризації ЗАЕС.

"Україна закликає до вироблення прозорого, заснованого на міжнародному праві механізму, який дозволить здійснювати ротацію персоналу МАГАТЕ виключно через територію, підконтрольну Уряду України, аж до повного повернення ЗАЕС її законному власнику - Україні. Це єдино можливий шлях до забезпечення ядерної безпеки та дотримання міжнародного правопорядку", - зазначається у повідомленні.

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