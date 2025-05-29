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Новини
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Галущенко та Держспецзв’язку організували корупційну схему з перевірками вентиляцій у будинках. Треба буде платити по 1 тис. грн, - Шабунін

Плата за переврку вентиляційних шахт. Що відомо

Міністр енергетики Герман Галущенко та Держспецзв'язку організували монополію на перевірку вентиляційних каналів у будинках по всій країні.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Питанням часу було повернення ТОП-корупції в Держспецзвʼязок після того, як Єрмак віддав його корупантам на кшталт Замлинського (заступник Резнікова). І вони не розчарували! Обʼєднавшись з іншою рукою Єрмака – Галущенком – ДССЗЗІ влупили корупційну схему національного масштабу, яка зайде чи не в кожну квартиру", - зазначив він.

За словами Шабуніна, вони організували монополію на перевірку вентиляційних каналів у будинках по всій Україні.

"Власники мають платити до 1000 грн за акт (без якого можуть не підключити газ). А ДССЗЗІ відіграло в розгортанні схеми ключову роль. Оце потужно! Оце незламно! А ви все про "дурниці" якісь: дронів на фронті не вистачає, технологічно програємо ворогу, FPV дрони до Харкова дотягнулися. Пацани ділом зайняті, не треба заважати!

ДССЗЗІ, яке раніше витягло забезпечення армії дронами, в руках менеджерів Єрмака зійшло на корупційне лай№о. Цар Мідас на якого ми заслужили…", - підсумував він.

Читайте: Смерть Портнова нічого не змінила, тепер команда Зеленського, руками Татарова безроздільно керує його спадком, - Шабунін. ВIДЕО

Автор: 

Держспецзв’язок (356) Шабунін Віталій (535) Галущенко Герман (534)


