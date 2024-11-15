Принуждал подчиненных строить коттеджи для матери и тещи: Командир воинской части задержан на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, который заставил подчиненных работать на частной стройке для своих близких родственников, сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, пять военнослужащих, начиная с 2022 года, возводили дома для матери и тещи подполковника.

Два двухэтажных коттеджа подчиненные строили с фундамента, также начальник "заказал" в доме для матери зону барбекю. В случае отказа работать командир угрожал бойцам отправить их на передовую в самые горячие точки.

Читайте также: Суд отправил под стражу экс-чиновника Минобороны, "списавшего" 94 млн грн пени львовскому бизнесмену Гринкевичу за просроченные контракты





Военнослужащие почти три года не появлялись на службе, но ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых (специальных) задач.

Общая сумма ущерба государству составляет 2,5 млн гривен.

Обыски у командира воинской части

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. Во время следственных действий изъяты документы по начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их "заступании" в суточные наряды, личные дела, мобильные телефоны, черновые записи по строительству.





Командир воинской части задержан и уведомлен о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Читайте также: Сообщено о подозрении экс-налоговику из Житомирщины, 2 года незаконно получавшему зарплату как военный, - ГБР











