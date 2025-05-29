15 років за держзраду: за матеріалами ДБР засуджено ексголову Вовчанського райсуду

Київський райсуд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна колишній очільниці Вовчанського районного суду Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Сприяла створенню "суду" під контролем окупантів

За матеріалами розслідування ДБР встановлено, що після початку тимчасової окупації Вовчанська посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню "суду" під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис "нової установи", погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників.

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Крім того, організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з законодавства рф.

Втекла до РФ

Запустити роботу "суду" не вдалося — після деокупації міста фігурантка втекла до РФ разом з окупантами.

У січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади.

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