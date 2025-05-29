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Галущенко и Госспецсвязи организовали коррупционную схему с проверками вентиляции в домах. Придется платить по 1 тыс. грн, - Шабунин

Плата за проверку вентиляционных шахт. Что известно

Министр энергетики Герман Галущенко и Госспецсвязи организовали монополию на проверку вентиляционных каналов в домах по всей стране.

Об этом в Facebook сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопросом времени было возвращение ТОП-коррупции в Госспецсвязь после того, как Ермак отдал его коррупантам вроде Замлинского (заместитель Резникова). И они не разочаровали! Объединившись с другой рукой Ермака - Галущенко - ГСССЗИ влупили коррупционную схему национального масштаба, которая зайдет чуть ли не в каждую квартиру", - отметил он.

По словам Шабунина, они организовали монополию на проверку вентиляционных каналов в домах по всей Украине.

"Владельцы должны платить до 1000 грн за акт (без которого могут не подключить газ). А ГСССЗИ сыграло в развертывании схемы ключевую роль. Вот это мощно! Вот это несокрушимо! А вы все про "глупости" какие-то: дронов на фронте не хватает, технологически проигрываем врагу, FPV дроны до Харькова дотянулись. Пацаны делом заняты, не надо мешать!

ГСССЗИ, которое ранее вытащило обеспечение армии дронами, в руках менеджеров Ермака сошло на коррупционное дерьмо. Царь Мидас на которого мы заслужили...", - подытожил он.

Читайте: Смерть Портнова ничего не изменила, теперь команда Зеленского, руками Татарова безраздельно управляет его наследием, - Шабунин. ВИДЕО

Автор: 

Госспецсвязь (180) Шабунин Виталий (536) Галущенко Герман (260)


