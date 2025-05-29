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Принуждал подчиненных строить коттеджи для матери и тещи: Командира воинской части будут судить в Днепропетровской области, - ГБР

В Днепропетровской области разоблачен командир воинской части, который вместо несения службы заставлял подчиненных строить ему дома

Работники ГБР завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В 2022 году подполковник начал строительство двух коттеджей для своей матери и тещи. Вместо наемных работников он привлек подчиненных военнослужащих, угрожая им отправкой в зону боевых действий в случае отказа.

С определенной периодичностью военные покидали расположение части и выполняли строительные работы. Это продолжалось почти три года. Несмотря на фактическое отсутствие на службе, им продолжали начислять денежное обеспечение.

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В ноябре 2024 года следователи ГБР провели обыски на местах строительства, которое находилось в активной фазе. Во время следственных действий изъяты документы по выплате денежного обеспечения, суточных нарядов, личные дела военнослужащих, мобильные телефоны, а также черновые записи, связанные со строительством.

Автор: 

военнослужащие (6175) ГБР (3032) Днепропетровская область (4052)


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Одна з совкових традицій у армії...
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29.05.2025 10:46 Ответить
Ну і повісити, цю скотину підполковника, навпроти котеджів!
Знову починаються, оті портновські гойдалки суддівських, на роки та за ГРОШІ! Чи він відрізняється від катів-московитів!???
Знести під нуль, накрадені будівлі, його ж руками!
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29.05.2025 11:11 Ответить
 
 