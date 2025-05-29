15 лет за госизмену: по материалам ГБР осужден экс-глава Волчанского райсуда
Киевский райсуд Полтавы признал виновной в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества бывшей руководительнице Волчанского районного суда Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Способствовала созданию "суда" под контролем оккупантов
По материалам расследования ГБР установлено, что после начала временной оккупации Волчанска чиновница начала активно сотрудничать с врагом и способствовала созданию "суда" под контролем оккупантов.
Она призывала коллег перейти на сторону захватчиков, составляла штатное расписание "нового учреждения", согласовывала кандидатуры с оккупационной администрацией, определяла оклады для будущих сотрудников.
Кроме того, организовала собрание работников суда, где требовала получения российских паспортов и прохождения курсов по законодательству рф.
Сбежала в РФ
Запустить работу "суда" не удалось - после деоккупации города фигурантка сбежала в РФ вместе с оккупантами.
В январе 2024 года Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия уволила ее с должности.
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