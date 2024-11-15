Принуждал подчиненных строить коттеджи для матери и тещи: Командир воинской части задержан на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, который заставил подчиненных работать на частной стройке для своих близких родственников, сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, пять военнослужащих, начиная с 2022 года, возводили дома для матери и тещи подполковника.
Два двухэтажных коттеджа подчиненные строили с фундамента, также начальник "заказал" в доме для матери зону барбекю. В случае отказа работать командир угрожал бойцам отправить их на передовую в самые горячие точки.
Военнослужащие почти три года не появлялись на службе, но ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых (специальных) задач.
Общая сумма ущерба государству составляет 2,5 млн гривен.
Обыски у командира воинской части
Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. Во время следственных действий изъяты документы по начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их "заступании" в суточные наряды, личные дела, мобильные телефоны, черновые записи по строительству.
Командир воинской части задержан и уведомлен о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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Вони всі знали що відбувається. І теж крали як і командир.
Хоча, крадіжки під час війни - це зрада. І їм місце в тюрмі.
Точно. Посмотрите кладку пеноблока на предпоследнем фото. На тёщином доме учились работе каменщика
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Нормальний командир. Своє будує, підлеглих не ображає, служба йде, робота кипить, гроші виплачуються. Що ще потрібне для повного щастя?
Бусіфікувати надцять Микол, щоб все це захищати.
Не командиру ж части та іншим співробітниками воїнізованих структур та держслужбовцям захистом займатися.
Ну тіпа підарас.
незадоволення.. Сидиш хер зна де, нагодовавний, нічого не літає ще й премія капає.. Прям
проблема проблем. Ще напевно і додому на регулярній основі каталися.
Тепер треба "бойові" реально відробляти.
Також: зампотилу, начфін, начштабу тощо. Кровью, або в"язниця років 5-10. З конфіскацією.