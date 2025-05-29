Майора армії РФ Гурцієва, який керував бомбардуваннями Маріуполя, ліквідовано у Ставрополі
У російському Ставрополі ліквідовано майора армії РФ та першого заступника мера Заура Гурцієва, який брав участь у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Він керував повітряними атаками Маріуполя.
У ніч на 29 травня поряд із багатоповерховим будинком стався вибух гранати.
Губернатор Володимир Владимиров заявив, що розглядаються всі версії, зокрема причетність України.
У Ставрополі рашист займався "профілактикою тероризму та екстремізму".
Гурцієв також був нагороджений орденом за окупацію Маріуполя та Авдіївки; медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами, медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня з мечами, медаллю Жукова і медаллю Суворова.
Топ коментарі
+53 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар29.05.2025 09:37 Посилання
+37 Александр Чуднивец #474549
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+36 Марина Нєчаєва #561431
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нагородаграната героя
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Воно здохло.
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Як би/якщо б в нас була власна зброя - то нам й дозвіли непотрібні були. Давали б реально дзеркальну відповідь. Прилетіло нам по житлових будинках/школах/дитсадках/лікарнях/енергетиці - трощити такіж самі об'єкти на болотах. Може й прокинулись вони й прибрали свою владу.
До Гурцієва підійшов 29-річний Нікіта Пеньков і привів у дію саморобний вибуховий пристрій, закріплений на собі.
Той, хто влаштував вибух у Ставрополі, жив у тому ж будинку, біля якого і підірвав заступника голови міста Заура Гурцієва.
Гурцієв керував повітряною частиною захоплення Маріуполя, тобто був організатором бомбардувань міста.
Довідка:
Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі мешканців міста. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули близько 600 людей.
Першим заступник голови Ставрополя путін призначив Гурцієва у жовтні 2024 року.
Лежит гурциев под ольхой осколкам радый
Кровопоток остановить увы не в силах
Он отгребает за свое, все то что было.