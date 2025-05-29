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Новини Ліквідація російських окупантів
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Майора армії РФ Гурцієва, який керував бомбардуваннями Маріуполя, ліквідовано у Ставрополі

У російському Ставрополі ліквідовано майора армії РФ та першого заступника мера Заура Гурцієва, який брав участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він керував повітряними атаками Маріуполя.

Ліквідовано окупанта Заура Гурцієва

У ніч на 29 травня поряд із багатоповерховим будинком стався вибух гранати. 

Ліквідовано окупанта Заура Гурцієва

Губернатор Володимир Владимиров заявив, що розглядаються всі версії, зокрема причетність України.

У Ставрополі рашист займався "профілактикою тероризму та екстремізму".

Гурцієв також був нагороджений орденом за окупацію Маріуполя та Авдіївки; медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами, медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня з мечами, медаллю Жукова і медаллю Суворова.

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Автор: 

ліквідація (4053) росія (65925)


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Топ коментарі
+53
Дуже, дуже погано що його не знищили разом з усією його сім'єю. Воно ж вбивало і дітей і жінок і не забуваємо як рашисти розбомбили пологовий будинок з вагітними і малюками в Маріуполі. То і завалити його потрібно було разом з усім його виводком. Після цього інші орчихи задумались бі чи стоїть посилати свого чоловіка вбивати ураїнців, чи стоять ті гроші того коли за ними прийде карма.
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29.05.2025 09:37
+37
Той хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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29.05.2025 09:32
+36
Не вбили - а закабздонили
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29.05.2025 09:41
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Той хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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29.05.2025 09:32 Відповісти
А мордяка в поца нібито на людську схожа.
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29.05.2025 09:36 Відповісти
це маска. Вони їх у Європі купляють.
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29.05.2025 09:55 Відповісти
Найшла нагорода граната героя
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29.05.2025 11:39 Відповісти
#нас-там-нет - це літак ВПС Люксембурга скинув гранату

.
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29.05.2025 13:00 Відповісти
відпрацьований для ліліпутіна матеріал - лишній свідок звірячості фюрера - "родина его не забудет, но и никогда не вспомнит"
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29.05.2025 14:14 Відповісти
Вбили негідника.
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29.05.2025 09:34 Відповісти
Не вбили - а закабздонили
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29.05.2025 09:41 Відповісти
У Ставрополі рашист займався "профілактикою тероризму та екстремізму". Джерело: https://censor.net/ua/n355496
Воно здохло.
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29.05.2025 09:35 Відповісти
с кем поведьошся, от того й кабзданьошся

.
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29.05.2025 13:03 Відповісти
Передавай привет Кабздону.
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29.05.2025 09:35 Відповісти
Здох максім, так і йух з ним.
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29.05.2025 09:36 Відповісти
Дуже, дуже погано що його не знищили разом з усією його сім'єю. Воно ж вбивало і дітей і жінок і не забуваємо як рашисти розбомбили пологовий будинок з вагітними і малюками в Маріуполі. То і завалити його потрібно було разом з усім його виводком. Після цього інші орчихи задумались бі чи стоїть посилати свого чоловіка вбивати ураїнців, чи стоять ті гроші того коли за ними прийде карма.
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29.05.2025 09:37 Відповісти
Задуматися - це не про них.
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29.05.2025 09:52 Відповісти
Я вже не раз писав, що треба такі самокати, щоб залітали у вікна квартир, а не на тротуарі вибухали. Не тільки покидьки, а й їхні сім'ї повинні знати - пора до сповіді. Сусіди теж задумаються чи варто жити поряд з мішенню. Але добре хоч так.
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29.05.2025 13:52 Відповісти
Я теж про це. Сусіди будуть самі тих свошників з вікон викидати і з дому виселяти зі словами ти падло їздило в Україну за гроші вбивати людей а ми із-за тебе будемо страждати
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29.05.2025 14:04 Відповісти
Нажаль, в нас все через "як би" та "якщо б"..

