Маск уходит в отставку и покидает администрацию Трампа: сократить госрасходы не удалось
Миллиардер Илон Маск заявил, что уходит в отставку с должности Специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE).
Об этом он сообщил в своей соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Поскольку мой назначенный срок в качестве Специального правительственного служащего завершается, я хочу поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить бесполезные расходы. Миссия DOGE будет только усиливаться со временем, превращаясь в образ жизни во всем правительстве", - говорится в сообщении.
Кампания Маска по сокращению размера правительства США вызвала споры: некоторые агентства были ликвидированы, а десятки тысяч федеральных служащих были уволены, пишет Bloomberg.
Ранее бизнесмен поставил цель - сэкономить триллионы долларов бюджетных средств.
"Сначала Трамп определил завершение этой инициативы на 4 июля 2026 года, давая DOGE почти 18 месяцев на поиск $2 триллионов экономии, как обещал Маск. Впоследствии он снизил эту цель до $1 триллиона, а затем и до $150 миллиардов", - говорится в материале.
Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что Маск сам инициировал процесс увольнения, которое было согласовано с Трампом.
Накануне бизнесмен раскритиковал флагманский налоговый законопроект администрации Трампа - "Один большой прекрасный закон", заявив, что тот не будет способствовать существенному уменьшению дефицита федерального бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Те що заважало кацапам - санкційний нагляд, USAID, медіа голос Америки він успішно знищив.
Так що медаль від ху-йла заробив...
Сенатори від Демократичної партії США обурені телефонними розмовами мільярдера https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ilon-mask.htm Ілона Маска із російським диктатором Володимиром Путіним. Політики закликали Пентагон та правоохоронні органи провести розслідування з міркувань національної безпеки
На думку сенаторів-демократів, Маск, призначений на керівну державну посаду обраним президентом-республіканцем Дональдом Трампом, займається мільярдами доларів у Пентагоні та контрактами з розвідувальною спільнотою в якості генерального директора аерокосмічної компанії SpaceX.
Старший член Комітету із закордонних справ сенатор Джин Шахін та голова Комітету зі збройних сил Сенату Джек Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда та генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в програмах SpaceX має бути перевірена на предмет можливого усунення та виключення після нещодавніх повідомлень про його спілкування із російськими офіційними особами. Примітно, що усунення означає віз виключення з контрактів та позбавлення привілеїв.
"Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та володаря допуску", - заявили сенатори у спільному листі.
Ну і тд й тп
класика
Важко навіть уявити, які купи гі*на доведеться розгрібати після трампістів новій адміністрації..
Віткофф проходить реабілітацію, після спарингу з лебедем.😆😂
Вы про Маска подумали?
Нет, я про презерватив.
Маск і Трамп повідкидали купу дармоїдів від бюджетних коштів (а в Україні їх кількість тільки зростає), зменшують податки для виробників (а в Україні вони зростають) та почали боротьбу з корупцією та злочинністю (ми всі знаємо, як і одне і інше росте в Україні).
Україні конче НЕОБХІДНІ власний Трамп і власний Маск!!!