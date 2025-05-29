Враг атаковал Берислав дронами, двое мужчин погибли

Российские войска сбросили с дрона взрывчатку в Бериславе на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин

"В результате сбрасывания взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины, 33 и 46 лет", - говорится в сообщении.

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