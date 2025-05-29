Галущенко и Госспецсвязи организовали коррупционную схему с проверками вентиляции в домах. Придется платить по 1 тыс. грн, - Шабунин

Министр энергетики Герман Галущенко и Госспецсвязи организовали монополию на проверку вентиляционных каналов в домах по всей стране.

Об этом в Facebook сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопросом времени было возвращение ТОП-коррупции в Госспецсвязь после того, как Ермак отдал его коррупантам вроде Замлинского (заместитель Резникова). И они не разочаровали! Объединившись с другой рукой Ермака - Галущенко - ГСССЗИ влупили коррупционную схему национального масштаба, которая зайдет чуть ли не в каждую квартиру", - отметил он.

По словам Шабунина, они организовали монополию на проверку вентиляционных каналов в домах по всей Украине.

"Владельцы должны платить до 1000 грн за акт (без которого могут не подключить газ). А ГСССЗИ сыграло в развертывании схемы ключевую роль. Вот это мощно! Вот это несокрушимо! А вы все про "глупости" какие-то: дронов на фронте не хватает, технологически проигрываем врагу, FPV дроны до Харькова дотянулись. Пацаны делом заняты, не надо мешать!

ГСССЗИ, которое ранее вытащило обеспечение армии дронами, в руках менеджеров Ермака сошло на коррупционное дерьмо. Царь Мидас на которого мы заслужили...", - подытожил он.

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