На фронте зафиксировано 79 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 79 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Марьино, Горки, Белая Береза, Славгород, Кучеровка, Дмитровка, Александровка, Рясное, Шевченково, Поповка, Комаровка, Турья, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Миропольское и Наумовка Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
Украинские воины сегодня остановили две атаки в районах Старицы и Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг дважды осуществлял штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, сейчас идет бой.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили четыре атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григорьевки, были остановлены украинскими воинами.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Торецком направлении, в районе Торецка, идет ожесточенный бой.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 27 атак. Длинная Балка подверглась удару КАБ.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Багатырь, Зеленое Поле, Новополь, Вильное Поле и Новодаровка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Гуляйполю неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Малиновке и Ольговскому - авиабомбами.
Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Ольговке.
Боевые действия на Курском направлении
На Курском направлении украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще семь боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес шесть авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 121 артиллерийский обстрел, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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