Галущенко та Держспецзв’язку організували корупційну схему з перевірками вентиляцій у будинках. Треба буде платити по 1 тис. грн, - Шабунін
Міністр енергетики Герман Галущенко та Держспецзв'язку організували монополію на перевірку вентиляційних каналів у будинках по всій країні.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Питанням часу було повернення ТОП-корупції в Держспецзвʼязок після того, як Єрмак віддав його корупантам на кшталт Замлинського (заступник Резнікова). І вони не розчарували! Обʼєднавшись з іншою рукою Єрмака – Галущенком – ДССЗЗІ влупили корупційну схему національного масштабу, яка зайде чи не в кожну квартиру", - зазначив він.
За словами Шабуніна, вони організували монополію на перевірку вентиляційних каналів у будинках по всій Україні.
"Власники мають платити до 1000 грн за акт (без якого можуть не підключити газ). А ДССЗЗІ відіграло в розгортанні схеми ключову роль. Оце потужно! Оце незламно! А ви все про "дурниці" якісь: дронів на фронті не вистачає, технологічно програємо ворогу, FPV дрони до Харкова дотягнулися. Пацани ділом зайняті, не треба заважати!
ДССЗЗІ, яке раніше витягло забезпечення армії дронами, в руках менеджерів Єрмака зійшло на корупційне лай№о. Цар Мідас на якого ми заслужили…", - підсумував він.
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може воно і так, але ж шабуня, кому ти всрався?
Тобто в сісідки знімають лічильник ставлять моїй сестрі, а сусідці ставлять лічильник моєї сестри, що мешкає.в Чернігові.
І так массово по всьому дому. Акт про встановлення лічильника дають підписати після його заміни. В разі відмови погрожували зняти лічильник і апломбувати газову трубу. Вартість цбого лохотрону для кожної квартири в місті майже 300 грн.
Сестра вже оббігали з заявами всі можливі інстанції. Скрізь її посилають нах або обіцяють вимкну їй газ. Хоч в неї жодної копійки заборговпнності за газ. В деяких домах окремі під'їзди де люди не погодились на цей лохотрон, навіть наз вимикали на кілька тижнів, поки люди не були примушені погодитись.
Сестра вже написала депутату місцевому і вр від Чернігова. Я не вірю що це допоможе(
До нас в села ще не добрались з цією обдиралівкою.
ничего нигде никогда не было бесплатным, в том числе и в совке. все оплачивалось коммунальными платежами, низкими зарплатами, субботниками, шефствами над колхозами и т.д.