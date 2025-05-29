Маск йде у відставку та залишає адміністрацію Трампа: скоротити держвитрати не вдалося
Мільярдер Ілон Маск заявив, що йде у відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE).
Про це він повідомив у своїй соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді", - йдеться в повідомленні.
Кампанія Маска щодо скорочення розміру уряду США викликала суперечки: деякі агентства було ліквідовано, а десятки тисяч федеральних службовців були звільнені, пише Bloomberg.
Раніше бізнесмен поставив ціль - зекономити трильйони доларів бюджетних коштів.
"Спочатку Трамп визначив завершення цієї ініціативи на 4 липня 2026 року, даючи DOGE майже 18 місяців на пошук $2 трильйонів економії, як обіцяв Маск. Згодом він знизив цю мету до $1 трильйона, а потім і до $150 мільярдів", - йдеться в матеріалі.
Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджено з Трампом.
Напередодні бізнесмен розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа - "Один великий прекрасний закон", заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.
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мля буду.
Те що заважало кацапам - санкційний нагляд, USAID, медіа голос Америки він успішно знищив.
Так що медаль від ху-йла заробив...
Сенатори від Демократичної партії США обурені телефонними розмовами мільярдера https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ilon-mask.htm Ілона Маска із російським диктатором Володимиром Путіним. Політики закликали Пентагон та правоохоронні органи провести розслідування з міркувань національної безпеки
На думку сенаторів-демократів, Маск, призначений на керівну державну посаду обраним президентом-республіканцем Дональдом Трампом, займається мільярдами доларів у Пентагоні та контрактами з розвідувальною спільнотою в якості генерального директора аерокосмічної компанії SpaceX.
Старший член Комітету із закордонних справ сенатор Джин Шахін та голова Комітету зі збройних сил Сенату Джек Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда та генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в програмах SpaceX має бути перевірена на предмет можливого усунення та виключення після нещодавніх повідомлень про його спілкування із російськими офіційними особами. Примітно, що усунення означає віз виключення з контрактів та позбавлення привілеїв.
"Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та володаря допуску", - заявили сенатори у спільному листі.
Ну і тд й тп
класика
Важко навіть уявити, які купи гі*на доведеться розгрібати після трампістів новій адміністрації..
Віткофф проходить реабілітацію, після спарингу з лебедем.😆😂
Вы про Маска подумали?
Нет, я про презерватив.
Маск і Трамп повідкидали купу дармоїдів від бюджетних коштів (а в Україні їх кількість тільки зростає), зменшують податки для виробників (а в Україні вони зростають) та почали боротьбу з корупцією та злочинністю (ми всі знаємо, як і одне і інше росте в Україні).
Україні конче НЕОБХІДНІ власний Трамп і власний Маск!!!
А щодо Маска, то його дії заощадили для бюджету США понад 300 млрд баксів (бюджет України до повномасштабного вторгнення складав менше 200 млрд $)! І це - лише початок. Якщо вдастся відкинути ще мільйон дармоїдів, котрі не працюють вже по кілька поколінь, але хочуть жити ні в чому собі не відмовляючи - то це заощадить ще сотні мільярдів, а можливо, і трильйон!
Маск - молодець! Шкода, що він йде у відставку. Він, як і Порох, втрачає власні статки, працюючи на країну, але 73% споживачів соціалістичного лайна, готові обрати солодкоголосих брехунів, котрі знгищують країни!
А раптом ти заразний?..
зелених ригіАналів
тут кіздуни потрібні
"Радіо Свобода" перетворилася на соціалістичну брехливу помийку, котрій сильно урізали бюджет. А та "новина", яку ти навів - вже давно не актуальна, оскільки після тимчасового зростання вартості акцій Маска, одразу після виборів, а згодом, через хайп грантожерів-дармоїдів втратив 134,7 мільярда доларів! Рахувати вмієш? А читати? Ну то почитай: https://suspilne.media/989503-statki-ilona-maska-vperse-z-listopada-vpali-nizce-300-mlrd-dolariv/#:~:text=%D0%A6%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%20134,%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%8E%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8E.
і порахуй скільки він "заробив"!
Абнять і плакать.