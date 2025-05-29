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Новости Увольнение Маска
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Маск уходит в отставку и покидает администрацию Трампа: сократить госрасходы не удалось

Илон Маск объявил, что уходит в отставку. Что известно

Миллиардер Илон Маск заявил, что уходит в отставку с должности Специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE).

Об этом он сообщил в своей соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку мой назначенный срок в качестве Специального правительственного служащего завершается, я хочу поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить бесполезные расходы. Миссия DOGE будет только усиливаться со временем, превращаясь в образ жизни во всем правительстве", - говорится в сообщении.

Илон Маск объявил, что уходит в отставку

Кампания Маска по сокращению размера правительства США вызвала споры: некоторые агентства были ликвидированы, а десятки тысяч федеральных служащих были уволены, пишет Bloomberg.

Ранее бизнесмен поставил цель - сэкономить триллионы долларов бюджетных средств.

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"Сначала Трамп определил завершение этой инициативы на 4 июля 2026 года, давая DOGE почти 18 месяцев на поиск $2 триллионов экономии, как обещал Маск. Впоследствии он снизил эту цель до $1 триллиона, а затем и до $150 миллиардов", - говорится в материале.

Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что Маск сам инициировал процесс увольнения, которое было согласовано с Трампом.

Накануне бизнесмен раскритиковал флагманский налоговый законопроект администрации Трампа - "Один большой прекрасный закон", заявив, что тот не будет способствовать существенному уменьшению дефицита федерального бюджета.

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Автор: 

США (27061) Маск Илон (230)


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Топ комментарии
+5
Обісрався та обтікає. Що ще візьмеш з укурка.
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29.05.2025 10:02
+5
З іншого боку.
Те що заважало кацапам - санкційний нагляд, USAID, медіа голос Америки він успішно знищив.
Так що медаль від ху-йла заробив...
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29.05.2025 10:08
+4
Ну нє шмогла я, нє шмогла(с)...
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29.05.2025 10:01
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Ну нє шмогла я, нє шмогла(с)...
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29.05.2025 10:01 Ответить
Обісрався та обтікає. Що ще візьмеш з укурка.
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29.05.2025 10:02 Ответить
З іншого боку.
Те що заважало кацапам - санкційний нагляд, USAID, медіа голос Америки він успішно знищив.
Так що медаль від ху-йла заробив...
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29.05.2025 10:08 Ответить
Ну наші блазні то зрозуміло - суспільство незріле понавибирало. Але ж США, чи це вже демократія так вироджується, як кацапи ******* терендіти.
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29.05.2025 10:02 Ответить
задорнов у чомусь був правий, коли казав, що вон тупі!
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29.05.2025 10:23 Ответить
ДА ШО Ж ЕТА ТАКОЙЄ? Що ж тепер Такер Карслон скажуц Хйлу ?
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29.05.2025 10:02 Ответить
А якщо дзвіночки Маска хйлу особисто ? Були ж здається? чи я собі напридумувала?
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29.05.2025 10:04 Ответить
новина від 16 листопада 2024 р
Сенатори від Демократичної партії США обурені телефонними розмовами мільярдера https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ilon-mask.htm Ілона Маска із російським диктатором Володимиром Путіним. Політики закликали Пентагон та правоохоронні органи провести розслідування з міркувань національної безпеки

На думку сенаторів-демократів, Маск, призначений на керівну державну посаду обраним президентом-республіканцем Дональдом Трампом, займається мільярдами доларів у Пентагоні та контрактами з розвідувальною спільнотою в якості генерального директора аерокосмічної компанії SpaceX.

Старший член Комітету із закордонних справ сенатор Джин Шахін та голова Комітету зі збройних сил Сенату Джек Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда та генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в програмах SpaceX має бути перевірена на предмет можливого усунення та виключення після нещодавніх повідомлень про його спілкування із російськими офіційними особами. Примітно, що усунення означає віз виключення з контрактів та позбавлення привілеїв.
"Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та володаря допуску", - заявили сенатори у спільному листі.
Ну і тд й тп
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29.05.2025 10:09 Ответить
Все що ху-йла цікавило він зробив...
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29.05.2025 10:09 Ответить
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29.05.2025 10:03 Ответить
А галасу скільки було ...
класика
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29.05.2025 10:03 Ответить
Оплата послуг Маска виявилася більшою,ніж він зменшив витрати бюджета.
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29.05.2025 10:05 Ответить
одним ідіотом менше.
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29.05.2025 10:05 Ответить
Вчинили безлад і "в ліс"? А відповідати за провали хто буде?
Важко навіть уявити, які купи гі*на доведеться розгрібати після трампістів новій адміністрації..
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29.05.2025 10:07 Ответить
-1 "володар Всесвіту" в команді Трампа.

Віткофф проходить реабілітацію, після спарингу з лебедем.😆😂
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29.05.2025 10:08 Ответить
ти за це
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29.05.2025 10:10 Ответить
Якесь пророча витівка від БІЛОГО ЛЕБЕДЯ - не чорного
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29.05.2025 10:23 Ответить
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29.05.2025 10:08 Ответить
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29.05.2025 10:12 Ответить
а як дишав як дишав але все це як з містобудівником та козою
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29.05.2025 10:09 Ответить
При всій своїй прий.бнутості навіть ї.анат Маск кидає ї.аната Трампа, відчуваючи "подих п-ця"
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29.05.2025 10:11 Ответить
Ну, зато вдалося скоротити продажі "Тесли"...
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29.05.2025 10:12 Ответить
А на прощання, вам скажу, я АбАсрался, я ухАжу...
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29.05.2025 10:21 Ответить
Прям саакашвілі по американськи
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29.05.2025 10:21 Ответить
Все таки там система получше работает. У нас годами сидят
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29.05.2025 10:26 Ответить
Спеціальний урядовий службовець призначається тільки на 120 днів.
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29.05.2025 10:35 Ответить
Ну я ж кажу, покраще.
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29.05.2025 10:43 Ответить
Это было прогнозируемо !! Изначально было понятно что пиар и фарс Илона был обречен
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29.05.2025 10:27 Ответить
.... натянули, засунули, кончили, сняли и выбросили.
Вы про Маска подумали?
Нет, я про презерватив.
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29.05.2025 10:33 Ответить
блискуча робота. Найкращій Спеціальний урядовий службовець за всю історію США, бо нікого з поперезників на цій посаді світ взагалі не знав. Правда тепер у наступного президента можуть бути труднощі з цим призначенням, бо ніхто не зможе зрівнятись з нейлоном.
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29.05.2025 10:34 Ответить
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29.05.2025 11:23 Ответить
І наполовину брехлива стаття, і коментарі під нею говорять про одне: 73% недоумків (незалежно від імені обраного "лідора") будуть і надалі формувати страшне майбутнє України... І поки цей відсоток не зменшиться хоча б до 55-ти - Україна приречена на загнивання.
Маск і Трамп повідкидали купу дармоїдів від бюджетних коштів (а в Україні їх кількість тільки зростає), зменшують податки для виробників (а в Україні вони зростають) та почали боротьбу з корупцією та злочинністю (ми всі знаємо, як і одне і інше росте в Україні).
Україні конче НЕОБХІДНІ власний Трамп і власний Маск!!!
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29.05.2025 11:13 Ответить
 
 