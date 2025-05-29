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Новини
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Примушував підлеглих будувати котеджі для матері та тещі: Командира військової частини судитимуть на Дніпропетровщині, - ДБР.

На Дніпропетровщині викрито командира військової частини, який замість несення служби змушував підлеглих будувати йому будинки

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Замість найманих працівників він залучив підлеглих військовослужбовців, погрожуючи їм відправленням у зону бойових дій у разі відмови.

З певною періодичністю військові залишали розташування частини та виконували будівельні роботи. Це тривало майже три роки. Попри фактичну відсутність на службі, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.

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У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на місцях будівництва, яке перебувало в активній фазі. Під час слідчих дій вилучено документи щодо виплати грошового забезпечення, добових нарядів, особові справи військовослужбовців, мобільні телефони, а також чорнові записи, пов’язані з будівництвом.

Автор: 

військовослужбовці (4800) ДБР (3540) Дніпропетровська область (3831)


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Топ коментарі
+4
Одна з совкових традицій у армії...
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29.05.2025 10:46
+3
Навіщо ? Автомат в руки і в Покровськ, а будинки роздати ветеранам.
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29.05.2025 11:35
+1
Ну і повісити, цю скотину підполковника, навпроти котеджів!
Знову починаються, оті портновські гойдалки суддівських, на роки та за ГРОШІ! Чи він відрізняється від катів-московитів!???
Знести під нуль, накрадені будівлі, його ж руками!
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29.05.2025 11:11
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Одна з совкових традицій у армії...
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29.05.2025 10:46 Відповісти
Ну і повісити, цю скотину підполковника, навпроти котеджів!
Знову починаються, оті портновські гойдалки суддівських, на роки та за ГРОШІ! Чи він відрізняється від катів-московитів!???
Знести під нуль, накрадені будівлі, його ж руками!
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29.05.2025 11:11 Відповісти
Навіщо ? Автомат в руки і в Покровськ, а будинки роздати ветеранам.
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29.05.2025 11:35 Відповісти
шо вони з цим камандіром носяться вже другий рік?
заголовок такий, наче якогось нового зловили, а це той самий
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29.05.2025 11:31 Відповісти
Сподіваюсь, що котеджі будуються не у Львівській, а у Дніпропетровській області? Значить, пан підполковник - яскравий приклад... незламності та упевненості "в завтрашнєм днє"!
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29.05.2025 11:32 Відповісти
Такі вояки швидко шеврони змінять на аквафреш.
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29.05.2025 11:36 Відповісти
А побудовані для родичів котеджі "пєрєаформят парускім законам"?
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29.05.2025 11:38 Відповісти
Разжаловать в рядовые и в штурмовые подразделения на Донбас.
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29.05.2025 11:34 Відповісти
А в чому полягає саме примус? Мені здається більш логічним, що його підлеглі бійці з радістю погодились на це добровільно. Адже краще у тилу і безпеці будувати котедж для тещі комбата отримуючи при цьому військову зарплатню ніж гинути в холодному окопі чи десь в лісопосадці від російських обстрілів....
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29.05.2025 11:45 Відповісти
Саме так. Хто не пройшов війни - той вас не зрозуміє
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29.05.2025 12:08 Відповісти
Примушував (с) ...
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29.05.2025 11:47 Відповісти
Пирують курви під час кровопролиття найкращих синів та доньок українського народу..По корупційних розслідуваннях то пирують всі верхи і так до низу... З низів іде на внрх , щоб не Феміда не бачила..Тут тобі забудовники Кличка і так по всіх областях...так в сервісних центрах, де провели шмон так. що на права ніхто здати не може..всіх валять... дав 42 км в час, а по наказу було 40...то все гуляй..валять так що казна скоро лопне, і сервісмени головні отримають Героїв України...Тут Стьопа Черновецький вже біля Пирогово отримав дозвіл забудовувати... вилупок космонавта, там ще таких кагорта... вони накрали, а сьогодні далі косять ..але..вже вони донати і благодійники...ось який авторитет.. Ми самі бачимо як в комуфляж оділися деякі янекові хамелеони, ті що завтра будуть в у ВРаді...
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29.05.2025 11:59 Відповісти
 
 