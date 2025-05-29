Примушував підлеглих будувати котеджі для матері та тещі: Командира військової частини судитимуть на Дніпропетровщині, - ДБР.
Працівники ДБР завершили розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Замість найманих працівників він залучив підлеглих військовослужбовців, погрожуючи їм відправленням у зону бойових дій у разі відмови.
З певною періодичністю військові залишали розташування частини та виконували будівельні роботи. Це тривало майже три роки. Попри фактичну відсутність на службі, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.
У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на місцях будівництва, яке перебувало в активній фазі. Під час слідчих дій вилучено документи щодо виплати грошового забезпечення, добових нарядів, особові справи військовослужбовців, мобільні телефони, а також чорнові записи, пов’язані з будівництвом.
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Знову починаються, оті портновські гойдалки суддівських, на роки та за ГРОШІ! Чи він відрізняється від катів-московитів!???
Знести під нуль, накрадені будівлі, його ж руками!
заголовок такий, наче якогось нового зловили, а це той самий