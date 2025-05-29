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Новости Государственная измена
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15 лет за госизмену: по материалам ГБР осужден экс-глава Волчанского райсуда

Судья-колаборационистка из Волчанска

Киевский райсуд Полтавы признал виновной в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества бывшей руководительнице Волчанского районного суда Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Способствовала созданию "суда" под контролем оккупантов

По материалам расследования ГБР установлено, что после начала временной оккупации Волчанска чиновница начала активно сотрудничать с врагом и способствовала созданию "суда" под контролем оккупантов.

Она призывала коллег перейти на сторону захватчиков, составляла штатное расписание "нового учреждения", согласовывала кандидатуры с оккупационной администрацией, определяла оклады для будущих сотрудников.

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Кроме того, организовала собрание работников суда, где требовала получения российских паспортов и прохождения курсов по законодательству рф.

Сбежала в РФ

Запустить работу "суда" не удалось - после деоккупации города фигурантка сбежала в РФ вместе с оккупантами.

В январе 2024 года Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия уволила ее с должности.

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Автор: 

судья (2650) государственная измена (1566) Волчанск (407) Харьковская область (1026) Чугуевский район (127)


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Мгм...
Портновська спадщина - багатюща, довго розгрібати доведеться.
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29.05.2025 13:00 Ответить
Там же, на підхваті у портновщини, і виконавці залишилися, як сексоти …??
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29.05.2025 13:02 Ответить
Тільки у У січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади.!!!!! У січні 2024 року тільки! Карл!
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29.05.2025 13:09 Ответить
..ей еще и зарплату платили 2 года, чтобы на московии смогла обустроится.. "А кто это сделал? А?? (с)
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29.05.2025 13:13 Ответить
"...ей еще и зарплату платили 2 года..."
На картку Ощадбанку... Чи Привату...
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29.05.2025 13:17 Ответить
Десь на ТОТ:
- Встать, сут ідьот!
- Іменем України...тьфу, *****, імєнєм расєйскай *********...
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29.05.2025 13:14 Ответить
Хто гроші поверне ??? Оті особи з Ради з «доброчесністю»??
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29.05.2025 13:23 Ответить
 
 