Рашисти атакували Пологівський район на Запоріжжі КАБами, одна людина загинула (оновлено)

На світанку 29 травня російські загарбники атакували КАБами Пологівський район Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

"Ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що під завалами перебувають люди.

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Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна - поранена.

Медики надають пораненому всю необхідну допомогу.

Наразі майже 600 абонентів без електропостачання внаслідок ворожого обстрілу Верхньої Терси.

російськими керованими авіабомбами повністю зруйновані п’ять, пошкоджені 50 приватних будинків, один з будинків загорівся.

Через понівечені повітряні лінії електропередачі аварійно припинено електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад.

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