Враг атаковал Берислав дронами, двое мужчин погибли
Российские войска сбросили с дрона взрывчатку в Бериславе на Херсонщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин
"В результате сбрасывания взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины, 33 и 46 лет", - говорится в сообщении.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий29.05.2025 12:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
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Isolda Peres
показать весь комментарий29.05.2025 12:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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