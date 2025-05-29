Принуждал подчиненных строить коттеджи для матери и тещи: Командира воинской части будут судить в Днепропетровской области, - ГБР
Работники ГБР завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В 2022 году подполковник начал строительство двух коттеджей для своей матери и тещи. Вместо наемных работников он привлек подчиненных военнослужащих, угрожая им отправкой в зону боевых действий в случае отказа.
С определенной периодичностью военные покидали расположение части и выполняли строительные работы. Это продолжалось почти три года. Несмотря на фактическое отсутствие на службе, им продолжали начислять денежное обеспечение.
В ноябре 2024 года следователи ГБР провели обыски на местах строительства, которое находилось в активной фазе. Во время следственных действий изъяты документы по выплате денежного обеспечения, суточных нарядов, личные дела военнослужащих, мобильные телефоны, а также черновые записи, связанные со строительством.
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Знову починаються, оті портновські гойдалки суддівських, на роки та за ГРОШІ! Чи він відрізняється від катів-московитів!???
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