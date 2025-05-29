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Новини Звільнення Маска
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Маск йде у відставку та залишає адміністрацію Трампа: скоротити держвитрати не вдалося

Ілон Маск оголосив, що йде у відставку. Що відомо

Мільярдер Ілон Маск заявив, що йде у відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE).

Про це він повідомив у своїй соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді", - йдеться в повідомленні.

Ілон Маск оголосив, що йде у відставку

Кампанія Маска щодо скорочення розміру уряду США викликала суперечки: деякі агентства було ліквідовано, а десятки тисяч федеральних службовців були звільнені, пише Bloomberg.

Раніше бізнесмен поставив ціль - зекономити трильйони доларів бюджетних коштів. 

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"Спочатку Трамп визначив завершення цієї ініціативи на 4 липня 2026 року, даючи DOGE майже 18 місяців на пошук $2 трильйонів економії, як обіцяв Маск. Згодом він знизив цю мету до $1 трильйона, а потім і до $150 мільярдів", - йдеться в матеріалі.

Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджено з Трампом.

Напередодні бізнесмен розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа - "Один великий прекрасний закон", заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.

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Автор: 

США (23335) Маск Ілон (661)


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Топ коментарі
+17
З іншого боку.
Те що заважало кацапам - санкційний нагляд, USAID, медіа голос Америки він успішно знищив.
Так що медаль від ху-йла заробив...
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29.05.2025 10:08
+14
Ну нє шмогла я, нє шмогла(с)...
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29.05.2025 10:01
+14
Обісрався та обтікає. Що ще візьмеш з укурка.
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29.05.2025 10:02
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Ну нє шмогла я, нє шмогла(с)...
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29.05.2025 10:01 Відповісти
Ну як так можна брехати? Чи 150 мільярдів це не гроші? Якби стікі давали Україні, то вже війну б виграли!
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29.05.2025 12:33 Відповісти
І доречі Маск заощадив не на 150, а на 350 мільярдів. Якщо б стікі давали Україні, то вже б АТБ був замість мавзолею біля Кремля.
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29.05.2025 12:44 Відповісти
Затаїв злобу Маск - ще він повернеться і засуне сирну шляпу у пику трампону та його діткам...
мля буду.
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29.05.2025 14:11 Відповісти
Обісрався та обтікає. Що ще візьмеш з укурка.
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29.05.2025 10:02 Відповісти
З іншого боку.
Те що заважало кацапам - санкційний нагляд, USAID, медіа голос Америки він успішно знищив.
Так що медаль від ху-йла заробив...
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29.05.2025 10:08 Відповісти
оце ти клоун. як USAID заважала кацапам напасти на нас?
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29.05.2025 13:00 Відповісти
Ну наші блазні то зрозуміло - суспільство незріле понавибирало. Але ж США, чи це вже демократія так вироджується, як кацапи ******* терендіти.
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29.05.2025 10:02 Відповісти
задорнов у чомусь був правий, коли казав, що вон тупі!
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29.05.2025 10:23 Відповісти
ДА ШО Ж ЕТА ТАКОЙЄ? Що ж тепер Такер Карслон скажуц Хйлу ?
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29.05.2025 10:02 Відповісти
А якщо дзвіночки Маска хйлу особисто ? Були ж здається? чи я собі напридумувала?
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29.05.2025 10:04 Відповісти
новина від 16 листопада 2024 р
Сенатори від Демократичної партії США обурені телефонними розмовами мільярдера https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ilon-mask.htm Ілона Маска із російським диктатором Володимиром Путіним. Політики закликали Пентагон та правоохоронні органи провести розслідування з міркувань національної безпеки

На думку сенаторів-демократів, Маск, призначений на керівну державну посаду обраним президентом-республіканцем Дональдом Трампом, займається мільярдами доларів у Пентагоні та контрактами з розвідувальною спільнотою в якості генерального директора аерокосмічної компанії SpaceX.

Старший член Комітету із закордонних справ сенатор Джин Шахін та голова Комітету зі збройних сил Сенату Джек Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда та генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в програмах SpaceX має бути перевірена на предмет можливого усунення та виключення після нещодавніх повідомлень про його спілкування із російськими офіційними особами. Примітно, що усунення означає віз виключення з контрактів та позбавлення привілеїв.
"Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та володаря допуску", - заявили сенатори у спільному листі.
Ну і тд й тп
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29.05.2025 10:09 Відповісти
Все що ху-йла цікавило він зробив...
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29.05.2025 10:09 Відповісти
Все, що ***** було потрібно - Маск вже зробив - закрив шкідливі для ***** американські органи та організації, злив ***** бази даний і тд.
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29.05.2025 13:24 Відповісти
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29.05.2025 10:03 Відповісти
А галасу скільки було ...
класика
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29.05.2025 10:03 Відповісти
Чуйка мені підказує, що найлютіший треш іще попереду. І без Ілони той треш не здійснити.
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30.05.2025 01:06 Відповісти
Оплата послуг Маска виявилася більшою,ніж він зменшив витрати бюджета.
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29.05.2025 10:05 Відповісти
одним ідіотом менше.
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29.05.2025 10:05 Відповісти
Вчинили безлад і "в ліс"? А відповідати за провали хто буде?
Важко навіть уявити, які купи гі*на доведеться розгрібати після трампістів новій адміністрації..
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29.05.2025 10:07 Відповісти
-1 "володар Всесвіту" в команді Трампа.

