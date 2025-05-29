Заперечувала російські воєнні злочини в Україні: у Чехії засудили вчительку

Учительку з Праги Мартіну Беднаржову засудили до умовного покарання за заперечення російських воєнних злочинів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK.

Окружний суд району Прага-6 визнав її винною у порушенні законодавства про освіту, правил школи та трудового кодексу.

Беднаржова у квітні 2022 року на уроці для восьмикласників заявила, що Росія має право на війну в Україні, а Київ нібито не обстрілюють. Вона також стверджувала, що "українські нацистські угруповання на Донбасі" з 2014 року знищують росіян.

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Після двох виправдувальних вироків справу знову направив на розгляд Верховний суд Чехії. Прокуратура вимагала умовне покарання і п’ятирічну заборону працювати з дітьми. У підсумку суд призначив Беднаржовій сім місяців умовно з випробувальним терміном 20 місяців і трирічну заборону на викладання. Вчителька також має пройти курс підвищення медіаграмотності.

Беднаржова, яка балотується до чеського парламенту від руху Stačilo!, назвала суд політичним. Вона продовжує поширювати тези про "катування росіян в Україні" та "неправдиве висвітлення війни" у ЗМІ.

Нагадаємо, у 2023 році апеляційний суд у Чехії скасував виправдувальний вирок вчительці Мартіні Беднаржовій, яка під час викладання ставила під сумнів воєнні злочини Росії в Україні.

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