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Примушував підлеглих будувати котеджі для матері та тещі: Командира військової частини затримано на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примусив підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, п’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника.

Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував бійцям відправити їх на передову в найгарячіші точки.

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Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі

Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума збитків державі становить 2,5 млн гривень.

Обшуки у командира військової частини

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Під час слідчих дій вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх "заступання" в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.

Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі

Командира військової частини затримано та повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі

Автор: 

військовослужбовці (4743) ДБР (3488) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+15
Це під час війни ? Ну дуже скромна людина.
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15.11.2024 16:10
+10
Пацан к успєху шол. А конфіскацію майна не передбачено? Можнатподумати що воно чесно заробило/заслужило на ото все
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15.11.2024 16:21
+10
Заступники командира в/ч 100% знали, що саме відбувається протягом років і не доповіли куди треба щодо порушення статуту начальником. Ці особи теж мають бути засуджені до тривалих термінів ув"язнення. Але боюся, що буде задіяно відпрацьований принцип - зрозуміти і пробачити. Безлад у війську продовжуватиметься. Тільки безжальні суворі вироки врятують армію.
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15.11.2024 16:59
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Це під час війни ? Ну дуже скромна людина.
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15.11.2024 16:10 Відповісти
Заступники командира в/ч 100% знали, що саме відбувається протягом років і не доповіли куди треба щодо порушення статуту начальником. Ці особи теж мають бути засуджені до тривалих термінів ув"язнення. Але боюся, що буде задіяно відпрацьований принцип - зрозуміти і пробачити. Безлад у війську продовжуватиметься. Тільки безжальні суворі вироки врятують армію.
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15.11.2024 16:59 Відповісти
Не знаю чи правда. Того начальника ТЦК, якого зафільмували у роб. кабінеті з колежанками, наче відправили змивати ганьбу кров"ю. Після поранення доручили формувати нову бригаду.
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15.11.2024 18:52 Відповісти
Там все керівництво потрібно розжалувати в рядові і заарештувати.
Вони всі знали що відбувається. І теж крали як і командир.
Хоча, крадіжки під час війни - це зрада. І їм місце в тюрмі.
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15.11.2024 19:07 Відповісти
Тренувались на тещі
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15.11.2024 16:11 Відповісти
+++
Точно. Посмотрите кладку пеноблока на предпоследнем фото. На тёщином доме учились работе каменщика
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15.11.2024 19:53 Відповісти
Примушував
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15.11.2024 16:11 Відповісти
А від влади його відсторонили, чи продовжую пакастити падлюка
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15.11.2024 16:13 Відповісти
Це на та частина, в якій "проходив службу" житомирський податківець?
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15.11.2024 16:15 Відповісти
Якщо ти офіцер, да ще вище лейтенанта загинути на цій війні в тебе шансів не більше ніж в дтп під києвом.
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15.11.2024 16:19 Відповісти
Пацан к успєху шол. А конфіскацію майна не передбачено? Можнатподумати що воно чесно заробило/заслужило на ото все
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15.11.2024 16:21 Відповісти
Військовослужбовці майже три роки не з'являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань Джерело:
*********
Нормальний командир. Своє будує, підлеглих не ображає, служба йде, робота кипить, гроші виплачуються. Що ще потрібне для повного щастя?
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15.11.2024 16:22 Відповісти
Що що
Бусіфікувати надцять Микол, щоб все це захищати.
Не командиру ж части та іншим співробітниками воїнізованих структур та держслужбовцям захистом займатися.
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15.11.2024 16:51 Відповісти
І чого причепилися, не для себе же робив, а ще давав військовослужбовцям возможности отримати додатково будівельну спеціальність, да ще і можливості стати ветеранами війни. Не ризикуючи при цьому життями. Отець рідний.
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15.11.2024 16:24 Відповісти
Ндяя... Всьо ясно, тіко що то за панталони такі стрьомні у камандіра? На першому хвото.
Ну тіпа підарас.
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15.11.2024 16:27 Відповісти
по-моему "примушені" були очень довольны таким раскладом
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15.11.2024 16:35 Відповісти
і хто після цього хоче піти рабом туди?
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15.11.2024 16:36 Відповісти
Примушував то вже занадто криве слово.. Так і бачу як ті військовослужбовці проявляли
незадоволення.. Сидиш хер зна де, нагодовавний, нічого не літає ще й премія капає.. Прям
проблема проблем. Ще напевно і додому на регулярній основі каталися.
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15.11.2024 16:39 Відповісти
І хто ж це так "стойбатівців" підставив? Мабуть сусіди позаздрили...
Тепер треба "бойові" реально відробляти.
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15.11.2024 16:51 Відповісти
У всі часи дружин охфіцерів була важка доля . Їх йе...бали всі кому не лінь , починаючи з солдат і закінчуючи нач. Штаба ! Цім хлопцям пощастило ще гроші за це отримувати, теща теж була підхваті !
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15.11.2024 16:53 Відповісти
Стройбат повернувся? Маленька радянська армія не може ніяк переродитися.
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15.11.2024 17:07 Відповісти
це в армії дуже поширена "діяльність" вже десятиліттями і навіть зараз, як не дивно
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15.11.2024 17:09 Відповісти
.... цей аферист брав приклад з ляксєя резнікова який теж хотів прибарахліцца.
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15.11.2024 18:35 Відповісти
Командир частини ? На фронт змивати ганьбу кровью. Або 5 статей КК.

Також: зампотилу, начфін, начштабу тощо. Кровью, або в"язниця років 5-10. З конфіскацією.
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15.11.2024 18:56 Відповісти
 
 