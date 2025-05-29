Галущенко и Госспецсвязи организовали коррупционную схему с проверками вентиляции в домах. Придется платить по 1 тыс. грн, - Шабунин
Министр энергетики Герман Галущенко и Госспецсвязи организовали монополию на проверку вентиляционных каналов в домах по всей стране.
Об этом в Facebook сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопросом времени было возвращение ТОП-коррупции в Госспецсвязь после того, как Ермак отдал его коррупантам вроде Замлинского (заместитель Резникова). И они не разочаровали! Объединившись с другой рукой Ермака - Галущенко - ГСССЗИ влупили коррупционную схему национального масштаба, которая зайдет чуть ли не в каждую квартиру", - отметил он.
По словам Шабунина, они организовали монополию на проверку вентиляционных каналов в домах по всей Украине.
"Владельцы должны платить до 1000 грн за акт (без которого могут не подключить газ). А ГСССЗИ сыграло в развертывании схемы ключевую роль. Вот это мощно! Вот это несокрушимо! А вы все про "глупости" какие-то: дронов на фронте не хватает, технологически проигрываем врагу, FPV дроны до Харькова дотянулись. Пацаны делом заняты, не надо мешать!
ГСССЗИ, которое ранее вытащило обеспечение армии дронами, в руках менеджеров Ермака сошло на коррупционное дерьмо. Царь Мидас на которого мы заслужили...", - подытожил он.
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Перевірять чи не забита вентиляція кабелями звязку ?
може воно і так, але ж шабуня, кому ти всрався?
Тобто в сісідки знімають лічильник ставлять моїй сестрі, а сусідці ставлять лічильник моєї сестри, що мешкає.в Чернігові.
І так массово по всьому дому. Акт про встановлення лічильника дають підписати після його заміни. В разі відмови погрожували зняти лічильник і апломбувати газову трубу. Вартість цбого лохотрону для кожної квартири в місті майже 300 грн.
Сестра вже оббігали з заявами всі можливі інстанції. Скрізь її посилають нах або обіцяють вимкну їй газ. Хоч в неї жодної копійки заборговпнності за газ. В деяких домах окремі під'їзди де люди не погодились на цей лохотрон, навіть наз вимикали на кілька тижнів, поки люди не були примушені погодитись.
Сестра вже написала депутату місцевому і вр від Чернігова. Я не вірю що це допоможе(
До нас в села ще не добрались з цією обдиралівкою.
ничего нигде никогда не было бесплатным, в том числе и в совке. все оплачивалось коммунальными платежами, низкими зарплатами, субботниками, шефствами над колхозами и т.д.