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Топ комментарии
+10
У 2019 році кинули пробу на безмозглість Українців,побачівши бажаний результат зараз роблять що хочуть,безмозглі мовчать,терплять,а вони роблять все що їм заманеться.
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29.05.2025 14:19
+8
А яким боком вентиляційні канали у будинках до Держспецзв'язку?
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29.05.2025 14:28
+7
так вони навіть не перевіряють, а потім приходить рахунок за перевірку!
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29.05.2025 14:15
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так вони навіть не перевіряють, а потім приходить рахунок за перевірку!
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29.05.2025 14:15 Ответить
Не плати
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29.05.2025 14:18 Ответить
ми не платимо, але воно пішло в борг і тепер пишуть, що у нас борг
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29.05.2025 14:20 Ответить
нехай борг висить,він же вам не заважає жити
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29.05.2025 14:22 Ответить
Вони потім подадуть до суду ви й знати про це не будете. Через свого " сумлінного та чесного" суддю . який приме заочне рішення без вашої присутності в суді , знімуть гроші з карти . Не факт що так буде але буває ,тому будьте уважні
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29.05.2025 14:36 Ответить
З них Джані Радарі писав свого Чиполіна
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29.05.2025 15:05 Ответить
як це все вже затрахало
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29.05.2025 15:15 Ответить
Мені рахунок прийшов за випробування газової системи.Нехай ідуть накуй .***.без цього все без проблем працювало
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29.05.2025 14:17 Ответить
не буду писати в якому місті, це обласний центр. Були об яви про перевірку в нашому будинку, прийшли люди, але вони не ходили по квартирам, по квартирам вони пішли тільки за окрему плату з кожної квартири, а потім прийшла платіжка з рахунком за тіпа за перевірку, всім мешканцям!
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29.05.2025 14:18 Ответить
Така херня в Сумах була,посилай їх подалі.Приїхали для видимості і поїхали назад
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29.05.2025 14:21 Ответить
У 2019 році кинули пробу на безмозглість Українців,побачівши бажаний результат зараз роблять що хочуть,безмозглі мовчать,терплять,а вони роблять все що їм заманеться.
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29.05.2025 14:19 Ответить
А яким боком вентиляційні канали у будинках до Держспецзв'язку?
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29.05.2025 14:28 Ответить
Якщо коротко: зробили вимоги, що компанії, які обслуговують вентиляції повинні мати сертифікат держспецзв'язку на свої системи. Тупо і грубо? Так, але це факт. І як на диво, такий сертифікат є лише в однієї компанії на всю Україну
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29.05.2025 14:55 Ответить
Все одно... звязок і вентиліяція.. ?
Перевірять чи не забита вентиляція кабелями звязку ?
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29.05.2025 16:06 Ответить
Високочастотне випромінювання начебто в тих приладах - начебто може заважати засобам телекомунікацій.
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29.05.2025 16:10 Ответить
ХужеНеБудет!!! ЗробимоЇхРазом!!!
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29.05.2025 14:29 Ответить
Ці Зелені падали скоро введуть податок на повітря,щоб ви виздихали..
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29.05.2025 14:30 Ответить
Так це і є податок на повіря, причому вже не перший. Зараз ми стільки платимо за повітря, що скоро боятимемось дихати.
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29.05.2025 14:40 Ответить
від шабуні так смердить, шо капець.
може воно і так, але ж шабуня, кому ти всрався?
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29.05.2025 14:37 Ответить
Так, цей пес смердясій, бо все, що коїться все зроблено його руками і його посіпак. Це результат їх «реформ» в Україні, де вони зробили все аби відспівати законність назавжди(
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29.05.2025 14:41 Ответить
В Чернігові поголовно міняють людям газові оічильники, старі на старі, а потім виписують акт в якому написано, що заміну зроблено У ЗВ'ЯЗКУ З ВИТОКОМ ГАЗУ!!! Хоча ніякого витоку НЕ БУЛО!! Навіть не хто не перевіряв і акта про це не сладав.
Тобто в сісідки знімають лічильник ставлять моїй сестрі, а сусідці ставлять лічильник моєї сестри, що мешкає.в Чернігові.
І так массово по всьому дому. Акт про встановлення лічильника дають підписати після його заміни. В разі відмови погрожували зняти лічильник і апломбувати газову трубу. Вартість цбого лохотрону для кожної квартири в місті майже 300 грн.
Сестра вже оббігали з заявами всі можливі інстанції. Скрізь її посилають нах або обіцяють вимкну їй газ. Хоч в неї жодної копійки заборговпнності за газ. В деяких домах окремі під'їзди де люди не погодились на цей лохотрон, навіть наз вимикали на кілька тижнів, поки люди не були примушені погодитись.
Сестра вже написала депутату місцевому і вр від Чернігова. Я не вірю що це допоможе(
До нас в села ще не добрались з цією обдиралівкою.
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29.05.2025 14:38 Ответить
Посилати нахер цих швондерів з спецзв'язку і інших аферистів від влади.
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29.05.2025 14:39 Ответить
Віталька, ти чого? Так ж не Порошенко!
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29.05.2025 14:43 Ответить
Тисячу взяли то тепер поверніть назад.
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29.05.2025 14:48 Ответить
Зелена банда. Поки ми донатим вони заробляють. Гундосий побудував мафіозну державу. Поки підсрачниками його не погоним все так і буде. 5-6 менеджерів будуть збиткуватися над людьми і заробляти гроші на крові.
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29.05.2025 15:00 Ответить
Є стародавній засіб перевірки вентіляції, яким користувалися ще пічники. Береш частину газети розмірами трохи більш ніж отвір вентіляції. Прикриваєш тім папіром отвір. Якщо газета трмаєтся все добре, якщо ні - треба чистити. За часів совка очищення вент. каналів у багатоповерхівках для мешканців будинків була БЕЗКОШТОВНА.
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29.05.2025 15:10 Ответить
"За часів совка очищення вент. каналів у багатоповерхівках для мешканців будинків була БЕЗКОШТОВНА"

ничего нигде никогда не было бесплатным, в том числе и в совке. все оплачивалось коммунальными платежами, низкими зарплатами, субботниками, шефствами над колхозами и т.д.
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29.05.2025 15:29 Ответить
Ви не зрозуміли? Це тільки за перевірку. За чищення буде окрема платня.
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29.05.2025 16:12 Ответить
Мабуть, прикоритні з урядового кварталу95, використовують своє посадове положення, щоб прослушки нові впарити Українцям!! Гроші ж, треба якось розтикати по своїм ФОПам!!??
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29.05.2025 15:57 Ответить
Вітчизняне ноу-хау: радіохвилі в минулому, тепер Держспецзв'язок працює через димоходи (а може по ходу з'ясується що їх можна використовувати і для запуску ракети "Паляниця"). А світі нейромережі розробляють - відсталі. Потужне і незбагненне тут!
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29.05.2025 16:15 Ответить
 
 