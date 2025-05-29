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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Майор армии РФ Гурциев, который руководил бомбардировками Мариуполя, ликвидирован в Ставрополе

В российском Ставрополе ликвидирован майор армии РФ и первый заместитель мэра Заур Гурциев, который участвовал в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он руководил воздушными атаками Мариуполя.

Ликвидирован оккупант Заур Гурциев

В ночь на 29 мая рядом с многоэтажным домом произошел взрыв гранаты.

Ликвидирован оккупант Заур Гурциев

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что рассматриваются все версии, в том числе причастность Украины.

В Ставрополе рашист занимался "профилактикой терроризма и экстремизма".

Гурциев также был награжден орденом за оккупацию Мариуполя и Авдеевки; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью Жукова и медалью Суворова.

Смотрите: Российский захватчик начал хаотично прыгать в воздухе, увидев дрон украинских морпехов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3667) россия (96057)


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Топ комментарии
+25
Дуже, дуже погано що його не знищили разом з усією його сім'єю. Воно ж вбивало і дітей і жінок і не забуваємо як рашисти розбомбили пологовий будинок з вагітними і малюками в Маріуполі. То і завалити його потрібно було разом з усім його виводком. Після цього інші орчихи задумались бі чи стоїть посилати свого чоловіка вбивати ураїнців, чи стоять ті гроші того коли за ними прийде карма.
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29.05.2025 09:37
+18
Той хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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29.05.2025 09:32
+18
Не вбили - а закабздонили
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29.05.2025 09:41
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Той хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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29.05.2025 09:32 Ответить
А мордяка в поца нібито на людську схожа.
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29.05.2025 09:36 Ответить
це маска. Вони їх у Європі купляють.
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29.05.2025 09:55 Ответить
Вбили негідника.
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29.05.2025 09:34 Ответить
Не вбили - а закабздонили
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29.05.2025 09:41 Ответить
У Ставрополі рашист займався "профілактикою тероризму та екстремізму". Джерело: https://censor.net/ua/n355496
Воно здохло.
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29.05.2025 09:35 Ответить
Передавай привет Кабздону.
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29.05.2025 09:35 Ответить
Здох максім, так і йух з ним.
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29.05.2025 09:36 Ответить
Дуже, дуже погано що його не знищили разом з усією його сім'єю. Воно ж вбивало і дітей і жінок і не забуваємо як рашисти розбомбили пологовий будинок з вагітними і малюками в Маріуполі. То і завалити його потрібно було разом з усім його виводком. Після цього інші орчихи задумались бі чи стоїть посилати свого чоловіка вбивати ураїнців, чи стоять ті гроші того коли за ними прийде карма.
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29.05.2025 09:37 Ответить
Задуматися - це не про них.
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29.05.2025 09:52 Ответить
Якщо не ми,то не ми !
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29.05.2025 09:37 Ответить
занадто молодий для керування такими діями.
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29.05.2025 09:38 Ответить
Хунвейбіни були ще молодшими. А аркаша гайдар вже в 17 років саморучно контру розстрілював і такими ж командував.
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29.05.2025 09:51 Ответить
переважний вік червоних кхмерів пол пота складав 15-17 р. Це не заважало їм вбивати і стариків і жінок і дітей
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29.05.2025 09:57 Ответить
полком ЧОН командував. полком Карл!!
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29.05.2025 10:01 Ответить
От тільки це герантофільська Роіся.
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29.05.2025 10:27 Ответить
І так буде з кожним підарасом!
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29.05.2025 09:45 Ответить
"Передавайте ему привет"
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29.05.2025 09:50 Ответить
Був чийсь синочек-фраєрочек. Відмітився на війні і відправили на грошовиту посаду. Але, нє подфартіло нє свєзло пацану.
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29.05.2025 09:53 Ответить
Здоровля подохшему.
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29.05.2025 09:54 Ответить
Дуже гарна новина. Що в Краснодарському краї, що у Ставропольському дуже багато україхнців і саме головне, що не всі стали ватниками.
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29.05.2025 09:57 Ответить
Так має з бути з кожним рашистом вбивцею ,має в виродків земля під ногами горіти.
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29.05.2025 09:58 Ответить
це не ми, просто носив гранату на останній випадок, а тут його вночі оточили ********. Ну і ...
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29.05.2025 09:59 Ответить
Очень радосная новость, спасибо ВСУ.
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29.05.2025 10:05 Ответить
Так гебняво-хабадські його і прибрали, нащо їм свідок їхнього нескінченого злочину! Він виконавець і забагато знав про тих хто віддавав приказ знищувати Маріупіль і маріупільців!
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29.05.2025 10:07 Ответить
Дуже хороша новина!
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29.05.2025 10:34 Ответить
@ (у перекладі):
До Гурцієва підійшов 29-річний Нікіта Пеньков і привів у дію саморобний вибуховий пристрій, закріплений на собі.
Той, хто влаштував вибух у Ставрополі, жив у тому ж будинку, біля якого і підірвав заступника голови міста Заура Гурцієва.
Гурцієв керував повітряною частиною захоплення Маріуполя, тобто був організатором бомбардувань міста.

Довідка:
Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі мешканців міста. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули близько 600 людей.
Першим заступник голови Ставрополя путін призначив Гурцієва у жовтні 2024 року.
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29.05.2025 10:36 Ответить
 
 