Віткофф проходить реабілітацію, після спарингу з лебедем.😆😂
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29.05.2025 10:08 Відповісти
ти за це
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29.05.2025 10:10 Відповісти
Якесь пророча витівка від БІЛОГО ЛЕБЕДЯ - не чорного
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29.05.2025 10:23 Відповісти
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29.05.2025 10:08 Відповісти
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29.05.2025 10:12 Відповісти
а як дишав як дишав але все це як з містобудівником та козою
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29.05.2025 10:09 Відповісти
При всій своїй прий.бнутості навіть ї.анат Маск кидає ї.аната Трампа, відчуваючи "подих п-ця"
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29.05.2025 10:11 Відповісти
Ну, зато вдалося скоротити продажі "Тесли"...
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29.05.2025 10:12 Відповісти
А на прощання, вам скажу, я АбАсрался, я ухАжу...
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29.05.2025 10:21 Відповісти
Прям саакашвілі по американськи
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29.05.2025 10:21 Відповісти
Все таки там система получше работает. У нас годами сидят
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29.05.2025 10:26 Відповісти
Спеціальний урядовий службовець призначається тільки на 120 днів.
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29.05.2025 10:35 Відповісти
Ну я ж кажу, покраще.
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29.05.2025 10:43 Відповісти
Это было прогнозируемо !! Изначально было понятно что пиар и фарс Илона был обречен
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29.05.2025 10:27 Відповісти
.... натянули, засунули, кончили, сняли и выбросили.
Вы про Маска подумали?
Нет, я про презерватив.
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29.05.2025 10:33 Відповісти
блискуча робота. Найкращій Спеціальний урядовий службовець за всю історію США, бо нікого з поперезників на цій посаді світ взагалі не знав. Правда тепер у наступного президента можуть бути труднощі з цим призначенням, бо ніхто не зможе зрівнятись з нейлоном.
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29.05.2025 10:34 Відповісти
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29.05.2025 11:23 Відповісти
"Йду нах!!!" "Йду нах!!!" "Йду нах!!!"...
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29.05.2025 11:35 Відповісти
100%! У нас, частково, подібним реформатором був Порох, але 73% обрали "хуже нє будєт"! До речі, "цензор" також дуже сильно допоміг звалити Порошенка!
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29.05.2025 13:10 Відповісти
гарна спроба, але опустити Пороха нижче купленого коломойськими-медведчуками посереднього стендапера, вам не вдалось.
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29.05.2025 13:28 Відповісти
І наполовину брехлива стаття, і коментарі під нею говорять про одне: 73% недоумків (незалежно від імені обраного "лідора") будуть і надалі формувати страшне майбутнє України... І поки цей відсоток не зменшиться хоча б до 55-ти - Україна приречена на загнивання.
Маск і Трамп повідкидали купу дармоїдів від бюджетних коштів (а в Україні їх кількість тільки зростає), зменшують податки для виробників (а в Україні вони зростають) та почали боротьбу з корупцією та злочинністю (ми всі знаємо, як і одне і інше росте в Україні).
Україні конче НЕОБХІДНІ власний Трамп і власний Маск!!!
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29.05.2025 11:13 Відповісти
Бо я, на відміну від більшості пропалчених ботів, як ти, наприклад, дармоїдів-соросят або корисних ідіотів, багато працюю і включаюсь в обговорення лише тоді, коли маю вільну годину!
А щодо Маска, то його дії заощадили для бюджету США понад 300 млрд баксів (бюджет України до повномасштабного вторгнення складав менше 200 млрд $)! І це - лише початок. Якщо вдастся відкинути ще мільйон дармоїдів, котрі не працюють вже по кілька поколінь, але хочуть жити ні в чому собі не відмовляючи - то це заощадить ще сотні мільярдів, а можливо, і трильйон!
Маск - молодець! Шкода, що він йде у відставку. Він, як і Порох, втрачає власні статки, працюючи на країну, але 73% споживачів соціалістичного лайна, готові обрати солодкоголосих брехунів, котрі знгищують країни!
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29.05.2025 12:11 Відповісти
