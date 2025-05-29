Примушував підлеглих будувати котеджі для матері та тещі: Командира військової частини судитимуть на Дніпропетровщині, - ДБР.

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Замість найманих працівників він залучив підлеглих військовослужбовців, погрожуючи їм відправленням у зону бойових дій у разі відмови.

З певною періодичністю військові залишали розташування частини та виконували будівельні роботи. Це тривало майже три роки. Попри фактичну відсутність на службі, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.

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У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на місцях будівництва, яке перебувало в активній фазі. Під час слідчих дій вилучено документи щодо виплати грошового забезпечення, добових нарядів, особові справи військовослужбовців, мобільні телефони, а також чорнові записи, пов’язані з будівництвом.