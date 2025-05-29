На фронте зафиксировано 79 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Марьино, Горки, Белая Береза, Славгород, Кучеровка, Дмитровка, Александровка, Рясное, Шевченково, Поповка, Комаровка, Турья, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Миропольское и Наумовка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские воины сегодня остановили две атаки в районах Старицы и Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг дважды осуществлял штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, сейчас идет бой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили четыре атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григорьевки, были остановлены украинскими воинами.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

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На Торецком направлении, в районе Торецка, идет ожесточенный бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 27 атак. Длинная Балка подверглась удару КАБ.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Багатырь, Зеленое Поле, Новополь, Вильное Поле и Новодаровка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Гуляйполю неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Малиновке и Ольговскому - авиабомбами.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Ольговке.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще семь боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес шесть авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 121 артиллерийский обстрел, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.