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Новости Атака РФ на Берислав
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Враг атаковал Берислав дронами, двое мужчин погибли

РФ атаковала Берислав

Российские войска сбросили с дрона взрывчатку в Бериславе на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин

"В результате сбрасывания взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины, 33 и 46 лет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты из артиллерии ударили по Бериславу на Херсонщине: погибли мужчина и женщина

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дроны (4060) Берислав (148) Херсонская область (4862) Бериславский район (87)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Це наша сумна реальність.
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29.05.2025 12:08 Ответить
Жодного дня без терору рашиських варварів проти мирного населення і всі мовчать ,це свідомий геноцид ,говорять про якісь переговори про рашиські хотелки і жодного слова коли припинется рашиський терор і відповіді ніякої.
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29.05.2025 12:17 Ответить
Коли вже zeлені почнуть скликати совбез ООН щоденно, аби ті зажраті якось почали реагувати?
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29.05.2025 12:23 Ответить
 
 