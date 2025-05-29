Маск йде у відставку та залишає адміністрацію Трампа: скоротити держвитрати не вдалося

Мільярдер Ілон Маск заявив, що йде у відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE).

Про це він повідомив у своїй соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді", - йдеться в повідомленні.

Кампанія Маска щодо скорочення розміру уряду США викликала суперечки: деякі агентства було ліквідовано, а десятки тисяч федеральних службовців були звільнені, пише Bloomberg.

Раніше бізнесмен поставив ціль - зекономити трильйони доларів бюджетних коштів.

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"Спочатку Трамп визначив завершення цієї ініціативи на 4 липня 2026 року, даючи DOGE майже 18 місяців на пошук $2 трильйонів економії, як обіцяв Маск. Згодом він знизив цю мету до $1 трильйона, а потім і до $150 мільярдів", - йдеться в матеріалі.

Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджено з Трампом.

Напередодні бізнесмен розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа - "Один великий прекрасний закон", заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.

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