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Топ коментарі
+10
У 2019 році кинули пробу на безмозглість Українців,побачівши бажаний результат зараз роблять що хочуть,безмозглі мовчать,терплять,а вони роблять все що їм заманеться.
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29.05.2025 14:19
+6
так вони навіть не перевіряють, а потім приходить рахунок за перевірку!
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29.05.2025 14:15
+6
А яким боком вентиляційні канали у будинках до Держспецзв'язку?
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29.05.2025 14:28
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так вони навіть не перевіряють, а потім приходить рахунок за перевірку!
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29.05.2025 14:15 Відповісти
Не плати
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29.05.2025 14:18 Відповісти
ми не платимо, але воно пішло в борг і тепер пишуть, що у нас борг
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29.05.2025 14:20 Відповісти
нехай борг висить,він же вам не заважає жити
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29.05.2025 14:22 Відповісти
Вони потім подадуть до суду ви й знати про це не будете. Через свого " сумлінного та чесного" суддю . який приме заочне рішення без вашої присутності в суді , знімуть гроші з карти . Не факт що так буде але буває ,тому будьте уважні
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29.05.2025 14:36 Відповісти
З них Джані Радарі писав свого Чиполіна
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29.05.2025 15:05 Відповісти
як це все вже затрахало
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29.05.2025 15:15 Відповісти
Мені рахунок прийшов за випробування газової системи.Нехай ідуть накуй .***.без цього все без проблем працювало
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29.05.2025 14:17 Відповісти
не буду писати в якому місті, це обласний центр. Були об яви про перевірку в нашому будинку, прийшли люди, але вони не ходили по квартирам, по квартирам вони пішли тільки за окрему плату з кожної квартири, а потім прийшла платіжка з рахунком за тіпа за перевірку, всім мешканцям!
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29.05.2025 14:18 Відповісти
Така херня в Сумах була,посилай їх подалі.Приїхали для видимості і поїхали назад
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29.05.2025 14:21 Відповісти
У 2019 році кинули пробу на безмозглість Українців,побачівши бажаний результат зараз роблять що хочуть,безмозглі мовчать,терплять,а вони роблять все що їм заманеться.
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29.05.2025 14:19 Відповісти
А яким боком вентиляційні канали у будинках до Держспецзв'язку?
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29.05.2025 14:28 Відповісти
Якщо коротко: зробили вимоги, що компанії, які обслуговують вентиляції повинні мати сертифікат держспецзв'язку на свої системи. Тупо і грубо? Так, але це факт. І як на диво, такий сертифікат є лише в однієї компанії на всю Україну
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29.05.2025 14:55 Відповісти
ХужеНеБудет!!! ЗробимоЇхРазом!!!
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29.05.2025 14:29 Відповісти
Ці Зелені падали скоро введуть податок на повітря,щоб ви виздихали..
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29.05.2025 14:30 Відповісти
Так це і є податок на повіря, причому вже не перший. Зараз ми стільки платимо за повітря, що скоро боятимемось дихати.
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29.05.2025 14:40 Відповісти
від шабуні так смердить, шо капець.
може воно і так, але ж шабуня, кому ти всрався?
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29.05.2025 14:37 Відповісти
Так, цей пес смердясій, бо все, що коїться все зроблено його руками і його посіпак. Це результат їх «реформ» в Україні, де вони зробили все аби відспівати законність назавжди(
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29.05.2025 14:41 Відповісти
В Чернігові поголовно міняють людям газові оічильники, старі на старі, а потім виписують акт в якому написано, що заміну зроблено У ЗВ'ЯЗКУ З ВИТОКОМ ГАЗУ!!! Хоча ніякого витоку НЕ БУЛО!! Навіть не хто не перевіряв і акта про це не сладав.
Тобто в сісідки знімають лічильник ставлять моїй сестрі, а сусідці ставлять лічильник моєї сестри, що мешкає.в Чернігові.
І так массово по всьому дому. Акт про встановлення лічильника дають підписати після його заміни. В разі відмови погрожували зняти лічильник і апломбувати газову трубу. Вартість цбого лохотрону для кожної квартири в місті майже 300 грн.
Сестра вже оббігали з заявами всі можливі інстанції. Скрізь її посилають нах або обіцяють вимкну їй газ. Хоч в неї жодної копійки заборговпнності за газ. В деяких домах окремі під'їзди де люди не погодились на цей лохотрон, навіть наз вимикали на кілька тижнів, поки люди не були примушені погодитись.
Сестра вже написала депутату місцевому і вр від Чернігова. Я не вірю що це допоможе(
До нас в села ще не добрались з цією обдиралівкою.
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29.05.2025 14:38 Відповісти
Посилати нахер цих швондерів з спецзв'язку і інших аферистів від влади.
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29.05.2025 14:39 Відповісти
Віталька, ти чого? Так ж не Порошенко!
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29.05.2025 14:43 Відповісти
Тисячу взяли то тепер поверніть назад.
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29.05.2025 14:48 Відповісти
Зелена банда. Поки ми донатим вони заробляють. Гундосий побудував мафіозну державу. Поки підсрачниками його не погоним все так і буде. 5-6 менеджерів будуть збиткуватися над людьми і заробляти гроші на крові.
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29.05.2025 15:00 Відповісти
Є стародавній засіб перевірки вентіляції, яким користувалися ще пічники. Береш частину газети розмірами трохи більш ніж отвір вентіляції. Прикриваєш тім папіром отвір. Якщо газета трмаєтся все добре, якщо ні - треба чистити. За часів совка очищення вент. каналів у багатоповерхівках для мешканців будинків була БЕЗКОШТОВНА.
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29.05.2025 15:10 Відповісти
"За часів совка очищення вент. каналів у багатоповерхівках для мешканців будинків була БЕЗКОШТОВНА"

ничего нигде никогда не было бесплатным, в том числе и в совке. все оплачивалось коммунальными платежами, низкими зарплатами, субботниками, шефствами над колхозами и т.д.
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29.05.2025 15:29 Відповісти
Мабуть, прикоритні з урядового кварталу95, використовують своє посадове положення, щоб прослушки нові впарити Українцям!! Гроші ж, треба якось розтикати по своїм ФОПам!!??
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29.05.2025 15:57 Відповісти
 
 