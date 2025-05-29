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Новости Обстрелы Запорожской области
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Рашисты атаковали Пологовский район на Запорожье, под завалами оказались люди

КАГи атаковали село в Запорожье

На рассвете 29 мая российские захватчики атаковали КАБами Пологовский район Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров

"Враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Федеров отметил, что под завалами находятся люди.

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Автор: 

обстрел (27716) Запорожская область (3179) КАБ (378) Пологовский район (64) Верхняя Терса (4)


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