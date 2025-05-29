Маск уходит в отставку и покидает администрацию Трампа: сократить госрасходы не удалось

Миллиардер Илон Маск заявил, что уходит в отставку с должности Специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE).

Об этом он сообщил в своей соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку мой назначенный срок в качестве Специального правительственного служащего завершается, я хочу поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить бесполезные расходы. Миссия DOGE будет только усиливаться со временем, превращаясь в образ жизни во всем правительстве", - говорится в сообщении.

Кампания Маска по сокращению размера правительства США вызвала споры: некоторые агентства были ликвидированы, а десятки тысяч федеральных служащих были уволены, пишет Bloomberg.

Ранее бизнесмен поставил цель - сэкономить триллионы долларов бюджетных средств.

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"Сначала Трамп определил завершение этой инициативы на 4 июля 2026 года, давая DOGE почти 18 месяцев на поиск $2 триллионов экономии, как обещал Маск. Впоследствии он снизил эту цель до $1 триллиона, а затем и до $150 миллиардов", - говорится в материале.

Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что Маск сам инициировал процесс увольнения, которое было согласовано с Трампом.

Накануне бизнесмен раскритиковал флагманский налоговый законопроект администрации Трампа - "Один большой прекрасный закон", заявив, что тот не будет способствовать существенному уменьшению дефицита федерального бюджета.

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