Ворог атакував Берислав дронами, двоє чоловіків загинули

Російські війська скинули з дрона вибухівку у Бериславі на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки, 33 та 46 років", - йдеться в повідомленні.

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