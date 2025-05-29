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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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Росія перешкоджає місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Представництво України в ОБСЄ та ООН

заес,аес,запорізька

Росія продовжує використовувати окуповану Запорізьку АЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу, а також системно перешкоджає роботі експертів місії МАГАТЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Представництво України в ОБСЄ та ООН

"Держава-агресор неодноразово відмовлялася надати гарантії безпеки для ротації місії через підконтрольну Україні територію та цілеспрямовано створювала загрози для руху узгодженим маршрутом. Приклад - російський удар дроном по автомобілю з логотипом МАГАТЕ в грудні 2024 року. Ці дії Росії відверто зневажають міжнародні дипломатичні зусилля, включно з ініціативами Сполучених Штатів Америки, спрямованими на припинення війни та гарантування глобальної ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Через політику шантажу, терору, агресії та демонстративної зневаги до міжнародного права і Статуту ООН з боку Росії МАГАТЕ змушене вдруге проводити ротацію через тимчасово окуповану територію України, адже понад 80 днів експерти Агентства працювали в умовах постійного тиску, обмежень свободи пересування та присутності озброєних російських підрозділів.

"Попри російський тиск, МАГАТЕ залишається відданим принципам міжнародного права, зокрема непорушності суверенітету та територіальної цілісності України, і не визнає жодних змін юрисдикції над Запорізькою АЕС, що попри все лишається українським ядерним об’єктом" - підкреслили у Представництві України в ОБСЄ та ООН.

Там наголосили на критичній важливості збереження такої позиції міжнародними організаціями, а також закликали посилювати тиск на Рросію задля деокупації і демілітаризації ЗАЕС.

"Україна закликає до вироблення прозорого, заснованого на міжнародному праві механізму, який дозволить здійснювати ротацію персоналу МАГАТЕ виключно через територію, підконтрольну Уряду України, аж до повного повернення ЗАЕС її законному власнику - Україні. Це єдино можливий шлях до забезпечення ядерної безпеки та дотримання міжнародного правопорядку", - зазначається у повідомленні.

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Автор: 

МАГАТЕ (727) ОБСЄ (3510) ООН (3371) Запорізька АЕС (1424)


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Сподіваюсь що отой кабель що путін тягне до ЗАЕС бомбитимуть щодня аби не було перепідключення її до расєї. Все інше пуста і відволікаючя бездієва ху...я.
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29.05.2025 08:28 Відповісти
магате нічого такого не каже!
у гроссі всьо чікі пікі з лаптямі.
то, навіщо оте чесне обсє нагнітати?
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29.05.2025 08:29 Відповісти
Хтось здивований, що рф перешкоджає?
Назвіть хоть одну річь, в чому кацапня допомогає !
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29.05.2025 08:33 Відповісти
Україні треба поводитись з ЗАЕС, як з війсковою базою ворога.
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29.05.2025 08:50 Відповісти
Пропонуєте бомбити??
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29.05.2025 08:57 Відповісти
нєнє.
бомбити не можна ні в якому разі!
все повинно передатися кацапам неушкодженним та прайюючим.
як, мелітополь, бердянськ, залізниця в крим, чонгар, керченський міст.
бомбити нунунуну.....
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29.05.2025 09:03 Відповісти
**** там делает обоссаное магате? Легализовует захват АЭС? Магате иди на ***.
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29.05.2025 08:59 Відповісти
 
 