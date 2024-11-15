Примушував підлеглих будувати котеджі для матері та тещі: Командира військової частини затримано на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примусив підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, п’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника.
Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував бійцям відправити їх на передову в найгарячіші точки.
Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.
Загальна сума збитків державі становить 2,5 млн гривень.
Обшуки у командира військової частини
Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Під час слідчих дій вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх "заступання" в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.
Командира військової частини затримано та повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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Вони всі знали що відбувається. І теж крали як і командир.
Хоча, крадіжки під час війни - це зрада. І їм місце в тюрмі.
Точно. Посмотрите кладку пеноблока на предпоследнем фото. На тёщином доме учились работе каменщика
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Нормальний командир. Своє будує, підлеглих не ображає, служба йде, робота кипить, гроші виплачуються. Що ще потрібне для повного щастя?
Бусіфікувати надцять Микол, щоб все це захищати.
Не командиру ж части та іншим співробітниками воїнізованих структур та держслужбовцям захистом займатися.
Ну тіпа підарас.
незадоволення.. Сидиш хер зна де, нагодовавний, нічого не літає ще й премія капає.. Прям
проблема проблем. Ще напевно і додому на регулярній основі каталися.
Тепер треба "бойові" реально відробляти.
Також: зампотилу, начфін, начштабу тощо. Кровью, або в"язниця років 5-10. З конфіскацією.