Галущенко та Держспецзв’язку організували корупційну схему з перевірками вентиляцій у будинках. Треба буде платити по 1 тис. грн, - Шабунін

Міністр енергетики Герман Галущенко та Держспецзв'язку організували монополію на перевірку вентиляційних каналів у будинках по всій країні.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Питанням часу було повернення ТОП-корупції в Держспецзвʼязок після того, як Єрмак віддав його корупантам на кшталт Замлинського (заступник Резнікова). І вони не розчарували! Обʼєднавшись з іншою рукою Єрмака – Галущенком – ДССЗЗІ влупили корупційну схему національного масштабу, яка зайде чи не в кожну квартиру", - зазначив він.

За словами Шабуніна, вони організували монополію на перевірку вентиляційних каналів у будинках по всій Україні.

"Власники мають платити до 1000 грн за акт (без якого можуть не підключити газ). А ДССЗЗІ відіграло в розгортанні схеми ключову роль. Оце потужно! Оце незламно! А ви все про "дурниці" якісь: дронів на фронті не вистачає, технологічно програємо ворогу, FPV дрони до Харкова дотягнулися. Пацани ділом зайняті, не треба заважати!

ДССЗЗІ, яке раніше витягло забезпечення армії дронами, в руках менеджерів Єрмака зійшло на корупційне лай№о. Цар Мідас на якого ми заслужили…", - підсумував він.

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