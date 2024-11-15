Примушував підлеглих будувати котеджі для матері та тещі: Командира військової частини затримано на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примусив підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, п’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника.

Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував бійцям відправити їх на передову в найгарячіші точки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Підвозив" чоловіків до кордону за гроші: на Львівщині викрито правоохоронця





Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума збитків державі становить 2,5 млн гривень.

Обшуки у командира військової частини

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Під час слідчих дій вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх "заступання" в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.





Командира військової частини затримано та повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під варту ексчиновника Міноборони, який "списав" 94 млн грн пені львівському бізнесмену Гринкевичу за прострочені контракти











