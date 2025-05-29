Майора армії РФ Гурцієва, який керував бомбардуваннями Маріуполя, ліквідовано у Ставрополі

У російському Ставрополі ліквідовано майора армії РФ та першого заступника мера Заура Гурцієва, який брав участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він керував повітряними атаками Маріуполя.

У ніч на 29 травня поряд із багатоповерховим будинком стався вибух гранати.

Губернатор Володимир Владимиров заявив, що розглядаються всі версії, зокрема причетність України.

У Ставрополі рашист займався "профілактикою тероризму та екстремізму".

Гурцієв також був нагороджений орденом за окупацію Маріуполя та Авдіївки; медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами, медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня з мечами, медаллю Жукова і медаллю Суворова.

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