Як би/якщо б в нас була власна зброя - то нам й дозвіли непотрібні були. Давали б реально дзеркальну відповідь. Прилетіло нам по житлових будинках/школах/дитсадках/лікарнях/енергетиці - трощити такіж самі об'єкти на болотах. Може й прокинулись вони й прибрали свою владу.
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29.05.2025 15:51 Відповісти
Тобто щоб вони прибрали свою владу, нам потібно шо? Правильно. Потрібно спочатку самим прокинутись.
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29.05.2025 22:46 Відповісти
Якщо не ми,то не ми !
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29.05.2025 09:37 Відповісти
занадто молодий для керування такими діями.
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29.05.2025 09:38 Відповісти
Хунвейбіни були ще молодшими. А аркаша гайдар вже в 17 років саморучно контру розстрілював і такими ж командував.
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29.05.2025 09:51 Відповісти
переважний вік червоних кхмерів пол пота складав 15-17 р. Це не заважало їм вбивати і стариків і жінок і дітей
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29.05.2025 09:57 Відповісти
полком ЧОН командував. полком Карл!!
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29.05.2025 10:01 Відповісти
От тільки це герантофільська Роіся.
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29.05.2025 10:27 Відповісти
І так буде з кожним підарасом!
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29.05.2025 09:45 Відповісти
"Передавайте ему привет"
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29.05.2025 09:50 Відповісти
Був чийсь синочек-фраєрочек. Відмітився на війні і відправили на грошовиту посаду. Але, нє подфартіло нє свєзло пацану.
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29.05.2025 09:53 Відповісти
Здоровля подохшему.
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29.05.2025 09:54 Відповісти
Дуже гарна новина. Що в Краснодарському краї, що у Ставропольському дуже багато україхнців і саме головне, що не всі стали ватниками.
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29.05.2025 09:57 Відповісти
Так має з бути з кожним рашистом вбивцею ,має в виродків земля під ногами горіти.
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29.05.2025 09:58 Відповісти
це не ми, просто носив гранату на останній випадок, а тут його вночі оточили ********. Ну і ...
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29.05.2025 09:59 Відповісти
Очень радосная новость, спасибо ВСУ.
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29.05.2025 10:05 Відповісти
Так гебняво-хабадські його і прибрали, нащо їм свідок їхнього нескінченого злочину! Він виконавець і забагато знав про тих хто віддавав приказ знищувати Маріупіль і маріупільців!
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29.05.2025 10:07 Відповісти
Дуже хороша новина!
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29.05.2025 10:34 Відповісти
@ (у перекладі):
До Гурцієва підійшов 29-річний Нікіта Пеньков і привів у дію саморобний вибуховий пристрій, закріплений на собі.
Той, хто влаштував вибух у Ставрополі, жив у тому ж будинку, біля якого і підірвав заступника голови міста Заура Гурцієва.
Гурцієв керував повітряною частиною захоплення Маріуполя, тобто був організатором бомбардувань міста.

Довідка:
Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі мешканців міста. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули близько 600 людей.
Першим заступник голови Ставрополя путін призначив Гурцієва у жовтні 2024 року.
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29.05.2025 10:36 Відповісти
..стовідсотково місцеві розборки ... Давайте будемо реалістами. Майор керував бомбардуванням міста Маріуполь...)))) !!!!!! Ну це смішно. Максимальна посада ... оперативний черговий командного пункту... ( передача команд по телефону)... чи ... ( бо у формі авіаційній)... командир бомбардувальника... робота якого ..вийти на ціль і скинути бомби..чи випустити ракети... а то і щось менше... Руснявий Микитка нажерся... згадав образи... і замочив заурчика.... А тут вже ЛІКВІДАЦІЯ!!! Часом не ГУР Буданова три роки розробляв операцію?)))) Щось не замочили ні одного КПС Ту-95МС... ... А тут цілий МАЙОР... цілий ОРГАНІЗАТОР бомбардувань...)))) Не смішно?
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29.05.2025 11:43 Відповісти
Дійсно, стає трохи смішно після надходження подробиць цієї події:

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29.05.2025 20:06 Відповісти
Явилась позднюю весной в кубань прохлада
Лежит гурциев под ольхой осколкам радый
Кровопоток остановить увы не в силах
Он отгребает за свое, все то что было.
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29.05.2025 11:39 Відповісти
Заура - в заурну!
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29.05.2025 11:53 Відповісти
Стільки нагород... Не вистачає ордена Святого ********* (посмертно)...
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29.05.2025 12:45 Відповісти
Нізкий уклін ліквідаторам, за позитив.
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29.05.2025 13:21 Відповісти
Виявився бойовим підорасом і познайомився з чоловіком, який його підірвав на сайті для гей-знайомств, де вони обмінювались інтимними фото та домовились про зустріч))
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29.05.2025 14:19 Відповісти
Респект ліквідаторам. Сподіваюся, така доля чекає усю сволоту з стратавіа та кораблів, яка запускає ракети по Україні.
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29.05.2025 14:48 Відповісти
 
 