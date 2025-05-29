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Новини Атака РФ на Берислав
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Ворог атакував Берислав дронами, двоє чоловіків загинули

РФ атакувала Берислав

Російські війська скинули з дрона вибухівку у Бериславі на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки, 33 та 46 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти з артилерії вдарили по Бериславу на Херсонщині: загинули чоловік та жінка

Автор: 

дрони (4850) Берислав (192) Херсонська область (5851) Бериславський район (86)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Це наша сумна реальність.
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29.05.2025 12:08 Відповісти
Жодного дня без терору рашиських варварів проти мирного населення і всі мовчать ,це свідомий геноцид ,говорять про якісь переговори про рашиські хотелки і жодного слова коли припинется рашиський терор і відповіді ніякої.
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29.05.2025 12:17 Відповісти
Коли вже zeлені почнуть скликати совбез ООН щоденно, аби ті зажраті якось почали реагувати?
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29.05.2025 12:23 Відповісти
 
 