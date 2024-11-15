РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5529 посетителей онлайн
Новости Фото
10 163 24

Принуждал подчиненных строить коттеджи для матери и тещи: Командир воинской части задержан на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, который заставил подчиненных работать на частной стройке для своих близких родственников, сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, пять военнослужащих, начиная с 2022 года, возводили дома для матери и тещи подполковника.

Два двухэтажных коттеджа подчиненные строили с фундамента, также начальник "заказал" в доме для матери зону барбекю. В случае отказа работать командир угрожал бойцам отправить их на передовую в самые горячие точки.

Читайте также: Суд отправил под стражу экс-чиновника Минобороны, "списавшего" 94 млн грн пени львовскому бизнесмену Гринкевичу за просроченные контракты

Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі

Военнослужащие почти три года не появлялись на службе, но ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых (специальных) задач.

Общая сумма ущерба государству составляет 2,5 млн гривен.

Обыски у командира воинской части

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. Во время следственных действий изъяты документы по начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их "заступании" в суточные наряды, личные дела, мобильные телефоны, черновые записи по строительству.

Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі

Командир воинской части задержан и уведомлен о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Читайте также: Сообщено о подозрении экс-налоговику из Житомирщины, 2 года незаконно получавшему зарплату как военный, - ГБР

Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі
Командир військової частини змушував підлеглих будувати йому будинки: деталі

Автор: 

военнослужащие (6132) ГБР (2985) Днепропетровская область (3943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Це під час війни ? Ну дуже скромна людина.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:10
+10
Пацан к успєху шол. А конфіскацію майна не передбачено? Можнатподумати що воно чесно заробило/заслужило на ото все
показать весь комментарий
15.11.2024 16:21
+10
Заступники командира в/ч 100% знали, що саме відбувається протягом років і не доповіли куди треба щодо порушення статуту начальником. Ці особи теж мають бути засуджені до тривалих термінів ув"язнення. Але боюся, що буде задіяно відпрацьований принцип - зрозуміти і пробачити. Безлад у війську продовжуватиметься. Тільки безжальні суворі вироки врятують армію.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це під час війни ? Ну дуже скромна людина.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:10 Ответить
Заступники командира в/ч 100% знали, що саме відбувається протягом років і не доповіли куди треба щодо порушення статуту начальником. Ці особи теж мають бути засуджені до тривалих термінів ув"язнення. Але боюся, що буде задіяно відпрацьований принцип - зрозуміти і пробачити. Безлад у війську продовжуватиметься. Тільки безжальні суворі вироки врятують армію.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:59 Ответить
Не знаю чи правда. Того начальника ТЦК, якого зафільмували у роб. кабінеті з колежанками, наче відправили змивати ганьбу кров"ю. Після поранення доручили формувати нову бригаду.
показать весь комментарий
15.11.2024 18:52 Ответить
Там все керівництво потрібно розжалувати в рядові і заарештувати.
Вони всі знали що відбувається. І теж крали як і командир.
Хоча, крадіжки під час війни - це зрада. І їм місце в тюрмі.
показать весь комментарий
15.11.2024 19:07 Ответить
Тренувались на тещі
показать весь комментарий
15.11.2024 16:11 Ответить
+++
Точно. Посмотрите кладку пеноблока на предпоследнем фото. На тёщином доме учились работе каменщика
показать весь комментарий
15.11.2024 19:53 Ответить
Примушував
показать весь комментарий
15.11.2024 16:11 Ответить
А від влади його відсторонили, чи продовжую пакастити падлюка
показать весь комментарий
15.11.2024 16:13 Ответить
Це на та частина, в якій "проходив службу" житомирський податківець?
показать весь комментарий
15.11.2024 16:15 Ответить
Якщо ти офіцер, да ще вище лейтенанта загинути на цій війні в тебе шансів не більше ніж в дтп під києвом.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:19 Ответить
Пацан к успєху шол. А конфіскацію майна не передбачено? Можнатподумати що воно чесно заробило/заслужило на ото все
показать весь комментарий
15.11.2024 16:21 Ответить
Військовослужбовці майже три роки не з'являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань Джерело:
*********
Нормальний командир. Своє будує, підлеглих не ображає, служба йде, робота кипить, гроші виплачуються. Що ще потрібне для повного щастя?
показать весь комментарий
15.11.2024 16:22 Ответить
Що що
Бусіфікувати надцять Микол, щоб все це захищати.
Не командиру ж части та іншим співробітниками воїнізованих структур та держслужбовцям захистом займатися.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:51 Ответить
І чого причепилися, не для себе же робив, а ще давав військовослужбовцям возможности отримати додатково будівельну спеціальність, да ще і можливості стати ветеранами війни. Не ризикуючи при цьому життями. Отець рідний.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:24 Ответить
Ндяя... Всьо ясно, тіко що то за панталони такі стрьомні у камандіра? На першому хвото.
Ну тіпа підарас.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:27 Ответить
по-моему "примушені" були очень довольны таким раскладом
показать весь комментарий
15.11.2024 16:35 Ответить
і хто після цього хоче піти рабом туди?
показать весь комментарий
15.11.2024 16:36 Ответить
Примушував то вже занадто криве слово.. Так і бачу як ті військовослужбовці проявляли
незадоволення.. Сидиш хер зна де, нагодовавний, нічого не літає ще й премія капає.. Прям
проблема проблем. Ще напевно і додому на регулярній основі каталися.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:39 Ответить
І хто ж це так "стойбатівців" підставив? Мабуть сусіди позаздрили...
Тепер треба "бойові" реально відробляти.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:51 Ответить
У всі часи дружин охфіцерів була важка доля . Їх йе...бали всі кому не лінь , починаючи з солдат і закінчуючи нач. Штаба ! Цім хлопцям пощастило ще гроші за це отримувати, теща теж була підхваті !
показать весь комментарий
15.11.2024 16:53 Ответить
Стройбат повернувся? Маленька радянська армія не може ніяк переродитися.
показать весь комментарий
15.11.2024 17:07 Ответить
це в армії дуже поширена "діяльність" вже десятиліттями і навіть зараз, як не дивно
показать весь комментарий
15.11.2024 17:09 Ответить
.... цей аферист брав приклад з ляксєя резнікова який теж хотів прибарахліцца.
показать весь комментарий
15.11.2024 18:35 Ответить
Командир частини ? На фронт змивати ганьбу кровью. Або 5 статей КК.

Також: зампотилу, начфін, начштабу тощо. Кровью, або в"язниця років 5-10. З конфіскацією.
показать весь комментарий
15.11.2024 18:56 Ответить
 
 