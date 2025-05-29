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Новини Державна зрада
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15 років за держзраду: за матеріалами ДБР засуджено ексголову Вовчанського райсуду

Суддя-колабрантка з Вовчанська

Київський райсуд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна колишній очільниці Вовчанського районного суду Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Сприяла створенню "суду" під контролем окупантів

За матеріалами розслідування ДБР встановлено, що після початку тимчасової окупації Вовчанська посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню "суду" під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис "нової установи", погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників.

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Крім того, організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з законодавства рф.

Втекла до РФ

Запустити роботу "суду" не вдалося — після деокупації міста фігурантка втекла до РФ разом з окупантами.

У січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади.

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Автор: 

суддя (1588) державна зрада (1713) Вовчанськ (435) Харківська область (1036) Чугуївський район (129)


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Мгм...
Портновська спадщина - багатюща, довго розгрібати доведеться.
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29.05.2025 13:00 Відповісти
Там же, на підхваті у портновщини, і виконавці залишилися, як сексоти …??
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29.05.2025 13:02 Відповісти
Тільки у У січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади.!!!!! У січні 2024 року тільки! Карл!
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29.05.2025 13:09 Відповісти
..ей еще и зарплату платили 2 года, чтобы на московии смогла обустроится.. "А кто это сделал? А?? (с)
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29.05.2025 13:13 Відповісти
"...ей еще и зарплату платили 2 года..."
На картку Ощадбанку... Чи Привату...
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29.05.2025 13:17 Відповісти
Десь на ТОТ:
- Встать, сут ідьот!
- Іменем України...тьфу, *****, імєнєм расєйскай *********...
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29.05.2025 13:14 Відповісти
Хто гроші поверне ??? Оті особи з Ради з «доброчесністю»??
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29.05.2025 13:23 Відповісти
 
 