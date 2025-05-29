Отрицала российские военные преступления в Украине: в Чехии осудили учительницу

Учительницу из Праги Мартину Беднаржову приговорили к условному наказанию за отрицание российских военных преступлений в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

Окружной суд района Прага-6 признал ее виновной в нарушении законодательства об образовании, правил школы и трудового кодекса.

Беднаржова в апреле 2022 года на уроке для восьмиклассников заявила, что Россия имеет право на войну в Украине, а Киев якобы не обстреливают. Она также утверждала, что "украинские нацистские группировки на Донбассе" с 2014 года уничтожают русских.

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После двух оправдательных приговоров дело снова направил на рассмотрение Верховный суд Чехии. Прокуратура требовала условное наказание и пятилетний запрет работать с детьми. В итоге суд назначил Беднаржовой семь месяцев условно с испытательным сроком 20 месяцев и трехлетний запрет на преподавание. Учительница также должна пройти курс повышения медиаграмотности.

Беднаржова, которая баллотируется в чешский парламент от движения Stačilo!, назвала суд политическим. Она продолжает распространять тезисы о "пытках россиян в Украине" и "ложном освещении войны" в СМИ.

Напомним, в 2023 году апелляционный суд в Чехии отменил оправдательный приговор учительнице Мартине Беднаржовой, которая во время преподавания ставила под сомнение военные преступления России в Украине.

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