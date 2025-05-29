Ворог атакував Берислав дронами, двоє чоловіків загинули
Російські війська скинули з дрона вибухівку у Бериславі на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки, 33 та 46 років", - йдеться в повідомленні.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар29.05.2025 12:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Омельянов
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Isolda Peres
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