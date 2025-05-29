Майор армии РФ Гурциев, который руководил бомбардировками Мариуполя, ликвидирован в Ставрополе
В российском Ставрополе ликвидирован майор армии РФ и первый заместитель мэра Заур Гурциев, который участвовал в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Он руководил воздушными атаками Мариуполя.
В ночь на 29 мая рядом с многоэтажным домом произошел взрыв гранаты.
Губернатор Владимир Владимиров заявил, что рассматриваются все версии, в том числе причастность Украины.
В Ставрополе рашист занимался "профилактикой терроризма и экстремизма".
Гурциев также был награжден орденом за оккупацию Мариуполя и Авдеевки; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью Жукова и медалью Суворова.
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Воно здохло.
До Гурцієва підійшов 29-річний Нікіта Пеньков і привів у дію саморобний вибуховий пристрій, закріплений на собі.
Той, хто влаштував вибух у Ставрополі, жив у тому ж будинку, біля якого і підірвав заступника голови міста Заура Гурцієва.
Гурцієв керував повітряною частиною захоплення Маріуполя, тобто був організатором бомбардувань міста.
Довідка:
Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі мешканців міста. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули близько 600 людей.
Першим заступник голови Ставрополя путін призначив Гурцієва у жовтні 2024 року.