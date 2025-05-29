Майор армии РФ Гурциев, который руководил бомбардировками Мариуполя, ликвидирован в Ставрополе

В российском Ставрополе ликвидирован майор армии РФ и первый заместитель мэра Заур Гурциев, который участвовал в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он руководил воздушными атаками Мариуполя.

В ночь на 29 мая рядом с многоэтажным домом произошел взрыв гранаты.

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что рассматриваются все версии, в том числе причастность Украины.

В Ставрополе рашист занимался "профилактикой терроризма и экстремизма".

Гурциев также был награжден орденом за оккупацию Мариуполя и Авдеевки; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью Жукова и медалью Суворова.

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