Дурню! Для того, щоб реально зекономить гроші, в Штатах треба, дійсно, обмежить "дармоїдів"... Але не чиновників, які хоч якусь користь приносять, а тих, хто вже десятки років живе на допомогу по безробіттю, ні дня в житті не працювавши... Трамп мріє про те, як всі в США будуть вироблять корисну для американців, продукцію?... Для цього повернуть промисловість з Китаю до США. Але як він зажене до станків ОТИХ "захребетників"? Насильно? Так вони його, за ТАКЕ, "ногами вперед винесуть", з Білого Дому... Змусить працювать отих "велферовців"-халявщиків може тільки ГОЛОД... Але , одночасно, треба тоді, й готуваться до сплеску злочннності... Бо красти набагато легше, ніж працювать... Твої "МАГАшисти" , на чолі з Трампом і Маском, заварили таку "кашу", яку США буде "сьорбать" років з десять, після цього...
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29.05.2025 13:30 Відповісти
Тобто, "кашу заварили" не ******* комуняки-демократи, починаючи з Клінтона та Обами, а Трамп та Маск, котрі намагаються зменшити кількість дармоїдів? У тебе все нормально з головою? Хоча, судячи з твоїх коментарів, відповідь сама напрошується.
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29.05.2025 13:49 Відповісти
"Каша заварена" була тими, хто почав масову роздачу "допомоги по безробіттю", і перестав її обмежувать часовими рамками... Уже народилося третє покоління ТАКИХ "захребетників"... Так що тут навіть і не в Обамі з Клінтоном, справа... А Трамп уже "пожинає плоди... От тільки він "не з того кінця взявся"...
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29.05.2025 14:03 Відповісти
якщо можеш аргументовано довести що в Україні кількість дармоїдів знижується - доведи. а просто поливати інших лайном, це ж не твій рівень, чи твій?
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29.05.2025 13:05 Відповісти
Мамка казали, що краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти. Одного блазня вже маємо, не вистачає тільки дурня з шаблею.
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29.05.2025 17:47 Відповісти
Добродію, ти ліки загубив? Негайно біжи до аптеки за новими ліками, бо ще покусаєш когось!
А раптом ти заразний?..
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30.05.2025 00:57 Відповісти
давай у команду
зелених ригіАналів
тут кіздуни потрібні
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29.05.2025 11:41 Відповісти
південноафриканський бОгдан
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29.05.2025 11:42 Відповісти
іди інвестуй в телеграми своїх власників, тут розвалити нічого не зміг на замовлення
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29.05.2025 11:42 Відповісти
Та чого ви накинулись на нього. Вклав 250 лямів в передвиборчу кампанію Трампа, а заробив 26,5 мільярдів. Нічого особистого чистий бізнес.
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29.05.2025 11:42 Відповісти
Що ти верзеш, брехун?! Маск особисто лише втратив від своєї діяльності, але вже заощадив для США понад 300 млрд!
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29.05.2025 12:13 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mask-stav-bagatshym-pislja-peremohy-trampa/33192295.html
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29.05.2025 12:18 Відповісти
Читати вмієш? То читай.
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29.05.2025 12:20 Відповісти
Я. на відміну від тебе, не тільки читати вмію, але й маю нормальну пам'ять і здатність аналізувати.
"Радіо Свобода" перетворилася на соціалістичну брехливу помийку, котрій сильно урізали бюджет. А та "новина", яку ти навів - вже давно не актуальна, оскільки після тимчасового зростання вартості акцій Маска, одразу після виборів, а згодом, через хайп грантожерів-дармоїдів втратив 134,7 мільярда доларів! Рахувати вмієш? А читати? Ну то почитай: https://suspilne.media/989503-statki-ilona-maska-vperse-z-listopada-vpali-nizce-300-mlrd-dolariv/#:~:text=%D0%A6%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%20134,%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%8E%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8E.
і порахуй скільки він "заробив"!
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29.05.2025 13:07 Відповісти
А це вже його тупа політика спрацювала проти нього. Ну буває.
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30.05.2025 09:10 Відповісти
Понять и простить....
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29.05.2025 11:44 Відповісти

Абнять і плакать.
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30.05.2025 00:59 Відповісти
Наколошматив хаосу і зіґанув н@к¥й
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29.05.2025 11:47 Відповісти
Как это сократить расходы не удалось? Вот Илону уволят - какое будет сокращение расходов!
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29.05.2025 11:49 Відповісти
гора родила мышь...
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29.05.2025 11:53 Відповісти
Какая отставка? А компенсировать тот бардак, что он натворил кто будет.
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29.05.2025 12:22 Відповісти
От него ждали кровопролитиев, а он Чижика съел... (с)
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30.05.2025 01:00 Відповісти
 
 